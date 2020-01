Bir Rüya Gibi Geçti Ömür

Bir yılın daha son günleri...

Pırıl pırıl bir İskandinav akşamında ıssız bir sokakta bir başıma yürüyorum.



Arabalar geçiyor yanımdan.



Adımlarım ağır.

Evlerin önleri, camları, ağaçlar ışıl ışıl...

Bazı evlerin önlerinde mumlar yanıyor.

Az ilerde bir yerlerde sanki büyük bir meydan savaşı veriliyor gibi; havai fişekler, ağzından alev saçan ejderhalar gibi başları yıldızlara doğru uzanıyor sonra da salkım salkım dökülüyor. Gökyüzü pırıl pırıl. Mehtap bütün sevecenliği ile gülümsüyor.

Ömrümüzden bir yıl daha eksiliyor.

Issız bir sokakta bir başıma yürüyorum.

Soğuk bir kış gecesinde doğmuşum ben.

Ne çabuk da tükenmiş yıllar...

Oysa ilkokulu daha yeni bitirmiş, köyümden daha dün ayrılmış gibiyim. Anam hala gözlerimden öperek uğurladığı o kerpiç evin önünde öylece duruyor sanki.

Günler haftaların, haftalar ayların, aylar yılların içinde erimiş.

Sanki her bir yılın sırtına sardığı cenazelerle birlikte yeni bir yıla giriyorum.

Bir parkın içine sapıyorum. Parkı bekleyen ağaçlar, çimler, loş ışıklar derin bir teslimiyet içindeler.

Titrek dallarında tek-tük yaprağı kalmış, mütevekkil bir derviş gibi duran bir ağaca mıhlanıyor gözlerim.

Bu ağaç bir zamanlar nazlı bir dalmıştır. Kim bilir ne fırtınalar, ne kışlar görmüştür.

İlkbaharda tomur tomur açıp, koca bir yazı geride bıraktıktan, sonbaharın son darbelerine bile bunca direndikten sonra şimdi, sokaklarda sabahlayan evsiz bir insan gibi kendini kışın buz gibi kollarına bırakmış olan bu ağaçla her halde aynı yaşlardayızdır, diye düşünüyorum.

Bir nehir gibi akıp giden ömrüm, hedefine yaklaştıkça coşan şelaleler gibi, sonsuz okyanuslara düşerek, karışıp gidecek.

Aslında ömür dediğimiz şey bütünüyle ölüme yürüyüş değil mi?

Ömrüm bir sinema şeridi gibi geçiyor gözlerimin önünden;

Bol yıldızlı yaz gecelerinde harman yerinde ağabeyimle birlikte yattığımız günler, diğer harmancıların şamataları, mehtabın doğuşuyla ışık ve gölge oyununa sahne olan harman yeri, seherde esen poyrazla birlikte savrulmaya başlanan tınaslar, öğlenin sıcağında düvenin üstünde, öküzlerin arakasında dönüp durduğumuz günler...

Bir bahar bahçesinde görülen yaz rüyaları kadar güzel o günler, ne kadar da geride kalmıştı.



Cami kürsülerinden, minare gölgelerinden yükselen sesle tanıştığımız İzmir günleri...





Gecesinde ayrı, gündüzünde ayrı koştuğumuz Antalya günleri...





Şark'ın yalçın dağları arasında soylu insanlarla geçirdiğimiz günler...





Cuma günleri Ezberciler Cami’nde, yitik bir neslin ızdırabıyla ve gençliğin verdiği heyecanla yapılan coşkulu konuşmalar...





Utana sıkıla. terleye terleye, "çocuklarımızı dağlara kaptırmayalım" diye dükkân dükkân dolaşılarak burs, battaniye, nevresim, erzak istediğimiz günler.





Güzel günlerdi o günler.





Ah! O güzel günler, o Hizmet günleri, kendimizi, çoluk-çocuğumuzu düşünmeye fırsat bulamadığımız, sevgi ve kardeşliğin püfür püfür tüttüğü günler... Meğer yaşanacak günler o günlermiş.





Keşke, her seher vakti kalbimi, binlerce şafak ışığının oynaştığı sonsuz aydınlıklara yayla yapsaydım. Keşke, her seherde müezzinlerin “namaz uykudan hayırlıdır' sözlerine kulak verseydim. Her seher meleklerin nöbet değişim anındaki yoklamada 'mevcut’ sayılsaydım"





Keşkeler; yitip gitmiş bir güzelliğin arkasından dökülen bir gözyaşı, bir iç burkuntusuydu, bir itiraf. bir ağıttı, değeri bilinmemiş bir ana, kalbi kırık gitmiş bir babaydı. ihmal edilmiş bir hizmet, terk edilmiş bir sılay-ı rahimdi.





Havai fişekler gökyüzünü biteviye aydınlatıyor.





Eve varıyorum.





“Bugün 29 Aralık" diyor eşim.





“Öyle mi” diyorum.





“Bugün ne diyor“





“Yılın son günlerinden biri işte."





Biraz sonra kapının zili çalıyor.





Karşımda duran melek simalı genç elindeki paketi uzatarak “bunu size gönderdiler” diyor.





O gün doğum günümmüş, unutmuşum.





Çok geçmeden kapının zili yeniden çalıyor,





Kader arkadaşım Muhacir-i Sadık...





Kısa bir hal hatırdan sonra derse başlıyoruz.





Ders ortasında önümüze bir tabak içinde ikram geliyor.





“Doğum günümü hatırlayanlar da var hem de kendim bile unutmuşken" diyorum.





Buruk bir şekilde gülümsüyor.





"Birkaç gün öncede benim doğum günümdü" diyor.





Dediğime diyeceğime bin pişman oluyorum.