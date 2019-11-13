Pimapenci Erkan, Pimapenci Ayhan olmadığını kanıtlamaya çalışıyor

Bizi terörist yapan suçlar neydi? Bu mevzuyu özellikle yazmak isterim çünkü birileri, “Vardır bir suçları. Devlet boşu boşuna hapsetmez.” ithamlarından kurtulmak istiyorum.
1- Bank Asya’ya para yatırmak.
Birinin iddianamesinde hesabında 50 TL artış var diye delil olarak savcı yazmış. Sorarım savcı beye, terörist olmak bu kadar basit ve ucuz bir şey mi? Benim iddianamemde 1300 TL’yi delil olarak koymuşlar. Avukatım araştırınca görüldü ki müşterim ödeme olarak göndermiş. Hâkime aynı zaman diliminde diğer bankalara yatırdığım milyon TL’leri gösterdiğimizde hiçbir tepki alamıyoruz. Devletin izni ile açılmış bir bankaya para yatırmak nasıl bir suç olabilir? Başka bir husus; koğuşumuzdaki banka ortakları tahliye oldu ama bankaya para yatıranlar hüküm yiyip tutukluluğuna devam kararı alındı. Ölçü nedir? Hukuk nedir?
2- Kurumlarda çalışmış olmak.
Yani bir okulda öğretmen isen teröristsin veya bir şirkette sigortalı çalışan isen teröristsin. Nasıl bir terörist grup ki kendilerini sigortalayarak fişliyorlar ve devletin kurumunun denetimi içinde terör faaliyetlerinde bulunuyorlar? Komik mi? Biz bu komediyi yaşıyoruz işte. Eğer terör eylemindeyse o zaman bu okulların ve şirketlerin açılmasına neden müsaade ettiniz? Sonradan suç şebekesi haline gelmişse neden kapatmadınız? Bu eylemlere göz yuman kaç tane denetim kurumuna dava açtınız veya görevden aldınız? Bütün siyasetçiler ve kalburüstü insanlar çocuklarını bu okullara gönderirken onlar suç işlemiyor da bu çocukları eğiten öğretmenler mi terörist oluyor? TC başkanının damadı bu okuldan mezun olarak bakan olabiliyorken bu bakan beyi yetiştiren öğretmenler mi terörist oluyor? Elinde istihbaratı, jandarması, polisi olan devlet erkânı kandırılabiliyor da sıradan vatandaş mı kandırılamıyor? Terörizm cahillikten nemalanır. Kendini eğitime adamış insanlardan olsa olsa sadece terör grupları hoşlanmaz. Gene tezat bir durum.
Düşünün bir örgüt lideri dese ki, “Beni seven 1. köprüden geçsin.” 1. köprüden geçen herkes terörist mi oluyor şimdi?
3- Dijitürk iptali yapmak.
Bir yayın kanalı üyeliğini iptal etmek terörist olmanın delili olarak kabul ediliyorsa hukuk nedir? Savcı ne iş yapar? Hâkim kasap mıdır? Diye sormazlar mı? Hadi diyelim ki bilinçli olarak üyeliğini iptal etti. Kime zarar verir, kime fayda sağlar? Bir suç eylemi midir? Sırf bu sebepten hapiste insanlar var.
4- Bir derneğe üye olmak.
Dernek devlet izni ile açılan ve devlet tarafından denetlenen bir kurumdur. Bu derneklerin usulsüz bir işlevi varsa devlet neden izin verdi? Veya kaç tane göz yuman denetmeni gözaltına alındı? Terörist olan bir şahıs terör faaliyeti yapacaksa kendini fişleyecek bir derneğe neden üye olur? Veya neden dernek kurarlar?
5- Zurnanın son deliği olan BYLOCK kullanmak.
İnanın bana bu en komiği. Hastanede bir askerle tanıştım. Nezarethanede o anlattı. Polis askeri gözaltına alırken sormuş
-Abi bu bylock nasıl bir silah kaç mermi alıyor, xrayde gözüküyor mu?
Bizi bir gülme aldı sormayın ama bu güldüğümüz saçma bir durumdan dolayı binlerce kişi hapis yatmakta, aileleri ise perişan bir durumda. Bylock denen şey bir silah değil, bir bıçak değil, bir sopa değil, tank, uçak, helikopter hiç değil. App store’daki veya Google play’deki uygulamalardan bir tanesi, hem de ücretsiz olanından. İsteyen bedavaya bu uygulamayı indirip arkadaşlarıyla yazışabiliyor. Whatsapp neyse hotmail neyse bylock da benzeri bir program. Evet malum soruyu soruyorsunuz suç bunun neresinde? Aynen biz de soruyoruz. Şu an hapiste yatan yüz binlerce kişi bylocktan dolayı yatıyor ve suç bunun neresinde diye her gün soruyorlar.
