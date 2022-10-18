Moskova cephesinde durum hangi aşamada?

Rusya, geçen hafta Ukrayna genelindeki kritik altyapı tesislerine saldırılarını düşük ölçekli de olsa devam ediyor. Dün gece tekrar başlayan saldırılarda, Rusya özellikle Geran-2 kamikaze dronları ile Kiev merkezi ve Nikolayev, Odessa, Sumi şehirlerini vurdu. Bölgeden gelen haberlere göre saldırılar devam ediyor.











Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'nın kısmi seferberliğin başlangıcında 300 bin kişiden daha düşük bir rakam varsaydığını söyledi. Kısmi seferberlik önlemlerinin iki hafta içinde tamamlanacağını söyleyen Putin, 222 bin kişinin seferberlik kapsamında silah altına alındığını bunların da 15 bininin sıcak çatışma bölgesinde olduğunu söyledi. Putin, Savunma Bakanlığı'ndan seferberlik konusunda yeni bir teklif alınmadığını ve planlanmadığını, ihtiyaç da olmadığını sözlerine ekledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’da 21 Eylül’de ülke genelinde ilan edilen kısmi seferberliğin tamamlandığını belirtti. Seferber edilenler için toplama noktalarının (17 Ekim) bugün saat 14:00'te kapatıldığını duyurdu.









Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce yaptığı açıklamada, 4 Ekim itibariyle seferber edilen Rus vatandaşlarının sayısının 200 bin kişiyi aştığını söylemişti. Silah altına alınanların eğitimleri 80 eğitim sahasında ve 6 eğitim merkezinde gerçekleşiyor. Şoygu, kısmi seferberliğin 21 Eylül'de ilan edildiği gün, 300 bin yedek askerin seferber edilmesinin planlandığını söylemişti. 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı seferberlik çerçevesinde zorunlu askerlik ihlallerine ilişkin çok sayıda şikayete dikkat çekerek bu hataların düzeltilmesini talep etti.









Rusya’dan İsrail'e uyarı









Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İsrail’in Ukrayna’ya silah vermesi halinde Rusya’yla ilişkilerini “yok edeceği” uyarısında bulundu. Telegram üzerinden bir açıklama yapan Medvedev, “İsrail, Kiev rejimine silah teslim vermek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu çok ihtiyatsız bir adım olur. Bu girişim, ülkelerimiz arasındaki tüm devletlerarası ilişkileri yok eder.” dedi.









Rusya’nın İran’dan satın aldığı SİHA’ları Ukrayna’da kullandığı iddiası üzerinde İsrail’den bazı tepkiler gelmiş, İsrail’in de Ukrayna’ya silah yardımı yapması istenmişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid’in makamı ise Medvedev’in açıklamasına ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verilmeyeceğini duyurdu. Orta Doğu’daki hassas dengeler yüzünden Rusya ile ilişkileri bozmamaya özen gösteren İsrail, şu ana kadar Ukrayna’ya insani yardım ve insan ölümüne yol açmayan malzemeler göndermekle yetinmişti.









Avrupa, Rusya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz alımını artırdı









Tüm yaptırımlara rağmen enerji sıkıntısı çeken Avrupa Birliği, Rus gazını tankerlerle satın alıyor. Rusya'dan AB’ye sıvılaştırılmış doğalgaz LNG arzı %50 arttı. Avrupa, Gazprom’dan boru hattı tedarikiyle satın aldığı doğalgazı azaltmasına rağmen, Rusya’dan tankerler aracılığıyla aldığı LNG gazını artırdı. Avrupa Komisyonu temsilcisi Tim McPhee 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk dokuz ayında AB'nin Rus LNG ithalatını %50 artırarak 15 milyar metreküpe çıkardığını duyurdu.



