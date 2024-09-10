Hizmet bir gençlik hareketidir





Hafta sonu 7-8 Eylül 2024 tarihinde harika bir etkinlik vardı. Gençlik Güçlendirme ve Girişimcilik Divanı (The Youth Empowerement Diwan), Respect Graduate School bünyesinde tamamen gençlerin organize ettiği bir program düzenlendi, çok istifade ettim. Uzun bir zaman diliminde, emek sarf edilerek hazırlanmış kaliteli içerikler vardı. Youth Empowerment in Hizmet Divanı Sunumları; Dr. Lyndsey Eksili, Dr. Paul Weller, Dr. Ercan, Erguvan Sanat & Academi Platformu, Begüm Yıldız tarafından yapıldı. Divan Danışma Kurulu; Ertuğrul İncekul, Kerim Balcı, Melike Gülen’den oluşuyor.

Divan Programları; Genel Koordinatörü: Emine Eser, Divan Koordinatörü: Halime Benzer, Moderatör: Vildan Aksoy’dan oluşuyor.

Raportörler: Ahmed Deniz, Ayhan Aydın, Beyza Nur Uğur, Çağrı Adil, Melahat Kalkan, Meryem Köken, Nur Sena Alıcı.

Grafik & Tasarım ise Abdurrahman Can ve Erguvan Art & Academy tarafından yapıldı. Rejide ise Abdurrahman Can, Çağrı Adil, Kerim Balcı kaliteli bir hizmet verdiler.

Divanın ana teması, gençlerin güçlendirilmesi ve kuşaklar arası iletişimin geliştirilmesiydi. Bu bağlamda, "Kuşaklar Arasındaki Uçurumu Kapatmak" ve "Gençleri Etkinleştirme Temel İlkeleri ile Çift Kanatlılık Arasındaki İlişki" gibi kritik konular tartışıldı. Dr. Hilal Akdeniz'in gönderdiği sunumu, kuşaklar arası farkların doğal olduğunu, ancak bu farkların empati ve iletişimle aşılabileceğini vurguladı.

Dr. Lyndsey Eksili'nin "çift kanatlılık" kavramı üzerine hazırladığı sunumu Halime Benzer yaptı. Hizmet'in eğitim felsefesinin özünü yansıtıyordu. Bu yaklaşım, gençlerin hem akademik hem de manevi yönden gelişimini hedefleyen bütünsel bir eğitim modelini savunuyor. Böylece gençler, modern dünyanın zorluklarıyla başa çıkabilecek donanıma sahip olurken, etik değerlerini de koruyabiliyorlar.

Dr. Ercan'ın "Müslüman Gençliğin Liderlik Güçleri" başlıklı sunumu, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmanın yollarını gösterdi. Ercan, gençlerin tüm insanlığın iyiliği için sorumluluk duygusu taşıması, pozitif bir değişim çerçevesi benimsemesi ve zorlukları seven bir eylem anlayışına sahip olması gerektiğini vurguladı.

Erguvan Sanat ve Akademi'nin genç yazarları tarafından sunulan "Zaman Yaşlandıkça Kendisi Gençleşen Davanın Genç Mirasçıları" başlıklı makale, Hizmet gençliğinin karakteristik özelliklerini ortaya koydu. Bu gençler, zorlu yolun farkında olan, engellere rağmen yüksek azme sahip, kendini davasına adamış ve gelecek nesillere daha iyi hizmet zeminleri hazırlama sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak tanımlandı.

Divan'da ele alınan konular arasında gençlerin karşılaştığı zorluklar, göç sonrası yaşanan kimlik krizleri, teknolojinin etkisi ve "Altın Nesil" retoriği de yer aldı. Eğitimde bireysel yaklaşımın önemi, çift kanatlı eğitim modeli ve sosyoekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gibi konular da tartışıldı.

Sonuç Bildirgesi

Bu belge, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen, 347 katılımcının yer aldığı, Gençlerin Güçlendirilmesi Divanı’nın Zoom toplantısına dair bir deklarasyondur. Amaç, gençlerin güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete geçmeyi,müzakereleri, yayınları ve araştırmaları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

1. Karşılıklı Saygı: Gençler ve yaşlılar birbirlerinin değer ve görüşlerine saygı göstermelidir.

2. Ortak Faaliyetler: Kuşaklar arası işbirliği gerektiren projeler, toplumsal hizmet çalışmaları veya birlikte öğrenme etkinlikleri, kuşaklar arası bağları güçlendirerek önyargıları kırar.

3. Kuşak Farkı: Yaşlılar gelenek ve yüz yüze iletişimi tercih ederken, gençler bireysellik, dijital iletişim ve teknolojiye daha yatkındır.

4. Aktif Katılım: Her iki kuşak, açık ve saygılı bir iletişimle birlikte çalışarak geleneksel öğretileri modern yöntemlerle birleştirmeli ve kuşaklar arası boşluğu kapatmalıdır.

