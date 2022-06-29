Tuzlu suyla yapılan basit tedaviler

Denizler dünyamızın yüzde 97’sini oluşturur ve bu da çok yüksek oranda tuzlu su kaynağının yaratılmış olması demektir. Her şeyin bir hikmetle yaratıldığını ve insanların istifadesine sunulduğunu biliyoruz. Binlerce yıl önce Hipokrat, deniz suyunun yaraları iyileştirdiğini, enfeksiyonları önlediğini ve ağrıları azalttığını keşfetti. Doktorların zaman zaman hastalarını iyileştirmek için deniz kıyısına gitmelerini tavsiye ettiklerini de biliyoruz. Benim gibi bulunduğu şehirde deniz olmayanlar tuzlu sudan faydalanamayacaklar mı? Elbette hayır.











Daha önceki haftalarda tuz çeşitleri ve doğru tuz seçimi ile ilgili bir yazı yazmıştım. Bu yazıda da deniz suyundan yola çıkarak tuzlu suyun faydaları üzerinde durmak istiyorum. Tıpta yaraları temizlemek için topikal bir solüsyon olarak tuz ve suyun bir karışımı olan salin, sıklıkla kullanılır. Tuzlu suyla gargara yapmak, korona virüs pandemisinde de virüsün bulaşmasını önlemek için pek çok uzman tarafından tavsiye edilmiş bir metottur. İşte basit ve güvenilir tuzlu su uygulamalarından bazıları;





Ağız Yarası Tedavisinde





Tuzlu suyla ağzı çalkalamak, enfeksiyonu önleyen, oluşan ağız yarasını (aft) gideren doğal ilaçlardan biridir. Tuzlu su iyileşmeyi destekler ve doku iltihabını azaltır. Tuzlu su, ağzın pH'ını dengeleyerek ağız mikrobiyomunuzu alkalize etmeye yardımcı olur. Bir çay kaşığı tuzu yarım bardak suyla karıştırarak kullanabilirsiniz.





Diş Eti Kanamasında





Diş ağrısı ve diş eti kanaması çeşitli diş problemlerinin bir sonucu olabilir. Kanayan diş etleri veya şişmiş diş etleri tuzlu su gargarası yardımıyla tedavi edilebilir. Diş hekimlerinin, diş eti ve diş problemlerini azaltmak için günlük olarak tuzlu su ile gargara yapılması önerisi, diş ağrılarından büyük ölçüde kurtulabileceğinizi gösteriyor.





Cilt Problemlerinde





Tuz, kuru veya kaşıntılı cildin iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Tuzlu solüsyon bölgeyi temizler ve iyileşme için en uygun ortamı destekler. Bu şekilde tuzlu suda beklemek cildi nemlendirmeye ve kızarıklığı gidermeye yardımcı olur ve iltihabı hafifletebilir. Evde küvetinize deniz tuzları veya epsom tuzları ekleyerek kullanabilirsiniz. Banyo suyunuza bir bardak sofra tuzu eklemek bile cilt semptomlarını (sedef, egzama vs.) hafifletebilir. Sivilceli veya problemli bölgeyi tuzlu suyla ıslatılmış pamukla silmek de çözüm olabilir.





Kepek Önleyici





Tuz, kepek pullarını çıkarmak ve saç derisini temizlemek için iyi bir çözüm olabilir. Ayrıca kan dolaşımını artırır ve mantar oluşumuna sebep olan fazla yağı emer. Saçlara ve saç derisine birkaç çay kaşığı tuz ile yaklaşık 15 dakika boyunca ıslak parmaklarla masaj yapın. Ardından saçlarınızı yıkamak kepek sorununa iyi gelebilir.





Tıkanıklık veya Burun Akması





Tuz, nezle, grip veya alerjiniz olduğunda daha kolay nefes almanıza yardımcı olur.Ilık tuzlu suyla yapılan gargara solunum yolundaki ve burun boşluğundaki mukus oluşumunu inceltmeye yardımcı olur ve dışarı atar. Aynı zamanda sinüzit tedavisine başlayacak kişilere uzmanlar, burunlarını düzenli olarak tuzlu suyla açmalarını önermektedir. Bu yöntem, kişilerde iyileşme sürecini de hızlandırmaktadır. Tuzlu su spreyi kullanılabilir. Araştırmalara göre, günde 3 defa burnu tuzlu suyla yıkamak enfeksiyonları yaklaşık yüzde 40 oranında azaltır.





Boğaz Ağrısı





Tuzlu su ile gargara yapmak şişliği hafifletebilir ve ağrıları giderebilir. Boğaz iltihabı olan farenjit, ağız ve burun boşluğunun arka duvarında meydana gelen iltihaplanma sonucunda oluşan bir hastalıktır. Yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır.1 çay bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı tuz katarak gargara yapmak farenjite iyi gelebilecek bir uygulamadır.





Yorgun Ayaklar





Ilık suda eritilmiş tuz, yorgun veya ağrıyan ayaklar için iyi bir rahatlatıcı bir çözümdür. Tuz, kasların iyi çalışmasına yardımcı olan magnezyum içerir. Tuzlu su bedende birikmiş negatif elektriği alır. Ayakları suda bekletmek inatçı öksürüğün azalmasını ve vücutta biriken toksinlerin kısa sürede atılmasını destekler. Aynı zamanda bu yöntem ile zamanla ağrılar ve şişlikler azalır.





Ağız Kokusu





Ağız kokusu, boğazdaki asit kaynaklıdır ve ağza giren bakteriler tarafından üretilir. Gargara yapmak suretiyle boğazdaki fazla asit nötralize edilirek ağız kokusu önlenebilir.





Sindirim Sistemi ve Kemik Sağlığında





Uzmanlar tuzlu suyla ilgili ilginç gelebilecek bir uygulama önerirler. Tuzlu suyu aç karnına tüketmek… Sindirim sisteminde, besinlerden dolayı oluşan toksinlerin ve atıkların çok uzun süre kalması bitkin veya hasta hissedilmesine neden olabilir. Tuz oldukça aşındırıcı bir maddedir ve tuzlu su içmek kelimenin tam anlamıyla bağırsaklarınızın arınmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca tuzlu su içmek osteoporoz (kemik erimesi) sorunlarını engelleyebilir. Dahası kas kramplarını ve baş ağrılarını önler. Antimikrobiyaldir ve mikroplara karşı savaşmayı destekler.





Kür uygulaması; 1 hafta boyunca her gün bir bardak tuzlu su tüketilir 7. günün sonunda 3 gün ara verilir tekrar 2. hafta devam edilir. Tansiyon, böbrek gibi tuza hassas sağlık sorunlarınız varsa doktorunuza danışmadan tuzlu su tüketmemenizi öneriyorum.







