Yeni Ailem Dergisi’nin Şubat sayısında neler var?

Yeni Ailem Dergisi, Şubat sayısında kapağına malum süreçten dolayı Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Sakarya ailesini taşıdı. Yazının detayında ailenin yeni yurtlarında yaşadıkları güzellikler anlatılıyor.

Doktor anne, köşesinde “Tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı?” sorusunu cevaplandırıyor ve annelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.



Derginin bu sayısında önemli bir değişikliğe imza attığı görülüyor. Bundan sonra artık her sayıda Almanca ve İngilizce yazılar da yayımlayacak Yeni Ailem dergisinde. Hizmet hareketiyle alakalı yaptığı araştırmalarla tanınan Ercan Karakoyun yazısında, Türkiye’deki insan haklarından ve hizmet hareketi mensuplarına yapılan zulümlerden bahsediyor.

Esin Cebeci, “Bebekler için anne sütü niçin önemli?” sorusunu cevaplandırıyor.

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay çocuklara Kur’an sevgisinin verilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.

Derginin yeni sayısında yeni bir isim daha gözümüze çarpıyor: Pdg. Verda Hanzade. Kendisini daha çok sosyal medyadan tanıdığımız Hanzade, yazısında “Ailenizin merkezinde kim var?” sorusunu soruyor ve ideal bir aile yapısında durumun nasıl olması gerektiğini kaleme alıyor.

Kendisini yine sosyal medyada paylaştığı videolarla tanıdığımız Sacit Arvasi hoca ise deist bir genç ile arasında geçen ibretlik yazışmayı bizimle paylaşıyor.

M. Ali Şengül Hoca, hepimizi ümide davet ediyor.

Kübra Yenigün, “Niçin canımız sıkılıyor?” sorusunu cevaplandırıyor.

Neda Özgür yazısında, “Çocuklarınızın düşünme kabiliyetlerini ellerinden almayın!” diyor.

Harun Tokak, bu ayki köşesine meleklerin aşık olduğu peygamber Hz İdris’i taşıyor.

Mirkena Özer, zaman sermayesinin iyi kullanılması gerektiği üzerine duruyor.

Dr. Musa Gençoğlu, yazısında “Çocuğunuzun marka merakı mı var?” sorusunu cevaplandırıyor ve ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Dert Babası, bir okurundan gelen “Tablet başından kalkamıyorum?” sorusunu cevaplandırıyor.

Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.

Evet bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.

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