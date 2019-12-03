Babasının tişörtüne sarılıp uyuyan çocuk

AHMET BEY’İN EŞİNİN ANLATTIKLARI





Takvimler 7 Şubat 2018'i gösteriyordu, sabah 9’da eşim Ahmet Bey işe gitmek üzere evden çıktı. Otobüs durağına doğru ilerlerken ekip otosundan inen iki polis kimlik kontrolü sonrasında mahkemeniz var diyerek eşimi alıp götürdü. Haberini alıp karakola gittiğimde polis sorgusunda idi. Telefonunu, cüzdanını ve anahtarını teslim edip, “Çocuklarımı ve seni Allah’a emanet ediyorum, beni bekleme. Eve git, çocuklarımıza sahip çık.” dedi. Anladım ki bu kapıdan çıkış olmayacaktı. Aynı gün Vatan terörle mücadeleye sevki yapılmış telefonla bilgisini vermişlerdi. Yedi gün nezarethanede tutuldu. Yedi gün Haseki Hastanesi ve Vatan şubesi arasında sabah saat 9 ile 16 arası sağlık kontrolüne giderken belki görürüm diyerek gittim. Eşim orada kimseyi beklemiyor olacaktı ki beni görmedi, el sallayıp seslenme rağmen beni fark etmedi. İçimden yaşıyor ya buna da şükürler olsun dedim. İki ya da üç kez görmek nasip oldu. 7 günün sonunda Silivri 7 no’luya sevki gerçekleşti. Ziyaret saatimiz ve günümüzü bildiren bir telefon geldi.





Gözyaşlarımız o güne kadar gelir umuduyla akarken artık uzun bir bekleyiş akmaya devam edecekti. Kızımın “babam babam” diyerek ağlama sesleri koridorlarda yankılanıyordu. Alındığı ilk gece uykusundan sıçrayarak, “Anne babam buradan geçti, burası babam kokuyor.” diyerek hıçkırıklara boğuldu. Babasının bir gece önce giydiği tişörtü giyerek uyudu çünkü o babası kokuyordu...

Oğlum yeni kalem tutmaya başlayan elleriyle gözyaşlarımızı siliyor, bizi teselli ediyordu. Ertesi gün adını televizyonlarda gördüğümüz, gazetelerden okuduğumuz Silivri Ceza İnfaz Kurumu ile tanışmaya gittik. Daha kapısına bile gelmeden tabelasını gördüğümüz ve dönüş yaptığımız yerde kimlik bagaj kontrollerimiz yapıldı, içeriye girinceye kadar didik didik arandık. Neydik ki biz?

Bakışlardaki aşağılama, el ve kol hareketleri ile öteleme...

Uzunca bir beklemenin ardından eşim Ahmet Bey’i görebildik. Ağlamaktan konuşamadık. Sadece gözyaşlarımız konuştu, “Şahit ol Ya'rab” dedik sadece şahit ol. Önce saydık, sonra haftaları, sonra ayları, sonra saymamayı öğrendik.

OHAL öncesi 2 ayda bir yapılırdı açık görüşler, iki haftada bir yapılırdı telefon görüşmeleri. Şikâyet ederdik ama bilmezdik bizden öncekiler onları bile yapamamış. Silivri’ye gelip oradaki hikâyeleri dinledikten sonra öğrendik. Hatice Hanımlar vardı 18’inde Ebubekir'lerini vermiş, 80 gün Silivri’nin soğuğunda yatmış. Bugün yarın öldürecekler korkusu ile yaşamış.

Soğuktan camiye sığındıklarını, tuvalet taşlarının üzerine karton kağıtların üzerinde uyuyan insanları anlatıyordu.



