Dünya Ramazanlaşıyor









MC TV’nin Kamptan İftar Zamanı, Kemal Gülen’in sunumuyla bu yıl dünyanın dört bir yanından Ramazan ve iftar görüntüleriyle renkleniyor. Adeta ayrı bir coşku var, sanki yeryüzünü karartanlara inat... Özellikle gençlerin programda aktif rol almaları, harika faaliyetleri ve mentörlük adına yaptıkları çalışmalar çok ümit verici. Kamp programları, evlerde yapılan mânâya yönelik beslenmeler, kültür merkezlerindeki harika aktivitelerle yepyeni bir genç kuşak, dünya vatandaşları olarak hizmetleri devralıyor. Çok örnekleri var ama bunlardan bir tanesi, gençlere yönelik İngilizce yayın yapan Selim Kandil’in yönetimindeki YouTube kanalı ( https://www.youtube.com/@nurifytv ). Bir diğeri ise sanatı kalplerle buluşturan Yankı Tiyatrosu.





Farklı kültürlerden ve dinlerden insanların hizmet iftarlarında verdikleri kardeşlik tabloları, gelecek dünyasında barışın ve huzurun tesis edilebileceğine dair ümitlerimizi yeşertiyor. Avrupa, Amerika ve dünyanın dört bir yanında organize edilen, yüzlerce seçkin insanın katıldığı iftar yemeklerine veya daha mütevazi ama sıcacık ortamlarda verilen iftarlara şahitlik ettik.





Özellikle bu iftarlardan verilen mesajlar farkındalık oluşturan, bağrında çok özlem ve hakikatler barındıran sözler. "Diyaloğun Meyveleri" diyebileceğimiz bu mesajlar, birbirimizi anlamak ve anlama gayreti içinde olmamız için satır satır altı çizilecek önemli çağrılarda bulunuyor. Bazılarına tekrar göz atalım:





Hawaii Pasifik Üniversitesi'nden Prof. Cynthia Lynch:

"Yaptığınız işe devam edin, çünkü dünya şu anda size her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor."





Virginia'dan Safi Kaskas:

"Kur'an, soframızda, masamızda açık olmalı, her işimizde ona danışmalıyız."





İmam İqbal Luqman:

"Bu değerler sadece bizim değil, tüm insanlığın ortak değerleridir."





Utah Valley Üniversitesi'nden Prof. Andrew Kosorok:

"İnsanlık arasında olağanüstü bir şey oluyor; insanlar birbirlerine karşı nazik davranıyor, önemsediklerini gösteriyor ve komşularının ile çevresindekilerin acısını ve ihtiyaçlarını hafifletmek için fırsat arıyorlar. Bu yüzden bence yalnızca Ramazan değil, Ramazan'ın fikri ve onu tutmayı seçen insanların yaşam biçimleri de gerçekten olağanüstü. Tüm bunlar, dünyayı çok daha değerli bir yer haline getiriyor."





Prof. Ori Soltes:

"Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir ayet var; 'Sizi farklı kavimler ve kabileler halinde yarattım ki birbirinizi tanıyasınız.'"





Fethullah Gülen'in öğretilerinden ilham alan Hizmet Hareketi gibi kuruluşlar, iftar yemekleri düzenleyerek Müslüman olmayanları Müslümanların evlerine ve toplanma alanlarına davet eder. Böylece Yahudiler, Hristiyanlar, Hindular, Budistler, ateistler ve Müslümanlar bir araya gelip aynı sofrada oruç açarak birbirlerini tanıma fırsatı bulurlar. Ramazan Ayı tam da bu fırsatı sunar. Birbirimizi tanımak önemlidir, çünkü yaşadığımız dünyada, özellikle günümüzde, inanç, ırk, etnik köken, milliyet ve cinsiyet gibi ayrım çizgilerinin ötesine geçmek büyük bir gerekliliktir. Bu sınırları bulanıklaştırmak ve hatta ortadan kaldırmak, insanlığın birliğini ve ortak noktalarını keşfetmesi açısından son derece gereklidir.





Rahip Corey Brost:

"...bana İslam'ın güzel inancı aracılığıyla Allah'ı gösteren kardeşlerime teşekkür ediyorum."





İsa Mesih Kilisesi'nden Bruce Duffield:

"Niagara Vakfına teşekkür ederim. İnsanları bir araya getiriyorsunuz. İnsanlığın ortak mirasında buluşturuyorsunuz. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için hep beraber çalışalım."





