

Nevbahar dergisi Nisan sayısında yayımlanan, I·ngilizce o¨gˆretmeni Leyla Hanım’ın hikayesi yle başlayalım bu yazımıza… Henu¨z kırklı yas¸larının ortasında, aktif ve hayat dolu bir kadındı. Kısa yu¨ru¨yu¨s¸ler yapmaktan, bisiklete binmekten ve o¨gˆrencileriyle dıs¸arıda vakit gec¸irmekten c¸ok hos¸lanıyordu. Ta ki kendisine fibromiyalji (yaygın kas ağrısı ve hassasiyetinin eşlik ettiği, yorgunluk, uyku, hafıza ve ruh hali sorunları ile ilişkili kronik bir yumuşak doku romatizması, kas iskelet sistemi hastalığı) teşhisi konulana kadar. Bu tes¸hisle hayatı bu¨yu¨k o¨lc¸u¨de degˆis¸ti. Acı veren hareketleri, c¸ogˆu kez vu¨cudunda yanma hissi meydana getiriyordu…









Ne yazık ki Leyla Hoca’nın hika^yesi tek degˆil! Kronik agˆrı, du¨nya c¸apında milyonlarca insanı etkileyen o¨nemli bir sagˆlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Spor yaralanmaları, sinir hasarları, diyabet ve yas¸am tarzı sec¸imleri gibi pek c¸ok fakto¨r, kronik agˆrıya sebep olabiliyor. Kronik agˆrılar gu¨nlu¨k yas¸am aktivitelerimizi, is¸ performansımızı, sosyal ilis¸kilerimizi ve ruh ha^limizi olumsuz yo¨nde etkileyebilir. Bu nedenle kronik agˆrıların tanınması ve tedavisi, hayat kalitemizi artırmak ic¸in oldukc¸a o¨nemlidir.









Ağrı Nedir? Ağrılarınızı Tanıyor musunuz?









Agˆrı, vu¨cudumuzu potansiyel zararlara kars¸ı uyaran hayati bir savunma mekanizmasıdır. Bununla birlikte, Leyla Hanım gibi kis¸ilerde rahatsızlıgˆın ilk nedeni ortadan kalksa bile, agˆrı aylarca hatta yıllarca devam edebilir. Uzun su¨reli bu agˆrılar, ruh ve beden sagˆlıgˆımız u¨zerinde yıkıcı etkilere yol ac¸abilir. Kronik agˆrı olarak tanımlanan bu tu¨rlu¨ agˆrılar, vu¨cudumuzun dogˆal korunma tepkisi olan akut agˆrıdan farklıdır.









Akut agˆrı, belirli bir hastalıgˆın bulgusu olarak aniden bas¸layan agˆrıdır. Bir bas¸ka deyis¸le, problemin varlıgˆından haberdar eden; tehlike ortadan kalktıgˆında da kaybolan agˆrıdır. Kronik agˆrıysa u¨c¸ aydan uzun su¨ren, bireyin gu¨nlu¨k yas¸amını ve is¸ performansını etkileyerek hayat kalitesini du¨s¸u¨ren agˆrı sendromudur. Du¨nya yetis¸kin nu¨fusunun yaklas¸ık yu¨zde yirmisi kronik agˆrıdan mustariptir ve bu durum, tıbbi yardım almanın en yaygın sebeplerinden biridir.









