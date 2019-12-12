Diyanet Reisini'nin Rezilliği

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Twitter hesabından yapılan bir açıklama oldu.







Erbaş’ın mesajı şöyle:

Doğu Türkistan’dan Kudüs’e, Yemen’den Myanmar’a yaşanan acılar nasıl son bulacaktır? Hukuku, insan haklarını ihlal edenlere, yeryüzünü ifsat edenlere, sömürü, anarşi ve teröre destek olanlara hep beraber nasıl mücadele edebiliriz? Bunları konuşmalıyız.





Ben de Twitter’dan kendisine bir dizi soru yönelttim.





Sorularım şöyleydi:





1)İslam'da suçun şahsiliği ilkesi var mıdır? Varsa AKP iktidarının yaptığı ve "kişinin" bütün aile fertlerinin ve birinci ikinci derece akrabalarının zulme birçok haktan mahrum edilmesine ne diyorsunuz?





2)İslam'da suçlunun malı-mülkü müsadere edilip ailesinin mağdur edilmesi ile ilgili bir uygulama var mıdır? Yoksa, AKP iktidarının yüz binlerce kişiye yaptığı bu türden uygulamalara ne diyorsunuz?





3)İslam'da hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, devlet gücünü kullanarak menfaat temin etmenin hükmü nedir? AKP iktidarının ve mensuplarının hızlı bir şekilde zenginleşmesi karşısındaki yorumunuz nedir?





4)Açlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten dolayı intihar edenler var. Bu kişilerin yaşadığı sokak, mahalle ve şehirde yaşayanların, idarecilerin bu yaşananlardan dolayı vebal var mıdır?





5)İsraf haram mıdır? Birkaç milyon dolarlık araçlara binmek, onlarca araçlık konvoylar oluşturmak, çeşit çeşit araçlar, uçaklar, helikopterler biriktirmek israf mıdır? İsrafsa, başta kurumunuz olmak üzere Türkiye'deki bütün kurumlarda yaşanan bu "itibar görüntüsü" israfa girer mi?





6) Kız çocuklarına, erkek çocuklarına tecavüz eden alçaklarla ilgili neden hiç açıklama yapmadınız? İslam'da tecavüz suçu ile ilgili bir şey mi görmediniz?





7)Kadın cinayetleri ve kadına şiddet konusunda başkanlığınızın ve Sizin bir açıklamanız oldu mu?





8)İslam'da yalan söylemenin hükmü nedir? Başta iktidar siyasetçileri olmak üzere, siyasetçilerin söylediği yalanlar haram mıdır, yoksa meşru mudur?





9)İslam'da iftiranın ve İftira edenlerin hükmü nedir? Ortada hiçbir yargılama ve ispat olmadığı halde masum insanlara böğürerek iftira atan siyasetçilere diyeceğiniz var mı?





10)Dinsizlik, deizim aldı başını gidiyor, çözüm öneriniz var mı?





11)Alevilere yönelik ötekileştirme operasyonlarına dair düşünceniz nedir?





12)Masum insanlar zulme uğrarken, masum çocuklar hapishanelerde büyürken hiç utandığınız oluyor mu?





13)Hizmet Hareketi hakkında başkanlığınız tarafından hazırlanan raporun yüzde yüz doğru olduğuna ve hepsine katıldığınızı şerefiniz, namusunuz ve dininiz üzerine yemin ederek onaylar mısınız?





14) Sorulara cevap verebilecek ilminizin olduğunu biliyorum. Bu sorulara "doğru" cevap vererek hakiki bir din adamı olmayı mı, susarak veya saldırarak "dilsiz şeytanlardan" olmayı mı tercih edersiniz? Başka sorum yok!

Bu mesajı okuduktan sonra, şahsın Twitter hesabına girip baktığımda, 10 Aralık 2019’da paylaştığı ve iğrenç ifadeler ettiği videoyu gördüm.





O videoyu gördükten sonra tek sözüm; Allah Seni ıslah eylesin.. öyle bir muradı yoksa Allah müstahakkını versin.





ASIM YILDIRIM