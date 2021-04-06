104 amiralin geceyarısı bildirisi, bir darbe girişimi mi? Savcılar jet hızı ile harekete geçti. Bildiride imzası olan 10 emekli amiral gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.







İktidar, emekli generaller bildirisine ‘darbe girişimi’ diye bakıyor. Türkiye’nin yakın tarihini bilenler bu ihtimali yabana atamaz. Ancak hiçbir darbe, geceyarısı emekli askerlerin bildiri yayınlaması ile yapılmadı. Darbecilerin elinde silahlar vardı. Muvazzaftılar. 27 Mayıs cunta işi idi. 12 Eylül ve 28 Şubat emir komuta zinciri içinde geldi. 12 Mart’ta genelkurmay duruma hakim oldu.





Adnan Menderes, 27 Mayıs sabahı albay Alparslan Türkeş’in bildirisi ile uyandı. 12 Mart’ı Süleyman Demirel’e, gazeteci Cüneyt Arcayürek haber verdi.





12 Eylül’e 2 yıl önceden karar verilmişti. Kenan Evren, darbe ortamını olgunlaştırıyordu Genelkurmay Başkanı koltuğunda! 28 Şubat’ta, Batı Çalışma Grubu’ndan kimsenin haberi yoktu. Gölcük donanma komutanlığında hazırlandı planlar.





Eğer bildiri “darbe girişimi” değilse ne anlama geliyor?





İktidar, bazı amiralleri kullanarak kontrollü bildiri mi yayınlattı. 15 Temmuz gibi sonuçları önceden planlanmış bir “tiyatro darbe” ile mi karşı karşıyayız? İktidarın bildiriyi kullanarak faşizmi derinleştirecek adımlar atması bu ihtimali güçlü hale getirecektir. CHP ile bildiriciler arasında ilk günden ilişki kurulması bu işin siyasi sonuçlarının olacağına işaret ediyor.





Diğer ihtimal de şu; Ergenekon, emekli amiralleri kullanarak hükümeti mi uyardı? Ergenekon Erdoğan koalisyonu bozuldu. Beklenen kavga başladı mı? Bu da zayıf olasılık.







Ergenekon, kendi ayağına neden kurşun sıksın? Bildirinin Erdoğan’ın işine yarayacağını öngörebilir. 2002’den sonraki Ayışığı, Sarıkız, Balyoz darbe planlarını, ıslak imzalı AKP ve Gülen’i bitirme planını hatırlarsak, Ergenekon hamlesi Erdoğan’a hiç beklemediği bir zaman ve yerde gelecektir. Ama bildiri ile değil…



