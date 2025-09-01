ABD ve NATO’ya karşı nükleer dahil silah gücünü modernize eden Rusya!

Rus ordusu, dördüncü yılındaki Ukrayna savaşı döneminde, Batı’nın yoğun ekonomik ve siyasi yaptırımlarına rağmen askeri gücünü artırmayı ve modernize etmeyi belli seviyede başardı. NATO güçleriyle askeri teçhizat ve mühimmat karşıtlığında yarış halinde olan Rusya, nükleer caydırıcılık da dahil yeni nesil silah sistemlerinin devreye soktu. En azından Avrupa ülkeleri orduları ile bir kıyaslama yapılırsa, Rus ordusunun modern çatışma koşullarına daha iyi adapte olduğunu ve yeni savaş yöntemleri edindiği söylemek mümkün.





Ayrıca Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücünün, Ukrayna'daki çatışmalardan bağımsız olarak geliştirildiğini de vurgulamak gerekiyor. Rus ordusunun modernize edilmesi ve askeri yatırımlara odaklanması yeni değil. 2018 yılı sonu devlet kamu harcamaları belirlenirken askeri bütçe önemli pay almıştı. 10 yılda, 2027 yılına kadar, savunma gücünü modernize etmek için yaklaşık 350 milyar dolar bütçe belirlenmişti. Ukrayna savaşının başlaması bazı projeleri ve harcamaları öne çekti ve bütçesi artırıldı. Öncelikler arasına nükleer saldırı önleyici sistemler, yüksek donanımlı füzeler ve genel kullanım amaçlı savaş araçları eklendi. Neredeyse her ay donanma modernizasyonu kapsamında yeni güçlü denizaltılar, yeni nesil kıtalar arası roket taşıyıcılar, korvetler, frigatlar, telsiz gemileri ve bilimsel araştırma gemileri suya indiriliyor.





Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücü modernize edildi





Detaylara Rusya'nın uzun yıllardır sürdürdüğü nükleer caydırıcılık gücünün neredeyse tamamen modernize edilmesiyle girebiliriz. Nükleer silah gelişimine ayrılan kaynakların, Ukrayna ile ilgili konulardan daha öncelikli olduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü, her ne kadar Rus birlikleri Ukrayna ordusu ile sıcak çatışma içinde olsalar bile her zaman Batı-NATO tehdit unsuru bir strateji olarak bulunuyordu. Bundan dolayı Rusya'nın nükleer silahlar konusundaki modernizasyon süreci, soğuk savaş döneminden beri devam eden bir strateji olarak görülüyor.





Bu nedenle Rusya, nükleer silahlarını modernize etmek için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında, yeni nesil balistik füzeler, hipersonik silahlar ve nükleer denizaltılar gibi teknolojiler geliştiriliyor. Rusya'nın nükleer caydırıcılık gücünün modernizasyonu, ülkenin ulusal güvenlik stratejisinin temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer silahların modernizasyonuna yönelik yatırımların sürdürüldüğünü ve yeni silah sistemlerinin test edildiğini açıklarken ülkenin nükleer gücünün, uluslararası dengelerde caydırıcılık sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.





Rusya'nın nükleer yaklaşımı, dünya genelindeki askeri dengelerde kritik bir rol oynuyor. Bunun arkasındaki temel tutum, nükleer silahların ülkenin ulusal güvenliğini sağlamanın yanı sıra, uluslararası alanda caydırıcılık unsuru olması. Diğer taraftan ülkenin küresel politikadaki etkisini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülmesi. Daha net ifadeyle Rusya'nın nükleer silahları, ABD ve NATO gibi batılı güçlere karşı caydırıcılık sağlama amacı taşıyor.





Rus Ordusu’nun Gelişim Stratejileri





Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna’daki askeri operasyon kapsamında değerlendirmelerde bulunduğu bir basın açıklamasında Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gelişim aşamalarını da anlattı. Rus bakanın uzun konuşmasında orduya yönelik modernize yatırımlarının ciddi yapıldığı çok iyi anlaşılıyor. Stratejik nükleer kuvvetler, Uzay sistemleri, Hava savunma sistemleri (PVO), Elektronik harp (RÉB) ve iletişim/kontrol sistemleri, İnsansız sistemler ve robotik kompleksler, Yapay zeka teknolojileri bu programın ana başlıkları. Bu program, Rusya’nın askeri üstünlüğünü sürdürmek ve gelecekteki tehditlere karşı hazırlıklı olmak için tasarlandı. Mesela yeni nesil taktik İHA’ların tedarikinde önemli bir artış kaydedilmiş ve günlük 600 adet İHA üretimi yakalanmış. İHA’ların lojistik ve onarım sistemlerinin tamamlanması ile operatörlerin hızlandırılmış eğitimi konularında iyi sonuçlar yakalanmış.