-İçeriğinde suç var mı?
-Yok
-Suç teşkil edecek bir söylem var mı?
-Yok
-Olsa bile eyleme geçmiş mi?
-Hayır
-Hukuk var mı?
-Maalesef kalmadı ne vereyim abime?
Bazı arkadaşlar var kullanmamışlar bile, sadece yüklemişler, kayıt bile olmamışlar. Sırf bu yüzden hapis yattılar, kimisi hüküm yedi. O zaman bütün polisler, askerler tutuklanmalı. Hepsinde silah var ve bu silahla adam öldürebilirler. Ya da bıçak olan bütün evlerde yaşayanlar tutuklanmalı, o bıçakla birini öldürme ihtimali var. Durum aynen bu kadar basit.
O kadar mahkemeye şahit oldum sadece bylock var diye ceza aldılar. Bir tanesinde bile içeriğinde suç var veya buradan haberleşerek şu suçu işlemişsiniz diye bir duruşma hiç görmedim. Bylock var mı var, bitti teröristsin. Savcı ve hâkim mahkemem boyunca bylock kullandığımı ispata çalıştı ve sordum bir suç işlemişsem, ortada bir suç varsa bylockta bu suçla ilgili bir yazışmam varsa delil olarak sunulabilir.
-Suçum var mı?
-Yok ama delili var.
-Delil ne?
-Bylock var.
- Yazışmada bir terör eylemi veya suç işleme yazışması var mı?
-Yok ama bylock var.
Yani suçu olmayan bir delilim var. Suç konuşulmuyor, bir eylemim yok ama bylock var. Poliste de silah var katil mi oluyor yani? Ve bu program 15 Temmuz’dan 6 ay önce kadar kapatılmış ve 15 Temmuz katliamında darbeciler whatsapp kullanmış. O halde whatsapp kullanan herkes tutuklanmalı bu duruma göre. Durum aynen budur… Bylock yüklemiş, Bank Asya’da parası var, hele bir de Dijitürk iptal ettiyse abovvv müebbet gibi bir şey…
Adalet ne demektir? Savcının hâkimin görevi nedir? Ve biz neden hapis yatmaktayız?
Koğuşumuzda haberleri seyrederken, açık oturumda adalet bakanı konuşma yaparken, koca koca hukuk profesörleri konuşurken bizi bir gülme alıyor görmeye değer. Her gün haberlerde F... borsasındaki tutuklu sayısını gördükçe hapishanelerin kalitesi artıyor. Koskoca hapishanede bir yarım yamalak doktorumuz var ama revire bile çıkamazken koğuşumuzda bir kulak burun boğaz doktoru, bir cerrah, bir fizyoterapist ve bir sağlık çalışanımız var. Dedim ya yazacak o kadar çok şey var ki, o kadar aykırı, o kadar saçma ve bir o kadar dramlar var ki tepki bile veremez olduk. Kimi zaman ağlanacak halimize gülüyor, kimi zaman ağlıyor, kimi zaman tek bir noktaya bakışlarımızı mıhlayıp acılarımızı içimizde yaşıyoruz.
Hele bir de tanık diye bir şey var ki evlere şenlik. İki yıl sonra tahliye olan aynı yatakhanede kaldığım bir esnaf abinin başından geçeni yazsam anlarsınız. Tanık diyor ki, “Bağcılar’da pimapenci Ayhan Bey’e ablam çerçeve almaya gitmişti. Pimapenci Ayhan abi beni yurda yerleştirdi.” Google’dan arama yapan polis Pimapenci Erkan’ı bulup getiriyor. İddianame, mahkeme derken iki yıl geçiyor. Bizim Erkan abi, Ayhan olmadığını ispat etmek için iki yıl civarı uğraşıyor. İki ay önce tahliye oldu ama mahkemesi devam ediyor. Ya beraat etmişlerdir -ki çok zor- ya da Pimapenci Ayhan olmayı kabul etmiştir sanırım.
