



Seveceksin, her şeye ve herkese rağmen…

Seveceksin; özenle, sorumlulukla, saygıyla ve tanıyarak…

Önüne engeller, akabeler çıkacak,

Masumiyetinle sınanacaksın…

Canın gibi sevdiğin vatanında,

Gün gelecek, eşkıyalara reva görülmeyenler başına gelecek.

Acı acı bunları yudumlayıp sabredeceksin.

En sevdiklerinden cüda düşeceksin, özlemini içinde boğacaksın.

Zindan, sürgün, gaybubet mağaralarında çileni dolduracaksın…

Düşmanın her türlü hile, yalan ve aldatmasına karşı koyacaksın,

Yıkılmadan, iman ve ümidinle dimdik ayakta duracaksın.

Dünyanın almış başını maddeye boğulduğu bu zamanlarda mânâ diyeceksin…

Bencilliğin, suizannın, hasedin, riyanın, kin ve nefretin kalpleri boğduğu cehennemde, yılmadan ve yanmadan kalp ve ruhun hayatına koşacaksın…

Yalnızlığını iliklerine kadar hissedip, mazi ve atîdeki dostlarla hasbihâl edeceksin.

Yusuf’u en çok üzen; onu kuyuya atan kardeşlerinin hasedi değildi,

Umarsızca Yusuf’u gözden çıkarıp yalan söylemeleriydi…

Dost ateşinde kalacaksın; onca düşmanın vefasızlığı varken,

Kardeşinin umarsızlığı ve hoyratlığı karşısında lâl kesileceksin…

Geceleri uykun kaçacak, canın yanacak, “Bunları hak etmiyorum.” diyeceksin.

“Bugüne dek okuduklarım ve dinlediklerim boşuna mıydı?” diye kendini ırgalayacaksın…

Henüz imtihan bitmedi ki! Her şey bitmişçesine kendini salmayacaksın.

Gözü ağlamaktan bitkin düşen, gurbet ufuklarında bir garip olarak yiten,

Ömrünü hep sevme ve Sevgili’ye adamış olanın ardından, vefa diye seveceksin…

Sevgiyi sevip, düşmanlığa düşman olacaksın.

Seveceksin, hem de yeryüzünde sevgiden mahrum tek bir gönül kalmayana dek seveceksin;

Yılmadan, yorulmadan, takılmadan seveceksin…

Ayrıştıranlara inat seveceksin.

Sevgi özünde masumdur, sevmek bir devrimdir.

Merhamete mazhar olmak istiyorsan, sevmekten başka yol olmadığını aklına yazacaksın…

Sevginin tüm yaraları iyileştiren bir iksir olduğunu,

İncinenin, incitenden kemalde noksan olduğunu bileceksin…

Sevdiğini ve Rabbini bildiğini iddia ediyorsan, Gerçek Sevgili gibi seveceksin.

Rahmet ve sevginin yeryüzüne en çok yağdığı Gufran Ayı hürmetine seveceksin.

Bir kere sevecek ve ahdinden dönmeyeceksin.