5. İleri Değerler: Kuşaklar arası iletişimde empati ve aktif dinleme gibi iki yönlü iletişim teknikleri benimsenmelidir.

6. Gençlerin Karşılaştığı Zorluklar: Kimlik arayışı, yabancılaşma ve aidiyet sorunları gibi gençlerin yaşadığı zorluklar, aile desteği ile aşılmalıdır.

Göç sonrası gençlerin yaşadığı damgalanma ve kimlik krizleri, kültürel ve toplumsal duyarlılıkla ele alınmalıdır.

8. Türkiye’deki Gençler: Yurtdışına göç edenlere değil, zor koşullarda hizmet etmeye devam eden Türkiye’deki gençlere öncelik verilmelidir.

9. Gelişmelere Uyum Sağlama: Her Hizmet katılımcısı, Hareketin evrimine uyum sağlamaktan sorumludur. Yazılı kültürü desteklemek, güvenilir iletişim sağlar.

10. Tarih Bilinci: Yenilikler, temel prensiplerin teyidi olarak görülmeli, sapma olarak algılanmamalıdır.

11. Teknoloji Etkisi: Dijital teknoloji kullanımı, kuşaklar arası iletişim farkını kapatmak için önemlidir.

Gençlere, misyonlarını gerçekleştirme fırsatı sunulmalı, onlara sorumluluk verilmelidir.

13. Gençlerin Liderliği: Gençler inisiyatif alarak liderlik göstermeli ve değişime öncü olmalıdırlar.

14. Tutum: Güç ve başarıya karşı etik ve ahlaki değerler ön planda tutulmalıdır.

Eğitim

15. Bireysel Yaklaşım: Eğitim, gençlerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir.

Akademik eğitimle etik öğretileri birleştiren bir model benimsenmelidir.

17. Sosyo Ekonomik Eşitsizlikler: Eşit erişim sağlanarak toplumsal eşitlik desteklenmelidir.

Ruhsal ve Mana Boyutlu Gelişim

Gençler, İslam’ın temel değerlerini modern dünyaya uyarlayarak topluma katkıda bulunmalıdır.

19. İslami Öğretilerin Uygulaması: İslam öğretileri zaman ve mekana göre yorumlanmalıdır.

20. Helâl Dairesi ya da Yargısız Ortam: Gençlere değerlerimizle uyumlu ve yargısız bir ortam sağlanmalıdır.

Diyalog

21. Etkili Diyalog: Çeşitli topluluklarla anlamlı iletişim, toplumsal farklılıkları aşmada etkilidir.

22. Toplumsal Zorluklar: Irkçılık, cinsiyetçilik gibi sorunlar empati ile ele alınmalıdır.

İnsani Yardım ve Sosyal Refah

23. Eylem: Zulme karşı barışçıl direniş ve adalet için aktif katılım gereklidir.

24. Küresel Sorumluluk: Çocuk işçiliği ve yoksulluk gibi küresel sorunlarla mücadele edilmelidir.

25. Küresel Gelişim: Hizmet Hareketi, gençlere yönelik küresel işbirlikleri geliştirmelidir.

Kültür, Sanat ve Spor

26. Bireysel Yetenekler: Gençlerin ilgi alanları desteklenerek topluma katkıları artırılmalıdır.

27. Sanatın Önemi: Sanat, evrensel değerleri yansıtmak için güçlü bir araçtır.

28. Kapsayıcı Yaklaşım: Hizmet, sadece Türk kökenli bir hareket değil, evrensel değerler temelinde bir harekettir.

29. Türk Dili ve Kültürünün Korunması: Türk dili ve kültürü diaspora gençliği arasında korunmalıdır.

Yayınlar

30. Ortak Online Alanlar: Kuşaklar arası bağları güçlendirmek için çevrimiçi platformlar kullanılmalıdır.

31. Sosyal Medya: Gençler sosyal medyayı kullanarak mesajlarını yaymalı ve toplumsal değişime öncülük etmelidirler.

Sonuç olarak, Gençlik Girişimcilik Divanı, Hizmet Hareketi'nin gençliğe verdiği önemi ve geleceğe dair vizyonunu önemli bir katkıda bulundu. Hareket, gençlerin entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini destekleyen bütünsel bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşım, gençleri sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda etik değerlerle donanmış, topluma faydalı bireyler olmaya teşvik etmektedir.

Hizmet Hareketi'nin geleceği, bu vizyonla yetişen gençlerin ellerinde şekillenecektir. Bu gençler, küresel sorunlara duyarlı, teknolojiye hakim, kültürel değerlerine bağlı ve aynı zamanda evrensel değerleri benimsemiş bireyler olarak, hareketin misyonunu ileriye taşıyacaklardır. Gençlik Güçlendirme ve Girişimcilik Divanı, bu yolculukta mütevazi bir katkıda bulunmuştur. Hizmet'in bir gençlik hareketi olarak gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

https://tr.hizmetwiki.com/wiki/Anasayfa