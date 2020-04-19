Bir Ümittir Ramazan Başlıyor

Geçen yıl Ramazan ayında, uzun bir aradan sonra Size merhaba demiştik.



Özellikle ve öncelikle Türkiye’deki arkadaşlarımız ve bizi seyretmek isteyen vatandaşlarımız için BİR ÜMİTTİR RAMAZAN adıyla bir program yapmıştık.

Çok güzel mesajlar geldi. Çok dua aldık.

Program konuklarımızla bir ay boyunca çok güzel konuları ele almaya çalıştık.

Allah nasip etti ve bu sene de Size merhaba demiş olduk.

Belki eskiden olduğu gibi kocaman kocaman binalarımız, son model ekipmanlarımız, onlarca kişiden oluşan ekiplerimiz ve bu tür yayınları yapabilmek için gerekli olan paramız yok…

Ama işimiz devam ettirebilme azmimiz..

Geride kalan arkadaşlarımıza olan vefamız..

Bizi bir zamanlar sevgiyle, hasretle bekleyen seyircilerimize olan saygımız..

Ve mesleğimize olan tutkumuz var.

Bir de, “biz böyle bir program yapmak istiyoruz” dediğimizde, azar azar da olsa bize maddi destekte bulunan ağabeylerimiz-ablalarımız var.

Buralara gelmek zorunda kaldıktan sonra tanımaktan mutluluk duyduğum Haluk Abi'nin sıkça ettiği bir duayı ben de o fedakar ağabeylerime ablalarıma ve Siz seyircilerimize edeyim: Var olun, nur olun.

Bu yıl da BİR ÜMİTTİR RAMAZAN’ı Amerika’dan sunuyoruz.

Bu yıl da program hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Ama şu salgın hastalıktan dolayı bütün planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yine çok güzel bir stüdyo kuracak, oluşturduğumuz ekibimizle ve Size oradan seslenecektik. Ama olmadı. Kimse bir yere çıkamayınca biz de programı evden yapmaya karar verdik.

Şu an yaşadığım apartman dairesinin salonunda bir stüdyo kurduk.

Geçen seneden kalan ekipmanlarımıza bazı küçük takviyeler yapmaya çalıştık ve stüdyo ortaya çıktı.

Ama bu yıl programı yönetecek kimsemiz yok.

Bilgisayar ekranım hemen solumda duracak. Elimin altında, programı kumanda edeceğim fare ve klavye.. Karşımda kameralar.

Mutlaka aksaklıklar, hatalar, eksikler olacak.

Ama her şeyi Allah’ın hoşnutluğu ve Sizin daha güzel bir ramazan programı seyredebilmeniz için hazırlamaya gayret ettik.

Gayret bizden, bereket Allah’tan olsun inşallah.

Bu yıl Kuran-ı Kerim tilavetlerini iki farklı ülkede çektik. Tanzanya ve Mısır’da yapılan kayıtlarda hafızlarımız, Sizin için aşirler tilavet etti.





Geçen yıl son bir iki güne yetiştirebildiğimiz “Mümin Odur ki” isimli bir bandımız vardı. Bu yıl onu biraz daha detaylı hazırladık hamd olsun. Ayet ve hadislerle “müminlerin özelliklerini” anlatmaya gayret ettik.

Bu yıl ayrıca Peygamber Efendimiz’in (sav) “imanın 70 küsur şubesi vardır” dediği maddeleri ele alalım ve detaylıca seyircimize aktaralım istedik. Neye, nasıl inanmamız gerektiğini anlatan “İmanın Şubeleri” isimli bantlarımızı beğeneceğinizi ümit ediyoruz.

Bu yıl programımızda eski adıyla Türkçe Olimpiyatları, yeni adıyla Dil ve Kültür Şöleni ekibinin hazırladığı naat-ilahi ve şarkıları sizinle paylaşacağız.

Geçen yıl çok kıymetli Bekir Salim abimizin seslendirdiği deyiş ve türkülerden bu yıl da inşallah bir demet sunacağız.

Her programda bir ilahiyatçı konuğumuz olacak ve kendisiyle dini mevzuları konuşacağız.. Bir de hayatın içinden konuğumuz olacak ve onunla da hayata dair detaylar konuşacağız. Eminim hep beraber çok güzel şeyler öğreneceğiz.

Programda BİR YUDUM HİKAYE köşemizde her güne bir de hikaye hazırlıyoruz.

Bu yıl Siz sofralarınızda ezanı beklerken Peygamberlerin dualarından tutun da birçok İslam büyüğünün ettiği duaları dinletecek ve âminlerinize ortak olmaya çalışacağız.

Ramazan Bayramına kadar, youtube.com/asimyildirimcom kanalımızda ve MC EU TV ekranlarında her akşam 19’da huzurlarınızda olacak ve iftara kadar Size güzel, faydalı bir program sunmaya çalışacağız.

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