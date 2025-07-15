Mülayemetin Dayanılmaz Ağırlığı

Ertuğrul İncekul 15 Tem 2025 10:57 Tweet

“Belki benim ömrüm yetmeyebilir; işin ağır tarafını taşımak size düşüyor. Gelecek size emanet. Karanlıklara meşale olup ışık tutmak, mülayemeti, müsamahayı, affı, kusurları görmezden gelmeyi ve Allah ahlakıyla ahlaklanmayı temsil etmek size emanet. Bizler hata yapıyor, günaha düşüyoruz ama Allah bizi helak etmiyor; hilim ve sulh ile muamele ediyor, defalarca mühlet veriyor. Bize düşen de O’nun ahlakıyla ahlâklanmaktır. Bunun peşinden ayrılmamalıyız. Ne yarım dostların yanlışları ne de başından beri düşmanca tavırlar sergileyenlerin eziyetleri sizin karakterinizi bozmamalı. Çünkü Kur’ân’a göre herkes kendi karakterinin gereğini ortaya koyar. Bize düşen ise karakterimize bir namus gibi sahip çıkmaktır.” — Mülayemet Size Emanet! (31 Mayıs 2020) Zamanımızın ruhunu ve insanı en derin şekilde okuyan, olayları en isabetli biçimde değerlendiren isimlerin başında Fethullah Gülen Hocaefendi gelir. Hayatı boyunca sohbetlerinde ve eserlerinde, Gandhi gibi şiddetsizlik ve silahsız savaşçı olarak müsbet hareketi ve mülayemeti hayat tarzı haline getirmiş, sevenlerine hep bu çizgide olmayı tavsiye etmişlerdir. Yukarıdaki paragraf da onun İmtihanlar Kuşağı kitabından alınmış, adeta çağımıza bırakılmış bir vasiyet gibidir. Çünkü sarsıcı olaylar karşısında halim ve selim kalabilme kudreti, her gönle bahşedilmiş bir lütuf değildir. Akl-ı selim ve kalb-i selim sahibi insan sayısı az; ama başkalarını yerden yere vuran, kadere taş atan, kendi dışındaki herkesi günahkâr ilan eden, “hakikat peşindeyim” diyerek kalabalıkları cehenneme sürükleyenlerin sayısı çoktur. Peki, gerçek hakikat nedir biliyor musunuz?

O, dağlar gibi musibetler geldiğinde, yer sarsıldığında, etrafınızda inanan kalmadığında, suizan ve iftiralar havayı kasırga gibi sardığında, dostlar türlü bahanelerle gemiyi terk ettiğinde bile akl-ı selim ve kalb-i selim kalabilmektir.

“Bu da geçer ya Hu” diyebilmek, yerinizi terk etmemek, pişman olacağınız sözlerden uzak durmak, istikamet için dua dua yalvarmak, haset ve kine kalbinizi kaptırmamak, hakikati heva ve hevesin kurbanı etmemektir.

İlahi ahlak bizim pusulamız olmalıdır. Her an bizi rahmetiyle saran, düşüşlerimizi affeden, yeni fırsatlar sunan Rabbimiz bizden de affedici, bağışlayıcı olmamızı bekliyor. “Mülayemetle davranın,” diyor; “affetmeyen affa layık olamaz.” Kinle, nefretle, hasetle kararmış vicdanlara bile sesleniyor: “Kendinize yazık etmeyin!”

Yarım yamalak dostluklara da yukarıdaki paragrafta yer verilmiş. Gerçek dostluk, gönül işidir; fakat iradeyle beslenmezse devam etmez. İradi kardeşlik, akla ve ilkelere dayalı bir beraberliktir. Sevmeseniz de, fıtratınız uyuşmasa da, aynı şehirde bile olmak istemeseniz de, değerler etrafında bir araya gelebilmektir. Vefa, zor günlerde yapılacak işleri ortada bırakmamaktır.

Bugünün gürültülü, boğucu dünyasında, bireysellik öne çıkarılıyor ve insanlar egosantrik hâle getiriliyor, yalnızlaştırılıyor. “Başım ağrımasın, başkasının derdinden bana ne!” mantığıyla gerçekliklerden uzaklaştırılıyor. Oysa insan, sosyal bir varlıktır. Başkasına faydalı oldukça, iletişim içinde oldukça, eksikleri birlikte tamamladıkça mutlu olur. Yalnızlık ve ben merkezcilik ise insanı erken yaşlandırır, mutsuz eder.