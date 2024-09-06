Ağız bakımı genel sağlığı nasıl etkiler?





Kalbiniz vücudunuzdaki en önemli organlardan biridir ve çoğu insan kalp hastalığına neden olabilecek birçok risk faktörünü bilir. Peki, ağız sağlığınızın kalp sağlığınızı etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

Herkes güzel bir gülüşe ve sağlıklı dişlere sahip olmak ister. Ancak diş ve diş etlerimizin sağlığı, tüm vücudumuzu etkiler. Diş hekimine düzenli ziyaretler, sadece çürükleri ve diş eti hastalıklarını önlemekle kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığınız üzerinde de derin bir etkiye sahip olabilir. Zaman zaman ihmal ettiğimiz ağız bakımı ve kontrolleri, aslında çok daha büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Vücudun her kısmı birbiriyle bağlantılıdır ve ağzınızda olup bitenler kalbinizi sandığınızdan daha fazla etkiler.

Ağzınızın içi bakterilerin gelişmesi için mükemmel bir yerdir: Karanlık, sıcak, ıslak ve tükettiğiniz yiyecek ve içecekler onlara da besin olur.

Ağız sağlığı ile bağlantılı sağlık sorunları

Ağız sağlığı ile genel sağlık arasındaki bağlantı, vücutta oluşan iltihabın uzun süreli olmasından kaynaklanır. Diş etleriniz kan damarlarıyla doludur ve bu kan damarları hasar gördüğünde bakteriler kan dolaşımınıza girebilir. Bu da potansiyel olarak arterlerin daralması ve tıkanması dahil pek çok soruna neden olabilir.

Diş eti iltihabı adı verilen durumun erken evrelerinde diş etleri şişebilir, kızarabilir veya hassaslaşabilir ve kolayca kanayabilir. Tedavi edilmezse, diş eti iltihabı, diş etlerinin geri çekilebileceği, kemiğin kaybolabileceği ve dişlerin gevşeyebileceği ve hatta düşebileceği hastalığın daha ciddi bir formu olan periodontitis'e dönüşebilir. Ağızda tedavi edilmeyen bu iltihap varsa, iltihaptan sorumlu bazı proteinler vücuda yayılabilir ve potansiyel olarak diğer organlara zarar verir.

1. Diyabet

Ağız sağlığı diyabet arasında oldukça güçlü bir ilişki vardır ve bu durum çift yönlüdür. Yani periodontal hastalık diyabet riskini artırıyor gibi görünüyor ve diyabette ağız sağlığını etkiliyor. Bu durumun nasıl olduğu tam anlaşılamamış olsa bile, oluşan iltihabın vücudun insüline sinyal ve yanıt verme yeteneğini etkilemesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yapılan çalışma periodontal hastalığı tedavi edersiniz, diyabeti iyileştirebileceğinizi gösteriyor.

2. Zatürree

Ağızdan çok fazla bakteri solunur ve akciğerlere yerleşirse, bu durum zatüreeyle sonuçlanabilir. Hastanede uzun süre kalanlarda, huzurevlerinde yaşlı yetişkinlerde gözlenenen bu durum, ağız bakımına dikkat etmeyenlerde de gözlemleniyor.

3. Kardiyovasküler hastalık

İltihaplanma hem ağız sağlığında hem de kalp hastalığında önemli bir etkendir. Diş etleri iltihaplandığında, zararlı bakteriler kan dolaşımına girebilir, bu da potansiyel olarak arterlerin daralmasına ve tıkanmasına yol açabilir. Bu süreç, ateroskleroz gibi kalp hastalıklarının gelişmesine neden olur. Ateroskleroz, oksijen açısından zengin kanı kalpten vücudun diğer bölgelerine taşıyan kan damarları olan arterlerin içinde plak birikmesiyle karakterize bir hastalıktır. Plak birikmesi arterleri daraltır ve kan akışını kısıtlar; bu da kalp krizi, felç veya periferik arter hastalığı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Damar sertliği olarak da bilinen bu rahatsızlığın gelişimi için başlıca risk faktörleri arasında yüksek kolesterol düzeyleri, yüksek tansiyon, sigara içme, diyabet, obezite, fiziksel aktivite eksikliği ve genetik yatkınlık yer alır. Çok sayıda çalışma, kötü ağız sağlığının neticesinde de bu rahatsızlığın gelişebileceğini gösteriyor.

4. Demans

Araştırmacılar demans ve Alzheimer hastalarının ağız sağlığıyla giderek daha fazla ilgileniyorlar. Nedeni ise, ağızda bulunan bakterilerin, Alzheimer'lı hastaların beyin dokusunda görülmesinden kaynaklanıyor. Ağız içi bakterileri kaynaklı iltihabın, beyin fonksiyonları için potansiyel bir risk olduğuna dikkat çekilmeye çalışılıyor. Özellikle periodontitis ile ilgili olanların, merkezi sinir sisteminin enfeksiyonuna neden olabileceği ama tek başına demans ve Alzheimera neden olamayacağı da belirtiliyor.

5. Diğer Sağlık Sorunları

Ağız içi bakteriler, romatid artrit ve osteoporoz gibi başka sağlık sorunlarıyla da ilişkili görünüyor. Ayrıca böbrek, karaciğer hastalıkları ve meme kanseri gibi doku ve organlarda sorunlara sebep olma ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Ancak uzmanlar, tüm bu bağlantıları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da belirtiyorlar.

Ne Yapılabilir?

Ağız sağlığını korumanın en iyi yolu, dişlerinizi günde iki kez fırçalamak, her gün diş ipi kullanmak ve ağız duşu yapmak da dahil olmak üzere klasik diş bakımı tavsiyelerine uymaktır. Sabahları mümkünse hindistan cevizi yağıyla ağız çalkalama (oil pulling) ve dili uygun bir şekilde sıyırarak temizleme de ağız hijyenine katkıda bulunabilir. Düzenli ağız bakımı ve diş hekimi kontrolleri, sadece ağız sağlığınızı değil, kalp sağlığınızı ve genel sağlığınızı da korumak için önemlidir. Unutmayın sağlıklı bir ağız, sağlıklı vücudun anahtarı, sağlıklı vücutta mutluluğun anahtarıdır.

Yazıyı dinlemek isterseniz:

https://youtu.be/FrTojEgdLa0

https://spotifyanchor-web.app.link/e/k6XMW4WhEMb

X:@esrabc