Uluslararası Eğitim Günü ve Kırık Tebeşir

Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2018 yılında, 24 Ocak'ı ''Uluslararası Eğitim Günü'' ilan etti.







Bu yıl da, UNESCO tarafından 3. Uluslararası Eğitim Günü,''COVID-19 Kuşağı İçin Eğitimi Kurtarabilme ve Canlandırma'' başlığı altında ele alınmaktadır.





Kırık Tebeşir (Broken Chalk) Derneği de 24 Ocak Pazar günü organize ettiği bir Webinar’la bu etkinliklere katkı sağladı. ( https://brokenchalk.org/





Webinarda, alanlarında uzman, birbirinden değerli konuşmacılarla beraber, COVID 19’un eğitim üzerindeki etkileri, eğitime psiko-sosyolojik etkisi, eğitim ve kültür, Covid 19 sırasında manevi eğitim, karantinanın öğrenciler üzerindeki negatif etkilerini nasıl bertaraf edebiliriz? gibi konulara açıklık getirilmeye çalışıldı.





ve faydalı bir program oldu. Halen farklı farklı ülkelerde bulunan konuşmacıların hepsi çok kıymetli bilgilerini ve tecrübelerini cömertce paylaştı. Ancak, ben burada yazıyı uzatmamak için sadece başlıkları aktarmakla yetineceğim. Bununla beraber, merak edip izlemek isteyenler için de Webinar’ın YouTube linkini buraya bırakıyorum: Uzunoldu. Halen farklı farklı ülkelerde bulunan konuşmacıların hepsi çok kıymetli bilgilerini ve tecrübelerini cömertce paylaştı. Ancak, ben burada yazıyı uzatmamak için sadece başlıkları aktarmakla yetineceğim. Bununla beraber, merak edip izlemek isteyenler için de Webinar’ın YouTube linkini buraya bırakıyorum: https://www.youtube.com/watch?v=Pc4-8C4Dv9I





Programın, soyisime göre alfabetik sıralı olan konuşmacı sıralamasının ilk konuşmacısı ve Kanada’da Kariyer Danışmanlığı yapan Muavviz Ayvaz, izleyicilerle ''Eğitimin Kariyerimizdeki Rolü'' hakkındaki görüşlerini paylaştı.





İkinci konuşmacı ise ABD’den Prof. Tom Gage’ti. Prof. Tom Gage, aynı zamanda yazar, araştırmacı ve 60 yıllık eğitimci. Berkeley’den 3 derecesi var. Ayrıca 29 tane de yazdığı veya eş yazarlık yaptığı yayının sahibi. Kendisi ''Aktif Empatiyle Sesli Dinleme Üzerine'' başlıklı paylaşımını yaptı.





Bir sonraki konuşmacı ise, İngiltere’den katılan ve ''Covid-19 Sırasında Manevi Eğitim'' konusundaki görüşlerini paylaşan Dr. Hakan Gök’tü. Dr. Hakan Gök de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. Birçok ülkede öğretmen olarak çalıştı. İngiltere’de Master ve Doktora eğitimini tamamladı. Şu anda da İngiltere’deki Leeds Beckett Üniversitesi’nde çalışıyor.





Dr. Hakan Gök’ten sözü ABD’den Dr. Yusuf İncetaş devraldı. Dr. Yusuf İncetaş, Almanya’da doğdu. İlkokula orada başladı ama daha sonra orta ve üniversite eğitimini Türkiye’de tamamladı. Türkiye, Özbekistan, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ve çalıştı. Halen Yakama Ulusu topraklarında kurulu bulunan Heritage Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Yusuf İncetaş da, ''K-12 Öğretim Sistemi ve Kültürel Uyumsuzluk'' üzerine görüşlerini paylaştı.





