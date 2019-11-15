Gerçek bir teröristle yan yanayım bana bakıyor ve basıyor küfrü!

NASIL TERÖRİST OLDUM?





Sizi etkileyecek süslü cümlelerim olmayacak. Size yön verecek farklı fikirler de sunmayacağım. Yazmaya çalıştıklarım sadece ve sadece durum tespiti niteliğindedir. Çok bilge bir tip değilim. Vasatın altında bir hayatımın olduğunu da inkâr etmiyorum. Kendi halinde çok da dinini iyi yaşayan bir mücahit de değilim.





İşiyle meşgul olan, okey masalarında zaman öldürmekten zevk alan, vakit namazlarının bir kısmını kaçıran vasat bir hayattı yaşadığım. Ve bir gece dört polisin kapıma dayanması ile öğrendim; azılı bir terörist olduğumu...





Önce anlayamadım olan biteni. Vatan’a götürülüp eksi bilmem kaçıncı kattaki daracık bir nezarethanede açtım gözümü. Suçum neydi, ben kimdim ve bu olanlar neydi? Kafamda bu soruların etkisi ile etrafı gözlemliyordum. Ameliyat olacağım günden bir gün önce alınmam da benim için ayrı bir problemdi. Boynumun ve kolumun ağrısından uyuyamazken, koğuşlardan gelen muhabbet sesleri ile daha da irkildim. Gasp edenler, kadın satanlar, uzili silahlarla yakalanan çeteler... Nereye gelmiştim ben? Bu insanlarla ne işim vardı benim? Hayatımda gerçek silaha yalnız askerde tanık olmuş biri olan benim geçmişim de kavgalı bir olayım dahi yoktu.





Kafası estikçe polisler, tuvalet molası için kapıları açıyordu. Birileri abdest alıyor ve hücrelerinde, polislerden öğrendikleri kıbleye doğru dönerek namaz kılıyorlardı. Ömrümden ömür eksilten üç günden sonra mahkeme için yola çıktık bu alnı secdeli insanlarla. Ve hâkim hükmü verdi:





“Silahlı terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmasına...”





O an sormak istedim hâkime:





“Kaç silah yakaladınız bu 32 kişilik tutukludan? Bomba yapımında kullanılan kaç malzeme buldunuz tutukluların evlerinde? Her boş vakitte ibadet eden bu insanlar, nasıl bir örgüt olabilirlerdi?”





Ve suçum İran’da, Arabistan’da, Avrupa’da hatta Amerika’da bile kullanılan; isteyenin ücretsiz dilediği gibi indirebildiği bir programdan, çocuğum olduğunda aldığım tebrik mesajlarıymış. Bir de devletin izin verdiği bir bankaya, müşterim 1300 TL havale yapmış. Ve bu sebeplerden dolayı, ben silahlı terör örgütüne üyeymişim...





Önce kamera aradım etrafımda, çünkü bu bir kamera şakası olmalıydı. Ellerim, takılan kelepçelerden ağrımaya başladığında ve Metris yoluna koyulduğumuzda anladım, hiçbirinin şaka olmadığını. Beraber alındığımız arkadaşlara baktım sonra hiçbirini tanımıyordum. Birbirinden habersiz, ilk defa nezarethanede tanışmış olan bu insanlar da silahlı terör örgütüne üyeymiş...





Kabullenemedim ama koskoca devletin hâkimi, savcısı yalan mı söyleyecekti? Belki sadece ben yanlış alınmışımdır diye düşünerek, diğerleriyle muhabbet etmeye başladım ve sordum:





-“Nerelisin?”

-“Sivaslıyım.”

-“Mesleğin ne?”

-“Öğretmenim”

-“Hangi silahı kullanıyordun?”

-“Ne silahı gardaş?”





Şaşırdım. Bu konuştuğum tip tam olarak, Anadolu’nun bağrından kopmuş, saf, temiz, dinini yaşamaya çalışan, asgari ücretli bir öğretmendi. Diğerlerine de sordum ve hep benzer cevaplar aldım.



