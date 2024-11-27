



“Hadi görüşürüz, kendine iyi bak” … Sevdiklerimizden ayrılırken en çok kullandığımız temenni cümlesidir. Peki gerçekten kendimize iyi bakıyor muyuz?





Kişinin kendine iyi bakması, bedenine, duygularına ve zihnine karşı farkındalık geliştirmesi ve onlara özen göstermesiyle mümkündür. Bu, bilinçli bir çaba ile sağlığı koruma ve yaşam kalitesini artırma anlamına gelir. Ama şu da bir gerçek ki hayat koşturmacası ve sorumluluklar, kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etme ve kendi sağlığınızı feda etmeyle doğru orantılıdır. Meşguliyetlerin bulunması elbette çok kıymetlidir, ancak ömrünüz ilerlerken sağlığınızı destekleyen, zihinsel ve duygusal refahınızı artıran aktivitelerde de bulunmak da gereklidir. Bazen önceliklendirmek zor olsa da bir öz bakım rutini geliştirmek, az bir zaman ayırarak kendinize yaptığınız büyük bir yatırımdır.





Öz bakım nasıl yapılır?





Öz bakım şekilleri kişiden kişiye değişebilir. Özbakım bazen düzenli spor yapmak, bazen sağlıklı beslenme trendlerini takip edip uygulamak, bazen de açık havada vakit geçirmek olabilir. Bazen kitap okumak kendini iyi hissettirebilir. Yani uygulamada sonsuz yol vardır ve siz kendiniz için en iyi olanları, ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre belirleyebilirsiniz.





Öz bakım; fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Bu üç grubu da kapsayan bir rutin oluşturmak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını teşvik etme konusunda en iyi sonuçlarla kendinize iyi bakmanıza yardımcı olur.





1.Fiziksel Öz Bakım





Kendinize fiziksel olarak bakmanın birçok yolu vardır. Fiziksel öz bakımla genel yaşam kaliteniz yani hem bedensel hem zihinsel ve hem de duygusal sağlığınız bir arada iyileşmeye başlar. Bu tür öz bakım, kısa bir süre sonra fıtratınız haline gelebilir. Uygulanması kolay ama ihmal edilebilen bazı adımlar size iyi gelecek değişikliklere vesile olabilir.





Düzenli egzersiz yapmak, fiziksel ve zihinsel sağlığınıza aynı anda zaman ayırmanın en doğru yoludur. Günlük yürüyüş, bisiklet sürme veya düzenli olarak spor yapma gibi ulaşılabilir bir egzersiz rutini oluşturmak, öz saygıyı artırabilir, stresi azaltabilir ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edebilir.





Kaliteli uyku, zinde bir yaşam tarzı için oldukça önemlidir. Uyku hormonu olarak bilinen melatonin, nöronlardaki fonksiyon kaybına karşı koruma sağlayan bir hormondur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun dengelenmesini sağlar. Huzurlu ve mutlu hissedebilmek için erken uyuyup erken uyanmanın önemi göz ardı edilmemelidir.





Son olarak sağlıklı beslenme kişiden kişiye değişse bile genel tavsiyelere uymak için kişinin kendini zorlamaya çalışması, kendine iyi bakma çabasının en önemli kısımlarındandır. Sağlıksız beslendiğinizde, vücudunuzdaki tüm sistemlerin verimli işleyebilmesi için ihtiyaç duyduğu öğelerden mahrum bırakmış olursunuz. Dengeli bir diyet, ruh haliniz ve enerjiniz dahil, her şekilde iyileşmelere yol açacak işleyişi teşvik edebilir.









2.Duygusal Öz Bakım





Fiziksel olarak kendinize iyi bakmanın yanı sıra, duygusal öz bakım hislerinize özen göstermeyi ve onları tanımayı gerektirir. Sorumluluklarınızı yerine getirirken duygusal durumunuzu tam olarak fark edememeniz çok doğaldır.

Gün içinde ortaya çıkan hislerinizi ve duygularınızı not almanız farkındalığınıza yardımcı olabilir. Duygularınızı doğru tanımlayabilmek ve nedenlerini anlamak, duygu dünyanıza yapacağınız bakımlardan biri olabilir. Duygularınıza öncelik vermek, fark etmek ve onları doğru şekilde beslemek, kendinizle ve başkalarıyla etkileşiminizde olumlu değişimlere neden olacaktır.





Aileniz, arkadaşlarınız veya akrabalarınızla olan ilişkiler zaman zaman duygusal olarak yorucu hale gelebilir. Çevrenizdeki kişilerle sağlıklı sınırlar belirlemek, duygusal denginizi korumanız için önemlidir. Bazen bazı insanlarla geçirdiğiniz süreyi azaltmak ya da belli konulardan kaçınarak basit sınırlar koymak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.





Şükür sebeplerine odaklanmak, negatif hisleri önleyebilir ve huzur duymanızı destekler. Gün boyunca sizi mutlu eden küçük anlara, sevdiklerinizle paylaştığınız güzel zamanlara veya doğadaki bir detayın size verdiği keyfe dikkat etmek şükür sebebidir ve mutluluğunuzu artırabilir.





Ayrıca olumsuz duyguları bastırmak yerine, duyguları ifade edebilmek kendinize doğru şekilde bakım yapmanın farklı bir yoludur. Belki de ara sıra birbirinize dert yandığınız, hayal kırıklıklarınızı dile getirdiğiniz ve kendinizi tam olarak ifade edebildiğiniz doğru insanlar da kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ama büyüklerimizin dediği gibi “hatalarınızı onaylayan değil, size onları fark ettirerek doğru yönlendirebilen gerçek dostlarınız olması gerekir.”





3. Zihinsel Öz Bakım





Zihinsel bakım yaparak beyninizi rahatlatmak ve zihni yorgunluktan kurtulmak mümkün olabilir. İbadetleri farkındalıkla yapmak, nefes teknikleri uygulamak gibi basit ama etkili aktiviteler odak noktanızı anda tutabilmek için önemlidir. Geçmişte takılıp kalmak veya gelecekle ilgili korkulara kapılmamak ve mevcut anın kıymetini bilmek zihin bakımı için gereklidir.





Zamanınızı önceliklendirmek ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, gereksiz kaygıların önlenmesine yardımcı olabilir. Hobiler edinmek ve yeni şeyler öğrenmek için zaman ayırmak, zihni gereksiz meşguliyetlerden arındırır ve daha huzurlu hissetmenizi sağlar.





Unutmayın kimsenin size bakmasına gerek kalmaması için siz kendinize iyi bakın! Son nefesimize kadar Rabbimizden başkasına muhtaç olmadan sağlıklı, mutlu geçireceğiniz bir ömür temenni ederim…





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