Sıra, Webinar’ı organize eden Kırık Tebeşir Derneği’nin kurucularından ve halen de Eş Başkan’lığını yürüten Ramazan İnce’ye gelmişti. İzleyicilerle ''Kırık Tebeşir nedir? Eğitim İhlallerine Karşı İnsan Hakları'' üzerine görüşlerini paylaşan Ramazan İnce, Linans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde aldı. Gana, Irak ve Nijerya’da Okul Müdürü ve Öğretmen olarak çalıştı. Hayatını İnsan Hakları İhlalleri’ne karşı mücadeleye adayan Ramazan İnce halen Hollanda’da Fujitsu’de Sistem Mühendisi olarak çalışıyor.





Almanya’dan programa katılan Uzman Eğitimci Ferah Diba İzgi de, ''COVID 19’un Eğitim Üzerindeki Etkileri''ni belirtti. Yüksek Lisans eğitimini Gaziantep Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlayan Ferah Diba İzgi halen yerel bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır.





Yine Almanya’dan programa iştirak eden bir başka konuşmacı ise, izleyicilere, ''Korona’nın Eğitime Psiko-Sosyolojik Etkisi'' hakkındaki görüşlerini aktaran Dr. Yunus Karaca’ydı. Uzun yıllar öğretmen ve proje koordinatörü olarak çalışan Dr. Yunus Karaca aynı zamanda Akademisyen.





Program Hollanda’dan konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.İbrahim Kurt’la devam etti. Uzmanlık alanı Eğitim ve Kültür olmasının yanında, farklı ülkelerde, çok kültürlü toplumlarda eğitimcilik tecrübeleri ve denizaşırı deneyimlere sahip olan Prof. Dr.İbrahim Kurt izleyicilerle, ''Dünya Vatandaşlığı ve Küresel Dönüşüm Durumlarında Eğitimin Rolü'' konusundaki görüşlerini paylaştı.





İzleyicilere Kenya’dan seslenen, Uluslararası Yönetim ve Örgütsel Davranış uzmanı, Dr. Medet Önel’de ''Kenya’da Covid-19’un Okulların Kapanmasına ve Eğitim Üzerine Etkisi'' hakkındaki izlenim ve görüşlerini aktardı.





Programa ABD’den katılan bir başka konuşmacı ise, Bilgi Güvenliği Yönetimi Baş Denetçisi, Siber Güvenlik Analisti ve Eğitim Teknolojileri Koçu Harun Şeker’di. Sayın Şeker, ''Ortada Karışık: Eğitim mi? Fırsat mı? ''başlığıyla görüşlerini sıra dışı, katılımcı bir yöntem kullanarak izleyicilerle paylaştı.





Ben de, seçkin konuşmacılarla aynı programda olmanın ayrıcalığını ve kıymetli izleyicilere seslenmenin fırsatını nihayet Webinar’ın son konuşmacısı olarak yakalamış olmanın mutluluğunu yaşadım. Bu vesileyle değerli izleyicilerimizle ''Karantina’nın Öğrenciler Üzerindeki Zararlı Etkilerini Nasıl Bertaraf Edebiliriz?'' konusundaki görüşlerimi paylaşma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.





Program sonunda izleyicilerden yoğun bir soru akışı oldu. Ancak, Webinar süresininin çok uzamasından dolayı sorulara çok yer verilemedi.





Aslında her bir konuşmacının ele aldığı başlık, tek başına bir Webinar konusu olacak önemdeydi. Kırık Tebeşir Derneği’nin bu ve buna benzer konulardan oluşan Webinar dizisi hazırlaması yerinde olacaktır. Böylece, hem konular daha detaylı ele alınmış hem de bu programda süre yetersizliğinden dolayı cevaplanamamış soruları cevaplama fırsatı doğmuş olur.





Ben de, en kısa zaman içerisinde ''Karantina’nın Öğrenciler Üzerindeki Zararlı Etkilerini Nasıl Bertaraf Edebiliriz?'' noktasındaki araştırmalarımı sizlerle daha detaylı olarak buradan paylaşmaya çalışacağım…