Etkin pişmanlık yasası ile tahliye olmak mı istiyorsun? Polisin önüne koyduğu fotolardan bir kısmını tanıyorum demen yeterli. Gösterdiğin bu insanlar aksini ispat edesiye kadar hapis yatıyor ve bu maalesef hukuk, adalet oluyor. Koğuşta bir arkadaşımız var, en son 41 tanığı olmuştu. Süreç hâlâ devam ediyorsa eğer 50-60 olmuştur. Bu alakasız insanları tanımadığını ispat etmeye çalışıyordur büyük ihtimal. Bir başkası; İbrahim abi sadece 1 tanıktan dolayı 2 yıldır yatıyor.
Tanık: “Haftada bir toplanırdık.” Hâkim: “Ne yapardınız?”
Tanık: “Bize Kur’an öğretirdi?” Hâkim: “Başka?”
Tanık: “Sadece Kur’an öğretirdi.”
Sonuç İbrahim abi 8 yıl 3 ay ceza aldı… Size tüm samimiyetimle söylüyorum başka hiçbir şey yoktu dosyasında…
Ne olur gülmeyin bunlar gerçek. Bir su gibi, bir hava gibi yaşadığımız gerçekler. Daha 24 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş bir kardeşimiz 6 aydır tutuklu. Temiz yüzlü, namazında niyazında, tertemiz bir genç. 6 aydır ne saygısızlığını gördük ne de kötü bir alışkanlığını. Sigara bile kullanmaz. Sözlüsü var, nişan yapacakları hafta gözaltına alınmış. Suçu, bylock yüklemiş içerik yok. Yani ücretsiz bir uygulamayı yüklemiş, kullanmamış bile ama devlet nazarında silahlı bir terörist adayı o. (Daha sonra bu arkadaşta kalp rahatsızlığı çıktı ve bir yıldır yatıyor mahkemesi ertelendi.)
Diğer bir abimiz 54 yaşında, iki yıldır tutuklu. Vücudunun yarısı felçli ve her gün tabak dolusu ilaç kullanıyor, suçu malum. Başka bir arkadaşımız okul müdürüymüş, tutuklayan hâkim ise öğrencisinin velisi. Yani düne kadar canının bir parçası olan çocuğunu emanet ettiği kişiyi, ertesi gün terörist olarak tutukluyor enteresan değil mi? Bir diğeri İngilizce bölümü öğretim üyesi. Suçu bir üniversitede haftada bir gün İngilizce dersine girmiş olması. Kur’an’ı ezberlemeye çalışıyor. Bu koğuşa geldiğim günden beri Kur’ansız bir anını hiç görmedim. Türkçe mealli Kur’an’ı kelime kelime ezber yaparak okuyor. 3 günde bir hatim indiriyor. Ama maalesef o da silahlı terörist!!!! (Kendi ailesi reddetti ve hiç gelmediler, eşi boşadı. Şu an tahliye oldu ve ders vererek hayatını kazanmaya çalışıyor. Hediye ettiğim Kur’an’ı hâlâ okuyor.)
Koğuşumuza geldiği günden beri en yakın dostum olan İtalyan lakaplı arkadaşımız. Tek suçu yaşadığı ülke olan İtalya’da bir turizm şirketinde rehber ve tercümanlık yapmış olması. Müşterileri Türkiye’den gelen bakan, bürokrat, iş adamları ve beş sene önce Türkiye’ye temelli dönüş yapmış. İlk mahkemesinde bir suç bulunamadı ama kaçma şüphesinden tutukluluğunun devamına...
Arkadaşlar izin verse ibretlik hayatlarını ayrıntılı bir şekilde, tek tek yazmak isterdim. Ama inanın o kadar masumlar ki ve o kadar mazlumlar ki… Yıkılan kendi hayatları ve perişan olmuş aileleri, hastalanan anne babaları ve çocukları!!!! Ne yazmaya kalem yeter ne de okumaya yürek dayanır. Aslında biz suçlu değil, bir nevi esirdik ve bu duruma yüzde 90 küsuru Müslüman olan halk alkış tutmaktaydı. Medyanın gücü mü desem akıl tutulması mı desem bilemem….
*Yukarıda okuduğunuz satırların yazarı Türkiye'deki cadı avının kurbanlarından ismi bizde saklı bir esnaf. İçeride aldığı notları çıkınca yazdı ve bu notların her gün bir bölümünü Samanyoluhaber.com'da yayımlıyoruz.
1. BÖLÜM (Avukat Bey hayırdır ne oldu bu bizim hakime?)