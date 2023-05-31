Su yemek ister misiniz?

Başlığı yanlış okumadınız veya başlık yanlış yazılmadı! Şimdi size su ihtiyacınızı giderebileceğiniz alternatifler sunuyorum: yaz meyveleri!











Mevsimler değiştikçe vücudumuzun ihtiyaçları da değişir. Kış meyvelerinin genel özelliği soğuk havalarda sık görülen soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi hastalıklara karşı savaşarak bağışıklığı güçlendirmeleridir. Yaz mevsiminde ise çok fazla su kaybederiz. Hatta aynı zamanda vücudumuzdan tuzlar, elektrolitler ve diğer temel besin maddeleri de aktif olarak azalır. Kaybedilen suyu ve besin maddelerini yenilemenin en kolay yolu, su açısından zengin besinlerin tüketilmesidir. İçerdikleri yüksek orandaki su sayesinde susuzluğu giderirler ve ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri ve elektrolitleri de sağlarlar.









İşte yaz boyu çok tüketilen ve su içeriği yüksek olan meyveler;









Karpuz: Yaz mevsimi dendiğinde ilk akla gelen karpuz, tatlı ve ferahlatıcı tadı sayesinde öncelikle aranan meyvelerdendir. % 90-92 oranında su oranına sahiptir ve çok çeşitli besinlerle doludur; aynı zamanda tatlı isteğinizi azaltırken tokluk hissi sağlar. Karpuz, çeşitli besin maddeleriyle zengin bir doğal antioksidan kaynağıdır. Bu harika içeriklerin kalp hastalığından kansere kadar pek çok kronik hastalığa karşı koruma sağladığı biliniyor.









Kalorisinin ve sodyumun çok düşük olmasıyla birlikte kırmızı rengini veren likopen sayesinde özellikle kardiyovasküler ve kemik sağlığımız için çok önemlidir. Likopen ayrıca prostat, meme kanserlerin yanı sıra akciğer ve kolon kanseri riskini azaltmada da yararlıdır. Karpuz, A vitamini, C vitamini, B6, potasyum ve süper antioksidanlar, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum açısından zengindir. Bunların hepsi, vücudunuzu uzun süre nemli tutabilen temel rehidrasyon tuzlarıdır.









Kavun: Vücudunuzun terleme sırasında kaybetme eğiliminde olduğu bir elektrolit olan potasyumu yüksek oranda içerir. Çeşitli vitaminler ve mineraller açısından zengin olan kavun, kesinlikle çok tüketmeniz gereken bir meyvedir. % 90 su içeren kavunda sodyum, doymuş yağ oranı ve kolesterol çok düşüktür.









Çok iyi K vitamini, C vitamini, B6 vitamini ve bakır kaynağıdır. İçerdiği potasyumla kan basıncınızı kontrol etmeye yardımcı olur ve hipertansiyondan riskinizi azaltır.









Maalesef stresli ve yorgun hissetmek yeni normalimiz haline geldi. Peki kavun yemenin stres ve yorgunluktan kurtulmanıza yardımcı olabileceğini biliyor musunuz? Yayınlanmış birkaç araştırmaya göre kavun, oksidatif stresle savaşan bir enzim içerir. Yani, kavun stresi yenmenize ve kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir.









Çilek: % 92’si su olan, sodyumsuz, yağsız ve kolesterol içermeyen aromalı meyvelerdendir. Çilek kalp hastalıklarından korumada son derece etkilidir ve ayrıca kötü kolesterolü düşürür. Sindirim sorunlarınız varsa lif bakımından oldukça zengin olması tercih sebebiniz olabilir. Aynı zamanda beyin sağlığını destekler ve sizi zinde tutar. Çalışmalar fazla çilek tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azalttığını gösteriyor.









Kolesterolü dengeleme, iltihapları azaltma, kalp krizi ve diyabeti önleme, stresi azaltma, bağışıklığı güçlendirme gibi daha pek çok faydası olan çilek, çekirdeği dışında olan tek meyvedir. Ayrıca çileklerin doğal olarak büyüme yetenekleri yüksektir ve hormon kullanımı genellikle gereksizdir.





Salatalık: Diyetinize dahil edebileceğiniz % 95 oranında su içeren başka bir sağlıklı ve nemlendirici besindir. Potasyum ve magnezyum gibi bazı mineralleri ve az miktarda K vitamini içeren salatalık en düşük kalorili meyvelerdendir. Salatalık, sağlıklı bir cilt için gerekli olan antioksidanlar ve silika bakımından yüksektir. Antioksidanlar UV hasarına karşı korunmaya yardımcı olabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Silika ise bağ dokusunu güçlendirir ve cilt elastikiyetini arttırır. Besin olarak tüketilen veya cilde uygulanan salatalık, sizin sağlıklı ve genç görünmenizi sağlar.









Salatalık lif bakımından yüksek ve kalori bakımından düşüktür. Bu da kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan cucurbitacin olarak bilinen bir kimyasal içerir. Bağırsaktaki iltihabın azaltılması ve sindirim sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Salatalığın yüksek su ve lif içeriği kabızlığı önlemeye ve düzenli bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcıdır.





Erik, Şeftali ve Kayısı: % 88 su içeriği ve çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindirler. Bu meyveler doymuş yağ içermedikleri ve kalorileri düşük olduğu için kilo vermek için de harika alternatiflerdir. Erik, kayısı ve şeftali en önemlisi flavonoidler olmak üzere çok sayıda antioksidan içerir. Vücudunuzu birçok kronik hastalıkla bağlantılı olan oksidatif stresten korumaya yardımcı olurlar. Bu meyveler mükemmel bir beta karoten, lutein, zeaksantin ve C ve E vitaminleri kaynağıdır ve bu sayede göz sağlığınız başta olmak üzere vücudunuzu korur. Ayrıca bu bileşikler, kırışıklık ve güneş yanığı riskinizi azaltarak cildinize fayda sağlayabilir. Sağlıklı bağırsak bakterilerinizi besleyen ve sindirim sağlığını artırabilecek iyi bir çözünür lif kaynağıdır.





Meyveleri doğru mevsimde tüketmek kadar doğru porsiyon ve doğru vakitte tüketmek de önemlidir. Karaciğer ve mide sağlığınız için yemekten en az bir saat önce veya en az iki saat sonra tüketilmeli ve gece geç saate kalmamalıdır. Bazı meyveler yüksek miktarda şeker içerebilir, bu yüzden şeker tüketimi konusunda özel bir durumunuz varsa dikkatli olmanız gerekebilir. Meyvelerle dolu sağlıklı ve keyifli günler dilerim.



















