Rosario’dan mektup var

"Fethullah Gülen ve Hizmet: 20. Yüzyıldan Geleceğe



20 Ekim’de Portekiz haber kanalı SIC Notícias, haber programı sırasında bir dipnot olarak Fethullah Gülen'in vefatını duyurdu.

Peki, Portekiz halkının büyük bir kısmı tarafından neredeyse hiç tanınmayan bu Fethullah Gülen kimdir?

Medya tarafından etkili bir şahsiyet, saygın bir İslam âlimi ve Türkiye’deki mevcut siyasi rejim tarafından (kendi ifadesine göre haksız yere) zulme uğrayan bir kişi olarak tanıtılan Fethullah Gülen, “Hizmet” adını taşıyan geniş ve yenilikçi bir dini ve toplumsal yenilenme hareketinin kurucusu ve karizmatik lideriydi. Türkçe’de “Hizmet” kelimesi “hizmet” anlamına gelir. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca sempatizanı olan Hizmet Hareketi, özellikle farklı inançlara sahip insanlarla barış, birlik ve insan kardeşliğini teşvik etmek amacıyla dinler ve kültürlerarası diyaloğa açık ve aktif olmasıyla dikkat çeker.

Hizmet Hareketi’nin özellikleri, kurucusunun hayatı, düşünceleri, ilhamları ve eserleriyle yakından bağlantılıdır. Gülen, Kur’an’a yeni bir yorum getirmiş ve özellikle eğitim ve öğretimi toplumsal yenilenmenin araçları olarak ön plana çıkarmıştır (dünya çapında gönüllüleri tarafından açılan bir çok etkili okul buna bir örnektir). Gençliği barış, karşılıklı anlayış ve küresel uyum, etik değerlerine yönlendirmeye ve bilimsel alanlara büyük önem vermiştir.

Demokrasi ve İslam, basın özgürlüğü (takipçilerinin kurduğu çok sayıda yayın organı ve medya kuruluşu dahil), insan hakları, derin bir manevi yaşam ile sivil inisiyatifin birleşimi, akıl, bilim, teknoloji ve inanç uyumu gibi konular, Gülen’in yaşamı boyunca verdiği sayısız kitap ve dersin ana temaları arasındadır.

İslami geleneklere dayanan, güçlü bir tasavvuf etkisine sahip ve 20. yüzyıl mistiklerinden Said Nursi’den ilham alan Hizmet, topluluk bilinci ile ulusötesi ve laik bir bakış açısını birleştirir. Bu modern anlayış, dinler ve kültürlerarası diyaloğu kucaklar.

20. yüzyılın ikinci ortasında doğan Hizmet, farklı dini geleneklerden gelen ve diyaloğa araç olan diğer hareketlerle benzer özellikler taşır. Örneğin, Japon Budist geleneğinde Nikkyo Niwano’nun Rissho Kosei-Kai’si ve Katolik geleneğinde Chiara Lubich’in Focolare Hareketi.

Gülen bir imam olmasına rağmen, ondan ilham alan organizasyonlar modern isimler taşır ve seküler yönetim biçimleri ile yönetilir. Bu, Hizmet’in modern kimliğini vurgular. Gülen’in insana dair antropolojik vizyonu, insanlığı birleştiren bir kardeşliği teşvik etmeyi amaçlar. Kendisi, bir Müslüman sufinin sözünü alıntılayarak, “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü” der.

Gülen, inancın toplumsal boyutuna, yaşadığımız küreselleşmiş dünyada büyük bir önem atfeder. Kur’an’ın yorumlanmasında evren, insanlık ve Allah ile derin bir bağlantı kurmayı hedefler. Bu, eyleme ilham veren ve kutsal metinlerle uyumlu bir yaşam tarzını teşvik eden dinamik bir tefsir yaklaşımını içerir.

Farklı dini geleneklerdeki hareketler arasında paylaşılan bu ortak özellikler, daha sağlam ve kapsayıcı kültürlerarası toplumların inşasına katkı sağlayan birer köprü ve umut kaynağı işlevi görür.

Hizmet, kurucusu sonrası döneme girerken, Gülen’in kurucu karizmasını toplulukları ve üyeleri arasında koruma zorluğuyla karşı karşıyadır. Gülen’in vizyonuyla donanmış olan Hizmet Hareketi, Gülen’in hayatını adamış olduğu geleceği inşa etmeye hazırdır.

Hizmet gönüllülerinin acısını paylaşıyorum. Fethullah Gülen büyük bir kayıptı. Allah onu gerçek bir barış elçisi olarak cenneti ile ödüllendirecektir. Bu eğitim ve barış gayretleri yayılması için sizlerleyim. Dualarım sizinle.."

Rosário Cordeiro

Focolare Hareketi Üyesi

(1) “Gülen, Focolare ve Rissho Kosei-Kai Hareketleri: Dini ve Sosyal Yenilenme İçin Ortak Özellikler”; Roberto Catalano, Claritas: Journal of Dialogue & Culture, Cilt 4, Sayı 1 (Mart 2015).