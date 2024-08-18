Farkında mısınız?





Siz, ülkenin yetiştirdiği değerli insanları bazı saçma sapan sebeplerle ülkeden uzaklaştırdınız. Anadolu’nun nurunu ve ışığını söndürdünüz. İlim yuvalarına saldırarak onları tahrip ettiniz ve çıkarlarınıza peşkeş çektiniz. Hukuka bağlı ve ahlaklı insanları hapse attınız. Yaşlıları, basit bahanelerle zindanlara gönderdiniz. Masum kadınları ve bebekleri hapsettiniz. Yüzbinlerce insanı işlerinden uzaklaştırarak hayatlarını altüst ettiniz.

Anadolu’nun nurunu ve ışığını zayıflattınız. İman nurunu, tarihi birikimini, değerlerini ve kültürel zenginliklerini yok ettiniz. İlim ve bilim ışığı olan eğitim yuvalarını yıktınız, kapattınız ve çıkarlarınız uğruna feda ettiniz. Kutsal değerleri, birilerinin iktidar hırsına kurban ettiniz.

Anadolu’nun Nurunu ve Işığını Söndürdünüz

Anadolu, tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuş, imanın, ilmin, irfanın ve kültürlerin harmanlandığı kadim bir coğrafya olarak bilinir. Bu topraklar, binlerce yıllık tarihi boyunca farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin yeşerdiği bir yer olmuştur. Ancak, son bir asırdır ve özellikle son yıllarda yaşanan bazı gelişmeler, bu kadim toprakların ruhunu ve özünü zedelemiş, Anadolu’nun nurunu ve ışığını söndürmüştür.

İman Nurunu Zayıflatmak ve Tarihi Birikimi Yok Etmek

Anadolu, İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Bu topraklar, iman nurunun parladığı, tasavvufun, ilmin ve hikmetin yaygınlaştığı bir coğrafyadır. Mevlana’nın hoşgörüsü, Hacı Bektaş Veli’nin insana verdiği değer, Yunus Emre’nin sevgi dolu mesajları bu toprakların ruhunu şekillendirmiştir. Ancak, son dönemde bu manevi mirasın ihmal edilmesi ve hatta yok sayılması, Anadolu’nun manevi iklimine büyük bir darbe vurmuştur.

İman nurunu söndürmek, yalnızca dini değerlerin zayıflaması anlamına gelmez; aynı zamanda, toplumun bir arada kalmasını sağlayan ahlaki ve manevi bağların da kopması anlamına gelir. Anadolu’nun tarihi birikimi, yüzyıllar boyunca biriktirdiği değerlerle şekillenmiştir. Ancak, bu değerlerin göz ardı edilmesi ve yerlerine siyasi, hamasi, geçici, maddiyatçı anlayışların yerleştirilmesi, toplumun manevi yapısını derinden sarsmıştır.

Değer ve Kültürün Yıkımı

Anadolu, sadece iman nuruyla değil, aynı zamanda zengin bir kültürel mirasla da bezenmiştir. Bu topraklar, farklı etnik grupların, inançların ve dillerin barış içinde yaşadığı bir yer olarak bilinir. Ancak, bu çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin zamanla yozlaştırılması, Anadolu’nun ruhunu zayıflatmış ve karartmıştır.

Kültür, bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Anadolu’nun kültürel zenginliği, yüzyıllar boyunca süregelen birikimlerin sonucudur. Bu kültürel değerler, toplumun kimliğini, ahlakını ve dünya görüşünü şekillendirir. Ancak, son yıllarda bu değerlerin bilinçli olarak zayıflatılması, kültürel mirasın yerle bir edilmesi, toplumu köksüz bir hale getirmiştir. Bu durum, Anadolu’nun geleceği için büyük bir tehlike arz etmektedir.

İlim ve Bilim Işığı Olan Eğitim Yuvalarının Yıkımı

Anadolu, tarih boyunca ilim ve bilim yuvalarıyla tanınmıştır. Medreseler, tekkeler, camiler ve okullar, bu topraklarda ilmin ve bilimin yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Ancak, son dönemde bu eğitim yuvalarının zayıflatılması, hatta kapatılması, toplumun geleceğini tehlikeye atmıştır.

Eğitim, bir toplumun en önemli yapı taşıdır. İlim ve bilim ışığının söndürülmesi, yalnızca bireylerin cehalete mahkûm edilmesi anlamına gelmez; aynı zamanda, toplumun geleceğinin karartılması demektir. Anadolu’nun eğitim yuvaları, sadece bilgi veren kurumlar değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerleri de öğreten, bireyleri topluma faydalı bireyler olarak yetiştiren yerlerdir. Bu kurumların tahrip edilmesi, toplumun manevi ve entelektüel birikimini yok etmektir.

Sonuç olarak, Anadolu’nun nurunu ve ışığını söndürmek, bu kadim coğrafyanın ruhunu zedelemek anlamına gelir.Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak, her birimizin sorumluluğudur. Çünkü Anadolu’nun nuru ve ışığı, yalnızca bu toprakların değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır.