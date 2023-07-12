Sıcaklar baş ağrısını tetikler mi?

Yaz ayları ilerledikçe daha fazla baş ağrısı çektiğinizi fark ettiyseniz, bunun nedeninin sıcaklıklardaki ani artış olma ihtimali yüksektir. Çevresel ısı değişikliği ve beyin arasındaki bağlantı güçlüdür. Migren, tansiyon veya gerilime bağlı baş ağrıları artabilir. Ağrı boyunda, gözlerde ve yüzde hissedilebildiği gibi; sırt ve omuzlar gibi vücudun diğer bölgelerinden baş bölgesine yayılıyormuş gibi hissedilebilir.











Özellikle vücut su ve elektrolit kaybettiği için kan damarlarının daralması nedeniyle baş ağrısı artar. Migren ve diğer baş ağrıları sıcaklık artışıyla doğru orantılı olarak artabilir ama aralarındaki ayrım önemlidir. Çünkü migren ağrının ötesinde ek nörolojik semptomlara sahiptir, daha uzun sürer ve hem kronik hem de sık tekrarlayıcıdır. Migren semptomları mide bulantısı ve/veya kusmayı, ışığa duyarlılığı ve görme bozukluklarını içerebilir ve bunlarla sınırlı değildir. Tüm baş ağrıları dehidrasyon (susuzluk), bitkinlik ve güneş çarpması gibi bazı nedenlerden dolayı tetiklenebilir.









Vücut ısısının yükselmesiyle, mide bulantısı, sık nefes alma ve çarpıntı gibi başka önemli belirtiler de görülebilir.









Sıcak Hava Baş Ağrısına Nasıl Neden Olur?





Vücudunuzda ve başınızda ağrıya neden olabilecek ısı ile ilgili birkaç faktör vardır.









1.Dehidrasyon









Yaz mevsimi açık havada daha rahat vakit geçirebileceğimiz bir mevsimdir ama bazı dezavantajları da göz ardı edilemez. Sıcak havalarda yeterince su içmemek sizi dehidrasyona daha hızlı maruz bırakabilir. Susuz kaldığınızda, vücut dokularınızda ve beyninizde daha az sıvı olur. Bu durumda beyin dokularınız büzülür ve sinir ağrısına neden olur. İçecekler, özellikle su doku sıvılarının normal seviyeye dönmesine yardımcı olur ve genellikle baş ağrısını gidermek için de yeterlidir.









2. Güneşe maruz kalma









Güneşe maruz kalmak bazı insanlarda baş ağrısı ve hatta migreni tetikleyebilir. Bu durumun bir nedeni, fotofobi olarak bilinen anormal ışığa duyarlılık durumudur. Fotofobi, göz ve beyin arasındaki bilgi iletimindeki problemler nedeniyle ortaya çıkan bir nörolojik semptomdur.

Gözün arka kısmındaki retina, ışığı algılar ve beyne ileterek görmenizi sağlar. Bununla birlikte, göz ve beyin arasındaki iletişimde sorunlar yaşandığında, ışık hassasiyeti artabilir ve fotofobi meydana gelebilir. Bu durum, gözlerinizi daha az ışığa maruz bırakmak için kasıp gerilmesine ve baş ağrısı şeklinde hissedilen ağrıya yol açabilir.









3. Barometrik basınç









Bazen açık hava çıkmadığınız halde baş ağrısı yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumun muhtemel nedenlerinden biri barometrik basınçtır (atmosferdeki hava basıncı seviyesi). Araştırmalar, barometrik basınçtaki küçük düşüşlerin bile migren veya baş ağrısına neden olabileceğini göstermiştir. Yaz aylarındaki gök gürültülü fırtınalar, barometrik basınç değişikliklerinin yaygın nedenidir. Yüksek barometrik basınç genellikle güneşli ve açık havalarda, düşük barometrik basınç daha bulutlu ve yağışlı hava koşullarında oluşur.









4. Fiziksel aktivite









Yaz aylarındaki fiziksel aktiviteler dehidrasyon, baş dönmesi, kas krampları, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. Fiziksel aktivitelerin durdurulması, serin yerde dinlenme ve sıvı alımı en basit tedavi yöntemidir. Eğer fiziksel aktivitelerin durdurulma imkânı yoksa kaslarınızın gerilmesi ve fiziksel stresinizin artmasıyla gerilim tipi baş ağrılarının görülmesi kaçınılmaz olabilir.









Sıcaklığa Bağlı Rahatsızlıklar Neler Olabilir?









Isı döküntüsü: Aynı zamanda dikenli ısı olarak da bilinen bu kırmızı, batma döküntüsü, sıcak ve terli olduğunuzda gelişir. Dirseklerinizin içi ve dizlerinizin arkası gibi terin biriktiği bölgelerde ortaya çıkması daha olasıdır.





Isı krampları: Sıcak havalarda egzersiz yaparken ağrılı kas krampları ortaya çıkabilir. Vücudunuz tuzları ve sıvıları kaybedecek kadar çok terlediğinizde oluşurlar.





Isı bitkinliği: Isı döküntüsü veya kramplardan daha ciddi olan ısı bitkinliği, vücudunuz terleme yoluyla kendini serinletemediğinde ortaya çıkar. Tedavi edilmezse sıcak çarpmasına ilerleyebilir.





Sıcak çarpması: Bazen güneş çarpması olarak da adlandırılan bu, ısıyla ilgili en şiddetli hastalıktır. Sıcak çarpması sırasında vücut ısınız hızla tehlikeli seviyelere çıkar. Çoğu zaman, sıcak çarpması olan kişilerde terleme durur. Vücudunuzun ısıyla başa çıkma mekanizmaları zorlanmaya başlamıştır ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir.









Güneş Çarpmasına Karşı Ne Yapılabilir?









Güneş çarpması acil bir durumdur ve çok hızlı bir şekilde ölümcül olabilir. Sıcak çarpması, ne kadar güçlü olursanız olun, öylece üstesinden gelebileceğiniz bir şey değildir. Yapabileceğiniz en önemli şey uyarı işaretlerine dikkat etmek ve vücudunuzu dinlemek.,









Susuz kalma, sıcaklıkla ilişkili hastalık riskini artırır, bu nedenle sıcaklık arttıkça bol su içilmeli. Mümkünse, çok sıcak günlerde yoğun egzersizden ve uzun süreli aktivitelerden kaçınmalı, zorunlu olmadıkça güneşin dik geldiği saatlerde dışarda bulunmamalı. Mevsime uygun beslenme, hafif kıyafetler giyinme, güneş kremi kullanma gibi genel kurallar göz ardı edilmemeli.









Sıcak bitkinliği belirtileri fark ederseniz, en kısa sürede serin bir yerde dinlenin. İnsanlar kendileri rahatsızlıklarını her zaman fark edemeyebilirler. Bu nedenle, başkalarında belirtiler fark ederseniz, onların serin ve gölgeli bir yere gitmelerine yardımcı olun.











