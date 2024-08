Ukrayna’nın Rusya sınır hattına taarruzu savaşın gidişatını nasıl etkiler?

Elektrik hatlarının kesilmesi ve iletişim ağlarındaki sorunlar, bütün bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bölgede internet ve mobil iletişim hizmetleri, siber saldırılar nedeniyle kesintiye uğradı. Kursk bölgesinde gün boyunca defalarca hava saldırısı sinyalleri verildi ve bu durum, toplu taşıma araçlarının sık sık durmasına neden oldu.

Rusya’nın Güney sınır hattında bulunan Kursk bölgesi, 6 Ağustos sabahı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir saldırısına maruz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdığını ve sınırı geçmeye çalıştığını açıkladı. Akşam saatlerinde ise durumun ciddiyeti daha iyi anlaşıldı ve Ukrayna birliklerinin sınırdaki boşlukları iyi değerlendirerek yaklaşık 30 km Rusya içlerine girdiği ve köy seviyesinde 8-10 yerleşim yerini kontrol altına aldığı öğrenildi. Fakat Bryansk, Belgorod ve Kursk şehirlerinin merkezleri yoğun dron saldırıları ve roketlerle vuruldu. Neticede sınır hattında yaşayan bölge halkında ciddi tedirginliğe ve sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu. Rusya iç kamuoyunda negatif psikolojik oluşturdu.Kremlin ile iletişim halinde olan Kursk valisi Alexey Smirnov tarafından bütün birimler ve servisler kesintisiz operasyonel şekle geçirildi. En fazla etki Sujansky ve Korenevsky ilçe alanlarında yaşandı ve Ukrayna birlikleri en az 26 drone fırlattı. Bu esnada 10 tankın eşlik ettiği ve çok sayıda askerin zırhlı araçlarla yönlendirildiği ilk bilgiler arasında. Ukrayna ordusu, doğalgazın Avrupa’ya nakledildiği Sudja gaz ölçüm istasyonunu ele geçirdi. Vali yaptığı açıklamada, binlerce kişinin otobüs ve özel araçlarla bombalanan bölgeleri terk ettiğini belirtti. “Geçici barınma merkezleri hazırladık ve onlara gereken her şeyi sağladık, psikologlar çalışıyor. Moskova ve St. Petersburg’dan doktorlar bölgeye gitti ve federal merkez Kursk bölgesine ek fon ve diğer yardımları tahsis ediyor” dedi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada farklı yerlerde kurulmuş geçici barınaklara 76 bin kişinin tahliye edildiği söylendi.Kursk bölgesinde ilan edilen olağanüstü hal, devam eden çatışmaların ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarının ciddiyetini yansıtıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırıları esnasında Vali Aleksey Smirnov, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Zorunlu tahliyeler, güvenlik artırımı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi ilerlemesini engellemek için havacılık, füze kuvvetleri, topçu ve sınır koruma birimlerini devreye sokulduğunu bildirdi. Vali Smirnov, durumu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirdiğini ve durumu kişisel kontrol altında tuttuğunu belirtti.Fakat önlemler yeterli olmadı ve 4 gün sonrasında 10 ağustosta, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgelerinde, artan sabotaj ve terör tehditleri nedeniyle Terörle Mücadele Operasyon rejimi uygulanmaya başlandı. Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye ek kuvvetler gönderildiğini belirtti. Kursk bölgesindeki durum, bir federal acil durum olarak sınıflandırıldı.Öncelikle iki ülke üç yıldır çetin bir savaş içinde. Her iki taraf sürekli boşlukları ve fırsatları kollayarak maksimum yıpratma mücadelesi veriyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı savaşa yanıt olarak, Rusya’nın da bu savaşın etkilerini kendi topraklarında hissetmesi gerektiğini ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın bedelini Rus topraklarında ödetme amacı taşıdıklarını belirtti. Bu açıklama, Ukrayna’nın savaşı Rusya topraklarına taşıma girişiminin arkasındaki motivasyonu ortaya koyuyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Kiev’in bu tür operasyonlarla Rusya’ya karşı misilleme yapmayı hedeflediği anlaşılıyor.Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Baş Danışmanı Mihail Podolyak, Kursk bölgesindeki çatışmalar hakkında, “Kursk ve Belgorod bölgeleri gibi Rusya’nın kendi toprakları da dahil olmak üzere herhangi bir tırmanışın, bombardımanın, askeri eylemlerin, zorunlu tahliyelerin ve normal yaşam şekillerinin yok edilmesinin temel nedeni sadece Rusya’nın açık saldırganlığıdır,” dedi. Ukraynalı yetkililer, bu saldırının Rus birliklerini Donbass’taki çatışma bölgelerinden, özellikle Chasov Yar ve Pokrovsk gibi kritik noktalardan uzaklaştırabileceğine inanıyor.Başka bir husus, Sudja’nın AB’ye Rus gazının sevkinin yapıldığı Drujba boru hattı üzerindeki kritik iki gaz ölçüm istasyonundan biri olduğu ve bu nedenle Ukrayna tarafından özellikle hedef alınmış olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta her iki tarafta da artık çok ileri seviyede yorgunluk var ve savaşın bitmesi yönünde iç baskı arttı. Ukrayna’nın sınır hattı şehirlerine bu yoğun baskısı son baharda istenilen barış görüşmelerini hızlandırabilir ya da isteği pekiştirebilir. Bu nedenle Kiev yönetiminin müzakere masasında elini güçlendirmek için ele geçirdiği Rus topraklarını ne pahasına olursa olsun elde tutmak isteyecektir.Kiev’in eline bu aylarda kısmen geçen ve daha geçecek olan F-16 uçakları ve diğer yeni silahları Moskova’nın hesaba kattığını düşünebiliriz. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu tür eylemleri, kendi nüfusunun dikkatini cephenin diğer sektörlerindeki başarısızlıklardan uzaklaştırmak ve ayrıca Kuzey grubunun kuvvetlerini genişletmeye ve birimlerin transferini zorlamaya çalışmak için yapılmış olabileceği ihtimali de ayrıca bulunuyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk sınır bölgesine tank birliklerinin ulaştığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mobil zırhlı gruplarını imha etmek için konuşlandıklarını açıkladı. Bölgedeki çatışmaların ardından Rusya, Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde terörle mücadele operasyon rejimi başlattı. Bu rejim, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sudjhansky ve Korenevsky bölgelerinde daha derinlere ilerleme girişimlerini durdurmayı hedefliyor. Savunma Bakanlığı, tankların yanı sıra Grad çoklu fırlatma roket sistemleri, çekilen toplar ve ağır paletli araçların da bölgeye sevk edildiğini duyurdu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Vladimir Putin’e verdiği brifingde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı. Gerasimov, Ukrayna’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıya yaklaşık bin askerin katıldığını belirtti. Bu saldırıda en az 100 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ve 215’inin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Rus birliklerinin yedisi tank olmak üzere toplam 54 zırhlı aracı imha ettiğini söyledi.Ayrıca, Rus Muhafızları, Savunma Bakanlığı ve FSB Sınır Servisi ile işbirliği içinde, Kursk ve Belgorod bölgelerinde faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait sabotajcıları püskürtmek için güvenlik önlemlerini artırdı.Rus Ulusal Muhafızları, Kursk nükleer santralinin güvenliğini artırmak amacıyla da ek kuvvetler konuşlandırdı. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Bakanlar Kurulu’nun Kursk bölgesi sakinlerinin yeniden yerleştirilmesi için 1,8 milyar ruble tahsis edeceğini açıkladı. Çeçen özel kuvvet komutanı Apdi Alaudinov ise Kursk bölgesindeki durumun endişeye sebep verecek seviyede kritik olmadığını ve Ahmat özel kuvvet birimlerinin bölgeye ulaştığını belirtti.Sonuç itibarıyla, Kursk şehri yakınlarındaki Sudjansky ve Korenevsky bölgelerinde Rusya için zor durum devam ediyor. Ukrayna askerleri tam olarak geri çekilmedi ve pek çok yerleşim yerinde nüfusun tahliyesi sürüyor. Fakat Kiev’in bu hamlesi sadece sınırlı bir hedefi sonuç vereceğini ve çatışmaların genel gidişatını önemli ölçüde değiştirmeyeceğini düşünebiliriz. Belki bu saldırıyla Rus birliklerini cephenin diğer kesimlerinden uzaklaştırmayı da amaç edinmiş olabilirler. Fakat 12 Ağustos itibarıyla bu da gerçekleşmemiş oldu. Şu anda savaş temas hattı, içinden küçük Sudjha Nehri’nin geçtiği baraj bölgesinde bulunuyor. Rus savaş esirlerinin Sudjha kontrol noktasından eskort eşliğinde Ukrayna tarafına götürüldüğü görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ukrayna, Kursk bölgesinin diğer yönlerinde yüksek yoğunlukta kuvvetler konuşlanmış durumda. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen yerleşim yerlerinde mühendislik ekipmanları ile kontrol altında tutabilmek için siperler ve savunma hatları oluşturmayı planlıyor.Moskova ise içinde düştüğü bu durumu düzeltmek ve halktan gelebilecek olası tepkileri en aza indirmek için kaybettiği itibarını yeniden kazanmak için bir an önce Ukraynalı askerleri sınırın dışına itmeye çalışıyor. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor ancak henüz Rus ordusunun takviye birliklerinin cephe hattına transferi sürüyor. Rus ordusun bölgeden sivillerin tahliyesini tamamlar tamamlamaz, Ukraynalı askerleri geri püskürtmek için büyük çaplı hava ve kara saldırılarına başlayacağı belirtiliyor. Çatışmaların ilerleyen günlerde daha da şiddetlenmesi bekleniyor.