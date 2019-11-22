Uyuşturucu kaçakçısına nezarethaneyi dar eden Sadık amca

SADIK AMCA





Yine bir gün teröristim diye başladı hafız ve başından geçen hikâyeyi anlatmaya:

“Gözaltına alındım ve Vatan emniyetteki nezarete attılar. Büyüktü nezaret, 9-10 kişi vardı. Beni ilk Sadık adında yaşlı, nur yüzlübir amca karşıladı ve suçumu sordu. Malum konudan tutuklandığımı belirttim ve öğrenci olduğumu söyledim. Ne öğrencisi olduğumu sorunca da ilahiyat son sınıf öğrencisi olduğumu belirttim. Benden Yasin okumamı rica etti ben de çekine çekine sesli bir şekilde Yasin-i Şerif’i okumaya başladım. Tüm tutuklular beni dinlemeye başladı.

Okumam bitti ve Sadakallahulazim dedim.







Köşedeki iri yarı, mafya babası olduğunu sonradan öğrendiğim dayı, bana doğru yaklaştı ve bir kere de onun için okuyabilir miyim diye sordu bana. Biraz korku ve çekingen bir edayla, emrivaki bir şekilde Yasin-i Şerif’i bir kez daha okudum. Okumam biter bitmez Sadık amca, mafya babasına doğru yaklaştı ve oldukça sert bir ifadeyle Müslüman olup olmadığını sordu. Mafya babası da şaşkın bir tonla ‘Elhamdülillah dayı bu ne biçim soru?’ diye göğsünü gerdi.





Sadık amca korkusuz, aynı sert tavırla, ‘O zaman neden namazını kılmıyorsun? Çabuk git abdestini al cemaat yapacağız.’ dedi.





Biz korkmuştuk o an mafya babasının Sadık amcamıza bir şey yapacağından. Fakat mafya babası hiç itiraz etmedi ve babasından emir alan bir çocuk edasıyla abdest almaya gitti.





O günden sonra da Sadık amcanın baskısıyla, hepimiz hiç fire vermeden cemaatle namaz kılıyorduk. Uyuşturucu kaçakçısı, mafya babası, kalpazan ve suçunu bilmediğim diğerleri bu ortamda saf tutan cemaatimdi.





Sadık amca kaldığı iki gün boyunca nezarethanede nam salmış ve herkesi namaza başlatmıştı. Bir de her bulduğu fırsatta uyuşturucu kaçakçısına yükleniyordu. Hatta bir seferinde bir baktım köşeye sıkıştırmış:





‘Sattıklarından çocuğuna da içiriyor musun sen?’ diye bağırıyordu.

Torbacı şaşkın:

‘Haşa Sadık amca ben satıcıyım.’ diye kendini açıklamaya çalışıyordu.

Sadık amca dayanamayıp:

‘Onun, bunun, belki de benim çocuğumu mu zehirliyorsun sen? Devlet izin verse seni öldürürüm burada. Bir daha yapmayacaksın anlaştık mı?’ diye cevap bekleyen gözlerle tekrar bağırıyordu.

‘Sadık amca ben yurt dışına satıyorum.’ diyen torbacı çaresiz gözlerle Sadık amcaya bakıyordu.

‘Onların çocukları can değil mi? Çabuk tevbe et.’ diye son fırçasını attı Sadık amca.





İki gün sonra Sadık amcayı bizden alıp götürdüler ve en çok uyuşturucu kaçakçısı mutlu olmuştu gidişine. Ben cemaatle namaz kıldırmaya devam ettim fakat cemaatin yarısı Sadık amcanın gidişiyle namazı tekrar bırakmıştı. Suçlu olamayacak kadar temiz yüzlü bir tipe sahip biri vardı nezarette ve o da namazı bırakanlardandı. Bir ara yanaştım ve neden namazı bıraktığını sordum. Ve beni şaşırtan ‘Ben Süryaniyim.’ cevabını aldım. Hemen, ‘Hoppalaa o zaman iki gündür niye arkamda saf tuttun be birader?’ diye sordum tekrar dayanamayıp.