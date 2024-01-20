İlk ve son gördüğüm Ali Açıl Abi,

Tarih 27 Aralık 2023, günlerden Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Ali Abi'yi sohbet ederken tanıdım. Daha önce ismini ve cömertliğini, fedakarlığını çok duymuştum. Tanışma faslında mesleğimi sorduklarında beni yanına buyur etti. Biraz ısrar edince, "Gel, hakikatleri cemaate anlat; yoksa ahirete senden davacı olurum" dedi. Bu hitap ruhuma en güzel bir şiir gibi geldi. Çok içten ve samimi bu sese kulak vererek gittim yanına oturdum. Biraz beni konuşturdu, "Ben affımı dileyerek, biz zat-ı alilerinizi dinlemeye geldik; konuşmaya değil" dedim.







Şimdi, sohbetinden edindiğim ve üzerinde ısrarla durduğu, çok vurgu yaptığı aklımda kalanları sizinle paylaşmak istiyorum.





1-Rehberlerin ve önderlerin sözlerindeki manayı anlama ve itaatteki inceliği anlattı.





2-Yapabileceklerimizden sorumluyuz.





3-Biz, M Hoca Efendi'den böyle gördük.





4-Bize Hacı Kemal Abi böyle öğretti.





5-Müzakereli dersler mutlaka yapılmalı.





6-Gönülleri alın, ve bazı şeyleri zamana bırakın, acele etmeyin.





7-Hizmete kaçınmamız gereken abartılı anlatım üzerinde durdu.





8-Çocukları, gençleri ve eşlerinizi ihmal etmeyin.





Meğer bize veda sohbetinden çok bir veda vasiyetiymiş yaptığı…

Doğrusu, epey zamandır taşrada dolaşıyordum; onun o akşamki sohbetiyle eski günlere ve kendime döndüm, diyebilirim. Bu gibi abilerin en hoşuma giden özellikleri bir alimin sahip olduğu ilmin onda birine ancak sahipken, bir alimden yüzde doksan daha cesur, daha beliğ olarak meseleleri keyfiyetine uygun, kal ve hal ile anlatmalarıdır.







Gençliğin imanı konusu üzerinde çok durdu. Bana gençlik rehberini ve zaman zaman Üstadımızın milletin imanını selamete görürsem sözlerini hatırlattı. Hizmet hareketi olarak varlık sebebimizin imani ve ahlaki bir hareket olduğudur. Hizmeti dünyevi işlere alet etmeyin.





Bir arkadaşın, "Abi sizi fedakar ve cömertliğinizle tanıyoruz" demesine karşı, "Önemli olan bu zamanda hiçbir şeye takılmadan ve durmadan hizmet etmek," sözleri, bir dava insanının geriye dönüp bakmadan kalan on günlük nefeslerini daha iyi nasıl harcayabilirim adeta ifadesiydi.





Mümin nasıl olmalı? Mümin her şeyden önce doğru ve dürüst olmalı. Müminliği anlatarak değil, yaşayarak önce ailesinde sonra çevresinde göstermeli.





Geleceğe dair gayretiniz olursa Allah (c.c.) önünüze ummadığınız yerlerden imkanları çıkarır. Buna dair hayatından birkaç örnek vermişti.





Sohbetin konusu adeta hizmeteki hayatının bir özeti mahiyetindeydi. Toplumun ihtiyaçlarına göre konuşuyordu. Sohbet karelerinde herkes kendini rahat bulup okuyabiliyordu. En önemlisi yapılanları Allah'ın lütfu ve hizmetin kerameti olarak görmesi ve kendine asla bir pay biçmemesi beni asrı saadete götürüyordu. Hizmetin tecessüm etmiş haliydi, tıpkı evvelkiler gibi.





Doğrusu asrın hizmet çilekeşlerini birkaç yazıyla veya kitaplarla anlatmak çok zor. Fakat Ali Açıl Abi'ye olan muhabbetimden dolayı sesiz kalamazdım. Bu satırları yazmayı bir vecibe olarak gördüm. İnşallah yürüdüğü yolda yürümeye devam ve temadi edecek, onun ektiği güllere gübre olmaya çalışacağız. Mekanın Firdevs Efendimiz s a v komşu olasın.





Hicret diyarında hizmet dönüşü seferi olarak ruhunun ufkuna yürüdün. Ne mutlu sana! Büyüklere saygıyı bir kez daha zat-ı alilerinizde gördük ve öğrendik