Kış Aylarında Hangi Meyveleri Tüketmeliyiz

Her mevsim toprak, hava ve iklimin değişmesi gibi vücudumuzun da ihtiyaçları değişir. Bu yüzden mevsimine uygun beslenmek, sağlık için önemlidir. Meyve ve sebze çeşitliliği kışın yaza göre daha kısıtlı gibi düşünülse de oldukça renkli ve lezzetli alternatifler vardır. Kış aylarında tükettiğimiz meyve, sebzelerin özellikleri genellikle hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklık güçlendirici olmalarıdır. Her ne kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor olsa bile kış aylarında soğuk algınlığına bağlı hastalıklar bir şekilde artıyor. Bu yüzden bağışıklık sistemini doğru besinlerle destekleyerek mikroorganizmalara karşı savaşmayı desteklemek gerekiyor.











Kış aylarında tüketilmesi gereken bazı meyveler;





Portakal, Bir portakal yaklaşık 82 mg C vitamini içerir, bu da onu mükemmel bir soğuk algınlığı önleyici vitamin kaynağı yapar. Ancak tam fayda sağlaması için suyunu sıkmak yerine (lif gibi bazı önemli besin değerleri eksilir ve portakal 3,7 gramlık iyi bir lif kaynağıdır) meyveyi bütün yemek gerekiyor. Aynı zamanda doğal ateş düşürücü ve metabolizma hızlandırıcıdır. Turunçgillerden greyfurt, mandalina ve diğer narenciyeler yaklaşık benzer özellikler gösterir.





Elma, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, serbest radikalleri yok eden antioksidanlar ve lif içerir. Elma içerdiği flavonoidler, C vitamini ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, sindirim sistemi sağlığını iyileştirir ve kanser riskini azaltır. Hafızayı güçlendirerek Alzheimer'ı önlemeye yardımcı olur.





Armut, A vitaminine, C vitaminine, potasyuma ve lifli içeriğe sahiptir. Ayrıca, sindirim sistemini iyileştirir ve kanser riskini azaltır. Çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihabı önler ve yüksek tansiyonu dengeler.





Kivi, Çok iyi C vitamini, mükemmel bir K vitamini, E vitamini, antioksidan kaynağıdır. Ayrıca, sindirim sistemini iyileştirir ve kalp sağlığını korur. Özellikle astım, nefes darlığı, gece öksürüğü ve grip gibi solunum yolları hastalıklarında çocuklarda iyileştirici etkisi yüksektir.





Trabzon hurması; Bağışıklık güçlendirici Trabzon hurması iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bir araştırmaya göre, A vitamini bağışıklık fonksiyonunu arttırır ve vücudun bulaşıcı hastalıklara karşı korunmasını sağlar.









Nar, sulu, kırmızı taneleri özenle paketlenmiş olduğundan yemesi zor ve tüketilmesi ihmal edilebilen çok faydalı bir kış meyvesidir. Tam da bu sebeple bu yazımda nara biraz daha fazla yer vermeyi düşünüyorum.









Bağışıklıktan beyin sağlığına kadar vücudumuzun birçok yönünü destekleme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda cennet meyvesi olarak bilinen narı, beslenme rutininize eklemeye değer. Genel olarak, nar kalori ve yağ bakımından düşük, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından yüksektir. Ayrıca bir miktar protein de içerir.

Narın önemli bazı etkileri;









Antioksidan açısından zengindir; Antioksidanlar, vücudumuzun hücrelerini, serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan bileşiklerdir. Serbest radikaller vücudunuzda her zaman bulunur, ancak çok fazlası zararlı olabilir ve bir dizi kronik hastalığa neden olur. Nar, bu taraz hasarlara karşı koruma sağlar.





İnflamasyonu Uzak Tutma; İltihaplanma olarak bilinen inflamasyon, herkeste meydana gelebilen ve bağışıklık sisteminin vücudu çeşitli hastalık veya yaralanmalara karşı korumak amacıyla oluşturduğu bir tepkidir ve normaldir. Bununla birlikte, tedavi edilmezse kronik inflamasyon sorun olabilir. İnflamasyon kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser ve Alzheimer hastalığı gibi birçok kronik duruma neden olabilir. Nar yemek, artan kronik hastalık riskiyle ilişkili kronik iltihabı önlemeye yardımcı olabilir.





Antikanser özellikler; Bazı çalışmalar, nardaki bileşiklerin kanser hücrelerini öldürmeye veya vücuttaki yayılmalarını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Narın akciğer, meme, prostat, cilt ve kolon kanserlerinde anti-tümör etkileri ispatlanmıştır.





Kalp sağlığı yararları; Nardaki bileşikler kan basıncını ve atardamarlardaki iltihaplanmayı azaltabilir, kalp krizlerine ve felçlere yol açabilecek plak oluşumuyla savaşmaya yardımcı olur ve kalple ilgili göğüs ağrısını azaltabilir.





İdrar sağlığı; Nardaki bileşikler, muhtemelen antioksidan özelliklerinin bir sonucu olarak böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.





Antimikrobiyal özellikleri; Nardaki bileşikler, belirli bakteri, mantar ve maya türleri gibi zararlı mikroorganizmalarla savaşmayı destekler. Narlar, potansiyel olarak zararlı bakteriler, mantarlar ve mayalarla - özellikle ağızda ağız kokusuna ve diş çürümesine neden olabilecek mikroplarla - savaşmaya yardımcı olan bileşikler içerir.

Beyniniz için; Nardaki bileşikler, özellikle Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve beyin hasarından kurtulma söz konusu olduğunda beyin sağlığını korur.

Sindirim sağlığı; Nar bileşikleri, sağlıklı bağırsak bakterilerini arttırır ve sindirim sistemindeki iltihaplanmayı azaltır. Taneleri ayrıca, probiyotikler için yakıt görevi gören ve belirli sindirim sağlığı koşullarını önlemeye yardımcı olan lif açısından da zengindir.

Meyveleri doğru mevsimde, doğru porsiyonda, doğru zamanda ve renkli tüketmenin önemini de hatırlatmak gerekir. Şifa niyetiyle tüketilen meyvelerle sağlıklı günler dilerim.