Yaygın kronik agˆrılar









Kronik agˆrı vu¨cudun herhangi bir bo¨lu¨mu¨nu¨ etkileyebilir; ancak en yaygın s¸ekilde bel ve bas¸ bo¨lgelerinde, eklemlerde ve kaslarda go¨ru¨lu¨r. Agˆrının s¸iddeti kis¸iden kis¸iye degˆis¸ebilir ve bazı durumlarda su¨rekli bazı durumlarda da aralıklı olabilir. Tıbbi değerlendirmeler çoğunlukla kronik ağrının nedenini kesin olarak belirleyemez. Bu belirsizlik zamanla sizi yorabilir. O¨nu¨ alın(a)mayan kronik agˆrı, fiziksel semptomlara ek olarak anksiyete, depresyon ve uykusuzluk gibi psikolojik sıkıntılara da yol ac¸abilir. Buna mukabil, stres, o¨fke, korku, yalnızlık ve kaygı gibi etkenlerin kronik agˆrıyı tetikledigˆi durumlar da vardır. Bu tu¨rlu¨ etkiler bir araya geldigˆinde kis¸inin hayat enerjisinin azalması, herhangi bir is¸i yapmak istememesi sıklıkla kars¸ılas¸ılan bir durumdur.









Kurtulmak mu¨mku¨n mü!









Kronik agˆrıların erken tanınması, tedavi edilebilir ha^le getirilmesi ve tedavi planlarının yu¨ru¨tu¨lmesi, kis¸inin hayat kalitesini artırmak ic¸in oldukc¸a o¨nemlidir. Bununla birlikte, bu c¸ogˆu kez farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle ancak mu¨mku¨n olabilir. Tedavi sec¸enekleri ilac¸ kullanımı, fizik tedavi, cerrahi mu¨dahale, akupunktur ve masaj uygulamaları gibi alternatifleri ic¸erse de uzmanlar genellikle bireyin ihtiyac¸larına go¨re farklı kombinasyonlardan olus¸an tedavi yo¨ntemleri uygulayabilir.





Kronik agˆrıya tanımanın bes¸ yolu





1. Kronik agˆrının o¨nemli duygusal etkileri olabilir. Acınızın ruh ha^linizi etkilemesi kronik agˆrının bir go¨stergesi olabilir.

2. Agˆrınız gu¨nlu¨k aktivitelerinizi yerine getirme yetenegˆinizi sınırlıyorsa, kronik agˆrı olabilir.

3. Kronik agˆrı, genellikle on iki haftadan uzun su¨ren, su¨rekli veya aralıklı agˆrıdır. Bu su¨re boyunca agˆrı hafifleyebilir yahut artabilir; ancak genellikle tamamen kaybolmaz.

4. Kronik agˆrının s¸iddeti ve sıklıgˆı degˆis¸kenlik go¨sterebilir. Ancak, agˆrı genellikle kis¸inin gu¨nlu¨k aktivitelerini etkiler.

5. Kronik agˆrı kis¸inin yas¸am kalitesini etkileyen kalıcı, yogˆun ve zayıflatıcı bir agˆrıdır. Tedaviye cevap vermeyen agˆrı/lar yas¸ıyorsanız bu, kronik agˆrının bir go¨stergesi olabilir.









Doğal Ağrı Kesiciler Nelerdir?









Kronik ağrıları doğal metotlarla rahatlatabilirsiniz. İşte bazı doğal kaynaklar;





Lavanta yağı, ağrıyı gidermeye yardımcı olabileceği gibi, daha kolay uyumak ve kaygıyı hafifletmek için de kullanılabilir.





Biberiye, ağrıyı hafifletebilecek başka bir esansiyel yağdır. Çalışmalar, biberiyenin baş ağrısı, kas ve kemik ağrıları ve nöbetlerin tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir.





Seyreltilmiş nane yağı ve okaliptüs yağı, ağrılı bölgeye sürülerek tedavi için kullanılan yağlardandır.





Capsaisin, deriden sürülen kremlerin ve yakıların içinde bulunan ağrı kesici olarak etken bir madde olup ağrı giderici ürünlerin çoğu bu maddeyi içerir. Capsaisin, kırmızı acı biberde yoğun olarak bulunduğu için doğal metotlar arasında acı biber de tercih edilen baharatlardandır.





Zencefil, zerdeçal ve papatya; migren, karın ve kas ağrısı tedavilerinde kullanımı da yaygındır. Tüm bu metotları araştırarak, doğru kullanımla şifa bulmanız temennisiyle…















