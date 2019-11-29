Yaklaşık üç buçuk yıldan beri ailesinden ayrı yaşayan bir arkadaşımız daha bugün ailesine kavuştu.



Ne acılar yaşadı..

Ne kadar garip kaldı..

Ne kadar sancı çekti kimse bilemez.

Bu türden ayrılık acısı çekenleri ancak ve ancak aynı hasreti çekenler bilebilir.

Az önce birbirlerine kavuştuklarında çekilen fotoğrafı yollamış bir arkadaş.

Allah’a hamd ederek ve gözyaşlarıyla baktım fotoğrafa.

Haberi alır almaz, ardı ardına mesajlar yazmaya başladım arkadaşımıza.

Ama kendisi beni görüntülü olarak aradı.

Konuşamayacağımı biliyordum o yüzden aramamıştım.. Ama o arayınca açmak zorunda kaldım.

Ama konuşamadım ağlamaktan, bakamadım kameraya.

O da ağlıyordu.

Sonra konuşuruz diyerek kapatmak zorunda kaldım.





Müslüman olduğunu söyleyen zalim şakşakçılarına,

Masumlara her türlü iftiraları atan müfterilere,

Yalanlara, iftiralara aracılık eden kandırılmış kıtalara,

Dün yanımızda gözükmek için şekilden şekle giren dost görünümlü palyaçolara,

Milletin öz evlatlarına kurulan tuzağı, yapılan zulmü ve haksızlığı görmeyen körlere, kör-sağır-dilsiz kalmakta ısrar eden zavallılara,

Dün övgüler dizdikleri ve hiçbir zararlarını görmedikleri örnek alınası insanlara bugün yafta takan münafıklar topluluğunun suratına şöyle haykırmak isterdim

(okuyucularımın affına sığınarak);

“Bizzat ne zararımı gördünüz ulan!”

“Bizzat ne kötülüğümü gördünüz ulan!”

“Hanginize zulmettim ulan!”

“Yıllarca kadın-çocuk, asker-polis, köylü-kentli demeden katleden gerçek teröristlere bana/bize davrandığınız gibi dayılanabildiniz mi ulan!

“Ulan hiç mi düşünmüyorsunuz –Ya Hu, onlarca yıldır tanıdığımız, iyi dediğimiz bu insanların bir gecede ‘kötü’ olmaları mümkün mü, diye!”

“Ulan hiç mi vicdanınız yok, hiç mi düşünmüyorsunuz ‘ya bunlar gerçekten masumsa’ diye!”





Allah Kerîm.

Bu günler geçecek.

Bu dünyada olması en büyük dileğimdir ama ahirete kalsa da olur;

Karşılaşacağız elbet.

Hukuk önünde ve/veya Mahkeme-i Kübra’da karşı karşıya gelecek ve hakkımızı son damlasına kadar alacağız inşallah.

Biz değil, utanan Siz olacaksınız!

Ama önce, bu dünyada dizlerinizi döveceğiniz çok hadise gelecek başınıza!

O masum yavruların ah’ı eritecek sizi.. İnşaallah.

Göreceksiniz.





ASIM YILDIRIM

28 Kasım 2019 USA