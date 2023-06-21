İyi bir dostluğun sağlık üzerindeki şaşırtıcı etkileri

Hayatımız boyunca sağlıklı olmak için dengeli ve besleyici bir diyete, düzenli egzersiz yapmaya, yeterli ve kaliteli uykuya dikkat etmeye çalışıyoruz. Sağlığımız ve mutluluğumuz için en az bunlar kadar önemli bir faktör daha var ki etkilerini yeteri kadar bilemediğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarla geçirilen zamanlar… Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde klinik psikiyatri profesörü Kelli Harding, "Bir tıp doktoru olarak keşke herkese arkadaşlık reçetesi yazabilseydim" diyor. Araştırmalar güçlü sosyal ilişkilerin sağlığı ve mutluluğu teşvik ettiğini gösteriyor.











Bu hafta Yunanistan'dan gelen çok kıymetli misafirlerimizin olması nedeniyle, bu girişi yapmayı tercih ettim. İlk defa karşılaşmamıza rağmen, kan bağı gerektirmeden oluşan arkadaşlık, bize kardeşlik duygusunu yaşayabilmenin mümkün olduğunu gösterdi. Mütebbessim çehreleri, samimiyetleri, her şeye rağmen dik duruşları ve pozitif bakış açılarıyla bize çok şey kattılar. Neden kendimizi bu kadar iyi hissettik? Sadece çok mutlu olduğumuz için mi, yoksa başka faktörler de etkili oldu mu?









Arkadaşlık ve Aidiyet Duygusu









Aslında, yeni ve farklı deneyimler insanları mutlu eder. Ancak, bu muhabbetin kaynağı daha çok, ortak paydada buluşabildiğimiz ve büyük bir ailenin üyeleri gibi hissettiğimiz arkadaşlarımızla olan ilişkimizdir. Massachusetts Üniversitesi'nde yapılan çalışmada belirli bir gruba ait olma duygusunun faydalı olduğunu ve zorlukların daha kolay atlatılabileceğini gösteriyor. Paylaşılan deneyimler, aramızda gerçekten güçlü bir bağ oluşturur ve bu da bizi daha da mutlu eder. Hepimiz başkaları için de önemli olduğumuzu, hayatımızın önemli bir amacı olduğunu hatırlamak isteriz. Aslında, ait olma ihtiyaçları Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yiyecek ve barınma, güvenlik ihtiyaçlarından hemen sonra üçüncü sırada gelir. Yakın arkadaşlıklar geliştirmek ve sürdürmek, aidiyet duygularının gelişmesine yardımcı olur. Başkalarını önemsemek hayatı daha anlamlı kılar.









Arkadaşlıkların Sağlığa Etkisi









Başkalarıyla sosyal bağlantı kurmak, temel insani ihtiyaçtır ve bu bağların zaman zaman yenilenmesi, depresyon ve kaygı düzeylerini düşürür. Mutluluk hormonlarının salınımı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Aynı zamanda, mutlu olmak konusundaki motivasyonu artırır, daha sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmamıza teşvik eder ve genel tüm sağlık fonksiyonlarını destekler. Yapılan çalışmalar, başkalarıyla sevgi bağı kurmanın yüksek stres düzeylerini azalttığını gösteriyor. Kronik stres zihinsel ve fiziksel sağlığımıza zarar verebilir ve birçok ciddi sağlık sorununu tetikleyebilir.









Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlar, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Mutluluk hormonlarının salınımı, bağışıklık sistemini destekler ve kronik hastalıkların riskini azaltır. Sosyal ilişkileri iyi olan insanların hafızası, iyi ilişkileri olmayanlara göre iki kat daha güçlüdür. Pozitif sosyal etkileşimler, genel sağlık durumunu iyileştirir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir. İnsanlarla geliştirdiğiniz iyi ve sosyal ilişkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.





Bir arkadaşımız mutluysa, bizim de olma ihtimalimiz daha yüksektir. Harvard üniversitesinde yirmi yıl boyunca beş bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, bir kişinin mutluluğunun sosyal grupların üç katmanına kadar yayıldığını gösterdi. Çalışmanın daha ilginç sonucu ise mutluluğun etkisinin bir yıl kadar sürdüğü, öte yandan, üzüntünün bulaşıcılığının çok yüksek olmadığıdır. Çoğu insan, iyi arkadaşları hayatlarındaki en önemli insanlar arasında sayar. Yine de tüm arkadaşlar iyi olmayabilir. İyi arkadaşlar açıkça iletişim kurar. Hoşunuza gitmeyeceğini düşündüklerinde bile, genellikle gerçeği söylemekten çekinmezler. Yine de tıpkı sizin onları kabul ettiğiniz gibi, onlar da sizi kabul etmeliler. Birbirinizle aynı fikirde olmasanız bile sınırlarınıza saygı duyabilen arkadaşlıklar kurmak kişisel gelişiminize katkıda bulunur.

Arkadaşlık ve Mutluluk









Sizin hayatınızda güzel olan durumları ve başarınızı paylaşacak arkadaşlarınız olması elbette önemlidir. Aslında daha da önemlisi, arkadaşınızın yaşadığı sıkıntıları kendi içinizde hissedebilmenizdir. Hayatın zor dönemlerinden geçerken, arkadaşların varlığı sıkıntıları daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Kötü bir günün ayrıntılarını bile arkadaşınızla paylaşmak yükünüzü hafifletir ve duygusal destek sağlar.









Önemli olan arkadaşınızın duygularını ve hissedebileceklerini düşünüp kendi istediği zamanda paylaşmasını beklemenizdir. Rahatsızlık duyulan hassasiyetler varsa ne olursa olsun mevzulardan uzak durmak gerekir. Bu da özgüven ve öz değeriniz birlikte iyi ilişkilerinizi geliştirir. İyi bir arkadaş, sizi destekleyen ve başarılarınızı paylaşan biridir. Kendinizi sevildiğinizi ve değerli olduğunuzu hissetmek, sağlıklı bir benlik duygusu oluşturur. Ayrıca, zor zamanlarda arkadaşlarınızın varlığı, duygusal destek sağlar ve güçlü bir dayanak noktası sunar. Kötü bir günün ayrıntılarını bile arkadaşınızla paylaşmak, duygusal yükünüzü hafifletir ve sizi rahatlatır.









Unutmayın, yeni arkadaşlıklar kurmak veya eski arkadaşlarla yeniden bağlantı kurmak için asla geç değildir. Arkadaş edinmek ve arkadaşlıklarınızı güçlendirmek için zaman ayırmanız, daha sağlıklı ve mutlu olmanız için önemlidir. Birbirimize iyi geldiğimiz güzel günler dileğiyle…











