Yeni Ailem Dergisi’nin Mart sayısında neler var?

Baba olmak bir erkek için en büyük nimetlerden birisi şüphesiz. Yeni Ailem Dergisi, Mart sayısında kapağına bu konuyu taşıyor ve okurlarına “İyi bir baba mısınız?” sorusunu yöneltiyor. Ayrıca yazıda iyi bir babanın vasıfları anlatılıyor.

Doktor anne, köşesinde “Aslında bütün bebekler dahidir” diyor ve çocuklarımızın zihinsel becerilerini geliştirme çalışmalarına önem verilmesi gerektiği üzerinde duruyor.

Harun Tokak Hoca “İrem bağları” başlıklı yazısında, teknik ve medeniyette ilerlemenin Ad kavmini nasıl gurura ve kibre sevk ettiğini ve neticede helake doğru gittiklerini kaleme alıyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay çocuklara dinin sevdirilerek anlatılması gerektiği üzerinde duruluyor.

Cemil Tokpınar, “Allah evlenene yardım eder” diyor ve gençlere konuyla alakalı önemli tavsiyelerde bulunuyor.

“Efendimiz, çocukların terbiyesine önem veriyordu” diyen M. Ali Şengül Hocamız, Allah Resulü’nün terbiye metotlarından bahsediyor.

Derginin yeni sayısında yeni bir isim gözümüze çarpıyor: Enes Cansever. Kendisini yapmış olduğu başarılı haberler ve yazılarıyla tanıyoruz. Cansever dergideki yazısında üç aylarda ümitlerin yeniden yeşermesi için “Eller onlar için kalksın semaya” diyor ve okurlarını mazlum/mağdurlar için duaya davet ediyor.

Enes Kanter, “Sürecin kahramanı: Ablalar” yazısında sürecin mağduru ablalarımızı destanlaştırıyor ve onlara “Unutulmayacaksınız” diyor.

Dilara Akman, yazısında “Çocuğunuzu tablet karşısında savunmasız bırakmayın” diyerek anne-babalara önemli bir uyarıda bulunuyor.

Verda Hanzade üstlenmiş. Hanzade, yazısında babanın, ailenin toplumla ilişkilerini kuran bir köprü konumunda olduğunu, bu sebeple babanın, çocuğun sosyal gelişiminde ve özgüven kazanmasında önemli rol oynadığı üzerinde duruyor. Ayrıca iyi bir baba olabilmenin sırlarını veriyor.

Hamide Sarı, “Çocuğuma sure ve duaları nasıl öğretebilirim?” sorusunu cevaplandırıyor.

“İyi bir baba olmanın yolu iyi insan olmaktan geçer” diyen Ebru Nida Bilici, eğitimci Ömer Cebeci Beyefendi’nin örnek hayatını kaleme alıyor.

Dert Babası, “Şeytanla mücadele edemiyorum!” diyen okuruna önemli tavsiyelerde bulunurken başka bir okurundan gelen “Yaşamak neden bu kadar zor?” sorusunu da cevaplandırıyor.

Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.

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