Andrey Belousov’un açıklamasına göre Rusya, cephedeki elektronik harp (RÉB) sistemlerini güçlendiriyor. "Siyahçukur" (okopnıe) RÉB sistemleri, iletişim ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesiyle birlikte cephedeki etkisini artırıyor. Savunma Bakanlığı, 2036 yılına kadar geçerli olan Devlet Silahlanma Programı kapsamında, RÉB, yapay zeka ve robotik sistemlerin öncelikli olarak geliştirilmesini hedefliyor. 2025 Eylül’den itibaren, 11 yeni uzmanlık alanında eğitimler başlayacak. Bu alanlar arasında İHA operatörlüğü ve robotik teknolojiler yer alıyor. Ayrıca, sözleşmeli askerlik alımlarında başarılı sonuçlar elde edildi ve İHA operatörlerine yönelik özel eğitim programları önceliklendirildi. Rusya, askeri personelin niteliklerini artırmak ve cephedeki ihtiyaçlara uygun uzmanlar yetiştirmek için eğitim sistemini sürekli olarak güncelliyor.





Ayrıca, Rusya Savunma Bakanlığı, cephedeki lojistik ve hareket kabiliyetini güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. 2025 yılında 22.725 adet motosiklet, ATV ve buggy tedarik edildi. Yıl sonuna kadar 12.186 adet daha araç tedarik edilmesi planlanıyor. Ancak, cephedeki ihtiyaçların hala yüksek olduğu belirtiliyor. Bu araçlar, cephedeki birliklerin hareket kabiliyetini artırarak, operasyonel esnekliği sağlıyor. Rusya, savaş alanındaki tıbbi yenilikler konusunda da önemli adımlar atıyor. "Kuru plazma" kullanımı, enfeksiyon tedavileri ve gönüllü ekiplerin katkıları sayesinde, yaralı askerlerin %97’si tekrar göreve dönüyor. Ayrıca, yaralıların tahliyesi için robotik sistemler geliştirildi ve protez süreçleri 2,5 kat daha hızlı hale getirildi. Rusya, askeri tıp alanındaki yeniliklerle, cephedeki askerlerin hayatta kalma ve iyileşme oranlarını artırmayı hedefliyor.





Rus ordusunun askeri personel politikası





Rusya, Ukrayna’daki çatışmaların devam etmesi nedeniyle askeri personel ihtiyacını karşılamak için sözleşmeli askerlik alımlarını artırmaya devam ediyor. Bu politikayla, ordunun nitelikli ve gönüllü askerlerle güçlendirilmesi hedefleniyor. Sözleşmeli askerlik, Rusya’nın uzun vadeli askeri stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Sözleşmeli askerlik alımlarını artırmak için ekonomik teşvikler, sosyal haklar ve kariyer fırsatları gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Bu sayede, askeri hizmetin cazibesi artırılmaya çalışılıyor ve genç nüfusun orduda görev alması teşvik ediliyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, 2025 yılının ilk altı ayında 210 binden fazla kişinin sözleşmeli asker olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığını açıkladı. Bu sayı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 190 bin kişilik alımın oldukça üzerinde. Geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 450 bin kişi sözleşmeli askerlik için başvuruda bulunmuştu.





Sonuç olarak, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov’un açıklamaları, Rusya Ordusu’nun teknolojik yenilikler, personel eğitimi, lojistik ve sosyal güvenlik alanlarında attığı adımları ortaya koyuyor. İHA’lar, robotik sistemler, elektronik harp ve yapay zeka, Rusya’nın cephedeki üstünlüğünü sürdürmek için kritik öneme sahip. Ancak, cephedeki ihtiyaçların tam olarak karşılanamaması, lojistik ve inşaat alanındaki eksiklikler, Rusya’nın önündeki zorluklar olarak duruyor. Ukrayna'daki savaş, Rusya'nın askeri kaynaklarını büyük ölçüde meşgul etse de, nükleer caydırıcılık gücünü zayıflatılmadı ve Rusya'nın nükleer silahlar konusundaki yatırımları/modernizasyonları devam ediyor. Nükleer caydırıcılık gücüne ayrılan kaynakların, Ukrayna'daki savaşla ilgili harcamalardan daha öncelikli ele alınıyor. Rusya’nın askeri harcamaları yıllık 70 milyar olarak belirlenmişti ancak reel rakamlar son iki yıl bunun iki katına çıkıyor. Rusya, kısa vadede Ukrayna savaşında sonuca varmak, uzun vadede ise Batı ile güç dengesini korumak için ordusunu yeniden yapılandırmak ve gerekirse NATO-Batı ittifakıyla savaşabilmek için rekabetçi pozisyonu korumak adına yeni modern üretimler üzerinde çalışmalarını artırıyor.