Haham Peter Stein:

"Her yıl, bizi evlerinde ağırlayan ailelerin sıcak misafirperverliği karşısında hayranlık duyuyoruz."





Prof. Dr. Vonya Womack:

"Müslümanların ve her görüşten insanın küresel bir barış için birlikte çalışması çok önemli."





Benita Bach:

"Hizmet Hareketi'nin yürüttüğü çalışmalar, toplumları birbirinden koparan duvarları yıkmaya yardımcı oluyor."





Prof. Burton L. Visotzky:

"Öğretmenimiz Gülen ile Tanrı yanına almadan önce, hayattayken tanışma fırsatı buldum. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek sadece Hizmet’in yolu değil, iyi niyet sahibi herkesin yoludur."





Shimon Tamami Neiman:

"Hizmet Hareketi'nin özünü daha iyi anladım; Cömertlik, Nezaket ve Barış."





Ohio'dan Tony Whitehouse:

"Neyse ki Sayın Gülen, geride okuyabileceğim, dinleyebileceğim ve onlardan öğrenebileceğim birçok kitap ve kayıtlı eser bıraktı."





İmam Omar Shakir:

"Hizmet Hareketi'ndeki kardeşlerimden, şimdiye kadar olduğunuz gibi güzel bir örnek olmaya devam etmenizi istiyorum."





Senatör Raphael Warnock:

"Martin Luther King'in 'sevgi dolu toplum' olarak adlandırdığı şeyi inşa etmeye adanmışlığınızı takdir ediyorum."





Almaghrib Enstitüsü Direktörü Sh. Ammar Alshukry:

"Biz inanıyoruz ki Allah, bu dünyada barışı temel kılmıştır, savaş, zulüm ve baskıyı değil."





June Vanremmen:

"Onlar; nezaket, cömertlik, karşılıklı anlayış, tüm kültürlere ve dinlere saygıyı benimseyen derin bir inanca sahip bir topluluk."





İmam Said Atif:

"Hizmet Hareketi'nin en dikkat çekici ve kalbime dokunan yönü, onları temsil eden kişilerin içtenliği, samimiyeti ve fedakârlıkları oldu."





Portekiz’den Rosario Corderio:

"Hizmet kardeşlerimizle Ramazan deneyimini paylaşıyoruz. Onlar için Ramazan, Tanrı'ya bir erişim yoludur. Hep beraber bir dönüşüm ve büyümeyi kastediyorum. Acı çeken kardeşlerimize kendimizi daha yakın hissediyoruz. Bizde kardeşlik duygusunu yeniden uyandırıyor. Özellikle barış ve Tanrı ile birliktelik arzusu. İftar programlarında bizleri de davet ettikleri için kardeşlerime teşekkür ediyorum."





Portekiz’den Beatriz Gomez:

Hizmet Gönüllüleri ile ilk iftarımı yaptım. Fethullah Gülen'i tanıma fırsatı buldum. Dünya barışı için birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Türklerin kapalı bir toplum olmadığını gördüm. Belki de hep birlikte Tanrı’ya ulaşabiliriz. Ramazan Ayı’nın anlamını derinden hissettim. Başkalarının ne hissettiğini anlamaya çalışmak, bir yudum suya veya bir lokma yiyeceğe ulaşamayanları düşünmek benim için çok özel ve anlamlı bir yol oldu. Dünyayı dışarıdan değil, içeriden anlamak gerektiğini fark ettim. Kalbimde daima taşıyacağım bir deneyim oldu.





Prof. Dr. Jon Pahl: "Fethullah Gülen'in daha adil ve barışçıl bir dünya vizyonunu taşıyan bir anka kuşu tüm dünyada yükselmeye devam ediyor."





Buraya yazamadığım yüzlerce örnekte olduğu gibi, nefessiz kalan insanlık ve dünya Ramazanlaşıyor. Ramazan Ayı’nın ruhu; birlikte yaşam ve bizden olmayanı anlamaya çalışmak olsa gerek. Dünyanın karartılmak istenen yüzüne inat, aynı Rabbe inananların, insanlık kalesini yeniden inşa etmeye ant içmeleri ve insanlık bayramının bir kez daha gelmesi için havariler gibi cehd etmesi, bu uğurda yılmadan mücadele vermeleri, bundan daha güzel bir gaye olabilir mi?