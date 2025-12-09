Fransa’da Birlikte Yaşama Kültürünü Canlı Tutmak





Fransa’da gönüllü hizmet faaliyetleri, toplumsal dayanışmayı ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek için örnek teşkil ediyor. Artan kutuplaşma ve aşırı sağ eğilimlere karşın, bu çalışmalar toplumun mayasını koruyacak, farklı kimlikleri bir araya getirecek ve hoşgörü ortamını destekleyecek nitelikte.

Cohésions Derneği “Découvrir Ramadan / Ramazan’ı Keşfet” projesi bu vizyonu hayata taşıyor. Ramazan’ı henüz tanımayan veya daha yakından deneyimlemek isteyen herkese açık olan proje, bu özel ayın manevi, kültürel ve insani boyutlarını görünür kılmayı hedefliyor. Proje, toplumsal bağları güçlendirmeyi, insanları bir araya getirmeyi ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlayan gönüllülerin emeğiyle yürütülüyor. Fransız kültürünü anlamaya yönelik bu faaliyet aynı zamanda toplumun dokusunu da gözler önüne seriyor.

Kültürel paylaşım ve gastronomiyi birleştiren etkinlikler de dikkat çekiyor. L’Arche des Cultures Derneği’nin düzenlediği mutfak atölyesinde, katılımcılar farklı kültürlerin lezzetlerini deneyimleyerek birbirleriyle kaynaştı. Benzer şekilde, Association VIE’nin “Lahmacun Atölyesi” ve Nénuphar Derneği’nin Meme Kanseri Farkındalık etkinlikleri, hem kültürlerarası diyalog hem de dayanışma ortamı oluşturdu. Katılımcılar bu etkinliklerde sadece yemek yapmakla kalmayıp, paylaşımlar ve sohbetler aracılığıyla birlikte yaşama ruhunu hissettiler.

Gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşen projeler de öne çıkıyor. L’Arche des Cultures, Pfastatt/Mulhouse’da 16–25 yaş arası 56 gencin katıldığı “Birlikte Yaşam Yemeği” düzenledi. Gençler, toplumun geleceği, birlikte yaşam ve karşılaşılan zorluklar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Sanatsal bir etkinlik olan “Umut Kuşu” atölyesinde, katılımcılar bir plastik sanatlar öğretmeni eşliğinde umudu temsil eden ortak bir çalışma ortaya koydu. Etkinlik kültür, tarih ve spor temalı Kahoot bilgi yarışması ve küçük hediyelerle son buldu.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren buluşmalar, dayanışmanın ve hoşgörünün somut örnekleri olarak öne çıkıyor. Strasbourg’da Plateforme de Paris’in düzenlediği diyalog günü, farklı meslek ve toplumsal kesimlerden 35 katılımcının gençlik, rehberlik, kültürel farklılıklar ve laiklik gibi konularda dokuz proje fikri geliştirmesiyle gerçekleşti. Colmar’daki “Birlikte Yaşam Yemeği” ise farklı topluluklardan 90 kişinin bir araya gelmesini sağladı; konuşmacılar, toplumsal barışın dayanışmayla mümkün olabileceğini vurguladı.

Le Dialogue Derneği’nin Strasbourg’daki “Özgürlük” temalı yemeği, Fransa’nın ünlü üçlü mottosu olan özgürlük eşitlik ve kardeşlik değerlerine dair farkındalık ve katılımcılar arasında diyalog ortamı oluşturmayı hedefledi. Katılımcılar fikirlerini paylaşırken, farklı yaşam alanlarından gelenlerin deneyimlerinden de beslenmiş oldu. Benzer şekilde, SERIC kapsamında düzenlenen buluşmalar, Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında karşılıklı anlayış ve barış duygusunu pekiştirdi. Katılımcılar, deneyimlerini paylaşırken, aşure ikramı ve sohbetler eşliğinde samimi bir ortamda buluştular.

Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin yanı sıra, ebeveynler ve gençlere yönelik programlar da birlikte yaşama kültürünü destekliyor. L’Arche des Cultures’un düzenlediği ebeveynlik atölyesinde, çocukların okul hayatında özerklik kazanmaları üzerine tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, deneyimlerini paylaştı, uzman görüşlerinden faydalandı ve ailelerin çocuklarını daha bağımsız bireyler olarak yetiştirebilmesi için öneriler geliştirdi.

Fransa’daki gönüllü faaliyetler, farklı etnik ve dini kökenlerden insanları bir araya getiren, diyalog ve dayanışmayı güçlendiren örneklerle dolu. Gastronomi atölyelerinden kültürel buluşmalara, spor ve sanat etkinliklerinden farkındalık programlarına kadar her adım, toplumun birlikte yaşama kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Bu çalışmalar, sadece bireysel bağları güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda toplumun genelinde hoşgörü, anlayış ve ortak yaşam kültürünü besliyor.

Artan kutuplaşma karşısında, bu tür gönüllü inisiyatifler, Fransa’da toplumsal uyum ve barışın korunmasında kritik rol oynuyor. Farklılıkların bir tehdit değil, zenginlik olarak görüldüğü bu çalışmalar, toplumu bir arada tutan bağları güçlendiriyor, birlikte yaşamanın somut örneklerini sunuyor. Kısacası Fransa’daki gönüllülerin bu anlamlı çalışmaları, sadece bugünü değil, geleceğin toplumunu da şekillendiren umut dolu girişimler olarak öne çıkıyor.

