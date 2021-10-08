Bir Lider Portresi Angela Merkel Almanya Şansölyesi

67 yaşında olan Almanya başbakanı sayın Angela Merkel görevi genç nesillere bırakmak için emekli olurken. Kişi başına 42 bin € gelir 350 milyar € bütçe fazlasıyla devrediyor. Bizim ülkeye bakan yönüyle 450 milyar $ borç var. Avrupanın bizi neden kıskandığı bundan belli oluyor.







Angela Merkel 16 yıllık iktidarında hiç bir suça bulaşmadığı gibi hiç bir akraba ve yakınını işe almadı ve atamalarını da yapmadı.







Bu süre zarfında bir apartman dairesinde oturdu, evine hizmetçi almadı ve kendi hizmetini kendisi gördü.





Tabi bizdeki 1150 odalı sarayda oturmaması kıskanmasına sebep oldu. Yine yüzlerce hizmetçisi uçakları ve Mercedes arabaları olmadığı içinde.





Merkel kendine değil halkına ve ülkesine hizmet yaptı. Bize hep hak hukuk ahlak adalet din ve ve imandan örnek verenler sahabi hayatından bahsedenler keşke Merkelin yaptıklarının %10 milletine ve ülkesine yapmış olsalardı.





Burada sözüm başta siyasal islamcılara sonra kemalistleredir. Merhum Cemil Meriç beyin ülkeyi bir pastaya benzetmesi aklıma geldi. Bu pastayı sağdan yiyenlere sağcı soldan yiyenlerede solcu denir der. Ben bir ilave yaparak her iki taraftan yiyenlerede siyasal dinciler denir.









Sayın Merkel göreve bir emekli maaşı ile veda ederken birde yakın tarihte görevi devreden bizim Cumhurbaşkanların ayrılırken götürdüklerine bir göz atalım. Bizdeki bu kavganın millet vatan için mi, yoksa din için mi olduğu açık ve net olarak ortaya çıkacaktır.





11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ayrılırken veya görevi devrederken 55 koruma 45 hizmetçi personel ve 18 araçla ayrılmış ve Tarabya köşkünde ikamet ile.





Ahmet Nejdet Sezer ayrılırken 2 makam aracı 6 personelle ayrıldı.





Kenan Evren ve Süleyman Demirel ise 6 personelle ayrılmışlar.





Bunlar islamcı ve Kemalistlerimiz. Zaten görevde iken bütün ülke emirlerine amade idi. Kendi yandaşlarına sağladıkları imkanlar ciltlere sığmaz. Bunlar yesin için diye az mı kavgalar yaptık?





Bunlara feda etmediğimiz ne dini ne milli kutsal bırakmadık. Bize zulüm etsinler ve bizi katletsinler diye bunları destekledik.





Şimdi Pandora'nın kutusu açılırken geçmiştekileri bine katlayacak görev başındakiler bakalım ayrılınca kirli çıkınlarından neler çıkacak neler. Bizler onların iktidarda kalmaları için vatan millet Sakarya demeye devam ediyoruz…





Burada merhum Aziz Nesin beyi hatırlamamak ve anmamak mümkün değil. Bugünleri görseydi kim bilir neler yazardı neler.









Kıskanmayla ilgili bir iki hususa dikkatlerinizi istirham edecem. Almanya’da sadece bir otomotiv şirketin yıllık geliri bizim ihracattan kazandığımızın iki misli olduğunu biliyor muyuz?





Bir ayakkabı şirketin yıllık gelir Türk hava yollarının ve Türkcell’in bir kaç katı olduğu.





Ar-Ge çalışmalarına bir otomotiv şirketin milyarlar € ayırdığını.





İşçi ücretleri ve sosyal yardım imkanları kıyas kabul etmeyecek nitelikteler.





Hak hukuk adalet ve özgürlük kıyas kabul etmez.





Sosyal devlet yapısı insanların huzur ve mutluluğu güven ve emniyet ortamı.





İş kazaları ve cinayetler. Mafya devlet ilişkileri gibi sayın sayabildiğiniz kadar.





Tabi bizdeki zihniyet hemen devreye girer. Zaten bunlar batı hayranı, devletimizi küçük düşürmenin peşindeler.





Yüz binlerce insanı hapiste tıkayan ve sürgün edilenler. Basın medyaya ve mülkiyetlere el konmalar. Muhalif belediyelere kayımların atanması. İnsan kaçırmaları. Gayr-i meşru işler. Eroin ve kokain ticareti. Silah ticareti ve örgütlerle beraber katliamlara girişmeleri. Evinde milyon dolarların ortaya çıkması. Banka müdürlerin para transferi. Hayırlı iş adamı Zeraba sayfalar yetmez. Devletin çeteciliğe soyunması.





Maalesef halkımız Brüksel’de mağaza kapatıp 50 bin € hermes marka çantayı alan Emine hanımı unutalı asırlar oldu. Yılda bir kameralar karşısında yer sofrasına oturmalar hoşumuza gitsede saraydaki debdebeyi nereye koyacağız. Fakir fukaraya porsiyonları küçültmeyi ve sabır tavsiyeleri yine tıp bayramında kürsüden hocalara ders vermeleri.





Damatların durumu zaten ortada. Evlatların gemicikleri vakıf ve üniversiteleri. Protokolda milletvekillerin vali ve belediye başkaların önünde oturmaları.





İşte bütün bunlar bizi kıskanmanın sebepleridir.





Daha çok örnekler yazılabilir. Bence kıskanmanın sebebini izah etmek için bu örnekler yeterlidir.