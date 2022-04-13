Hurmanın bilinmeyen faydaları

Orucu hurma ile açmak bir Ramazan geleneği olmuştur. Hurma ile Ramazan arasındaki yakın ilişki, Peygamber Efendimiz’in (SAS) “Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir.” Hadisi şerifinden anlaşılabilir.











Hurmalar süper yiyecek kategorisine girdikleri için Ramazan dışında da tüketilmesi yaygınlaşan besinlerdir. Genel anlamda süper yiyecekler; vitaminler, antioksidanlar ve diğer birçok sağlık açısından zengin olan besinlerdir. Uzun zamandır pek çok beslenme trendinde doğal tatlandırıcı olarak yerini alıyor. Phonenix dactylifera olarak adlandırılan hurma ağacının binlerce farklı hurma çeşidi vardır. Bu kadar çok çeşide rağmen yine de hurmanın en faydalı veya lezzetli olanı hangisidir diye soracak olursanız genel anlamda damak tadına göre lezzet değişkenlik gösterse de Medine hurması ve Acve hurmasının besleyiciliği ve demir oranı bakımından zengin olanlarıdır diyebiliriz.









Hurma, doğal meyve şekeri olan früktozu içerir. Ancak hurma alırken hurmanın işlenmiş olup olmamasına dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. İşlenmiş olması demek; geçmiş yıllardan kalan hurmaların glikoz şurubuna yatırılıp tekrar tatlandırılması ve doğallıktan uzaklaşarak yeniden satışa sunulması demektir. Bu nedenle hurma alırken “içindekiler” kısmını incelemenizi ve içeriğinde glikoz olan hurmalar yerine doğal ve katkısız ürünler tercih etmenizi tavsiye ederim. Glikoz ilaveli hurmaları, daha ıslak görünümlerinden ve yapışkanlıklarının daha fazla olmasından tahmin edebilirsiniz. Hurmaların farklı boyutlarından dolayı doğal şeker içeriği değişeceği için, tükettiğiniz hurmanın boyutuna dikkat etmek, doğru porsiyon adedini seçmenize yardımcı olacaktır. 4 adet hurma, 1 porsiyon meyve ile eşdeğer olup ortalama 60 kaloridir. Her ne kadar vitamin ve minerallerden zengin olsa da hurmayı da bu nedenle kontrollü tüketmek gerekir.









Hurmanın Faydaları





Ramazan vesilesiyle, çok tükettiğimiz bu günlerde hurmanın faydalarına isterseniz birlikte göz atalım.





Besleyicidir; kuru oldukları için kalori içerikleri yani besleyici değeri çoğu taze meyveden daha yüksektir. Hurmanın kalori içeriği, kuru üzüm ve incir gibi diğer kuru meyvelere benzer. Hurmadaki kalorilerin çoğu içerdiği karbonhidratlardan gelir. Geri kalanı çok az miktarda proteinden elde edilir. Kalorilerine rağmen, hurma önemli miktarda lifin yanı sıra bazı vitaminler ve mineraller içerir.





Yüksek miktarda lif içerir; genel sağlığınız ve bağırsak sağlığınız için önemlidir. Lif, kabızlığı önleyerek sindirim sisteminize fayda sağlayabilir. Düzenli bağırsak hareketlerini destekler. Hurma lif bakımından yüksektir, bu da kabızlığı önlemek ve kan şekeri kontrolünü sağlamak için faydalı olabilir.





Çeşitli antioksidanlar içerir; hücrelerin yenilenmesi, yaraların iyileşmesi, daha genç görünüş ve çeşitli hastalıklara yakalanma riskini de düşürür. İncir ve kuru erik gibi benzer meyve türleriyle karşılaştırıldığında, hurma daha yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Aynı zamanda hurma, kalp hastalığı, kanser, Alzheimer ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olan çeşitli antioksidanları içerir. Damar tıkanıklıkları riskini düşürür.





Beyin sağlığını destekler; Alzheimer hastalığını önlemek için önemli olan beyin iltihabını azaltır. Ayrıca içerdiği potasyum sayesinde sinir sisteminizi güçlendirir. A ve B vitamini çeşitlerinden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızayı destekler.Bu içeriklerin stres ve gerginliği giderici etkisine de dikkat çekmek gerekir.





Anne ve bebek sağlığını destekler; Hz. Meryem(as) annemizin hurma ağacıyla ilişkili doğum hadisesini hatırlatarak hurma içeriğindeki oksitosin maddesinin, özellikle son aylarda tüketilmesiyle doğumu kolaylaştırıcı etkisini belirtelim. Hurmadaki folik asit anne karnındaki bebeğin beyin gelişimine katkıda bulunur. Doğum sonrasında ise anne sütünü artırıcı etkisiyle de bilinir.





Doğal tatlandırıcıdır; doğal şeker içermesi nedeniyle hurma çok tatlıdır ve aynı zamanda ince karamel benzeri bir tada sahiptir. Sağladığı faydalardan dolayı tariflerde beyaz şeker yerine harika bir sağlıklı alternatif oluşturur. Bu alternatiflere arama motorlarıyla çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.





Kemikleri güçlendirir; hurma fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi çeşitli mineraller içerir. Bu minerallerle güçlü kemik oluşumunu sağlar. Kemik erimesi (osteoporoz) gibi çeşitli vitamin ve minerallerin eksikliklerinden dolayı gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde etkili olur.





Glisemik indeksi düşüktür; lifi ve antioksidanları nedeniyle kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Yüksek lif içeriği nedeniyle kan şekeri kontrolü sağlar. Yani içerdiği şeker kana yavaş karışır.





Bağışıklık sistemini destekler; A ve C vitaminleriyle birlikte selenyum ve magnezyum mineralleri, bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur.





Hem bedensel, hem de zihinsel yorgunluğa iyi gelen hurmayı gün içerisinde tüketerek yorgun düşen bedeninizi canlandırabilirsiniz. Uzun süre enerji verir. Aynı zamanda iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir. Daha pek çok faydası olan muazzam besin değerlerine sahip böylesine lezzetli bir meyve sadece Ramazan ayında tüketilmemeli, günlük beslenmeye de dahil edilmelidir. Hurmayı tatlı niyetiyle tüketeceğiniz sağlıklı ve mutlu bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle!



