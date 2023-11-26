“Durmak yok, yola devam!”

Günde bir dakika tuvalet izni veriyorlar. Biraz geç kalınca tepeden dökülen bir teneke suyla sırılsıklam olmak da cabası.
Bazı arkadaşlarına ağır işkence ediyorlar. Yürüyemeyecek hale sokuyorlar.
Kum torbaları ile böbreklerine vuruyorlar, öldüresiye dövüyorlar.
23 gün boyunca o daracık karanlık hücrelerden işkence sesleri yükseliyor. Feryatlar, anaların yüreklerine ulaşıyor.
Ben, 1993’te Doğu hizmetini tamamlayarak Ankara’ya geldiğimde Aysal Bey, Yurtdışı Eğitim ve Öğretim Genel Müdürü idi.
Birlikte çok güzel günlerimiz geçti.
Özal’ın Orta Asya devlet başkanlarına, “Gönderin çocuklarınızı biz okutalım.’’ sözü üzerine on binlerce öğrenci Türkiye’ye geldi.
Bu dünya eğitim tarihinde eşi benzeri görülmüş bir durumdu.
Aysal Bey bu projeyi başarı ile yürüttü.
Orta Asya devletlerinin geleceği bu gençlerin omuzlarında yükselecekti.
Bağımsızlığını yeni kazanmış ülkeler için bundan daha değerli ne olabilirdi.
Mazlum milletlerin şafak parıltısı olan yurt dışındaki Türk okulları onun genel müdürlüğüne bağlı idi.
Sık sık okulların bulunduğu ülkeleri bakanlık adına ziyaret ediyordu.
Her biri bir meşale olan o inanmış genç öğretmenlere ‘‘Uğurunuz açık olsun, ışığınız sönmesin, Allah yardımcınız olsun!” diyordu.
O günlerde bu sözler genç öğretmenler için çok değerliydi.
1995 yılında Nevzat Ayaz’ın milli eğitim bakanlığı döneminde yurt dışındaki okulların genel müdürlerini bakanlık olarak Türkiye’ye davet ederek onlarla üç gün boyunca Ankara’da toplantı yaptı.
Bu durum okullar için bir dönüm noktası oldu.
Genel müdürler, devletin şefkatli eliyle sırtları sıvanmış olarak ve daha bir özgüvenle okullarının başına döndüler.
Aysal Bey sadece okulları değil, bakanlık adına o ülkelerin yöneticilerini, milli eğitim bakanlarını da ziyaret ediyordu.
28 Şubat rüzgarlarının sert estiği günlerde Ecevit hükümetinin okullara kin ve nefretle bakan bazı bakanlarının, istihbarat servislerinin, derin devlet elemanlarının oluşturduğu sisli dumanlı havaları bizzat oralara giderek dağıtıyordu.
Başbakan Ecevit’in “Benim haberim olmadan Aysal Bey’i görevden almayın.” talimatı da ona güç veriyordu.
Okulların bulunduğu ülkelerin milli eğitim bakanları Türkiye’ye geldiğinde onlarla candan ilgileniyordu.
Bir keresinde Kazakistan Milli Eğitim Bakanı Şamsa Hanım’la birlikte Bursa’ya Kazak öğrencileri ziyarete gidiyorlar.
Bakan hanımı Bursa Ulu Camii’ne götürüyor.
Bakan ulu mabedin içinde yalnız kalmak istiyor.
Başını örtüyor ve caminin bir köşesinde namaz kılıyor, ellerini açarak dua ediyor.
Bir süre sonra yanlarına geliyor. Gözleri taşkın pınarlar gibidir.
“Annem bir gün bana ‘Kızım ben ölünce arkamdan Kur’an okutur musun?’ demişti. Ben de ‘Anne, benim durumumu biliyorsun. Komünist bir idarede yöneticiyim; okutamam.’ deyince annem çok üzülmüştü. Ölünceye kadar benimle konuşmadı. Onun için ağlıyorum. Anneciğim keşke bu günleri görseydi.”
Aysal Bey emekli olduktan sonra da kendi küçük dünyasına çekilmedi. Okulların bulunduğu ülkeleri mekik dokudu.
80’den fazla ülkeyi gezdi.
Arkasında toz duman bulutu bırakarak toprak pistlerden kalkan, keçi koyunlarının otladığı toprak pistlere inen, binmeye cesaret isteyen uçaklarla yolculuk yaptı.
Bazen asansörün çalışmadığı apartmanların sekizinci katına karanlık merdivenleri çıkarken, bazen gurbetteki bir öğretmenle sabahlara kadar sohbet ederken görüldü.
Bazen gurbetteki bir düğünde, bazen bir öğretmenin cenaze töreninde...
Bazen Güney Kore’de Türk şehitliğinde, bazen İmam Rabbani’nin memleketi Hindistan’da...
Bazen kaloriferleri yanmayan bir otel odasında yorganın altında titrerken, bazen Afrika’nın çöl sıcağında buram buram terlerken görüldü.
Bazen Sibirya’da, Moskova’da okulların açılış kurdelesini keserken, bazen millet kürsünde coşmuş bir hatip gibi ateşin konuşmalar yaparken gördüler.
Onu bazen Üstad Bediüzzaman’ın hutbe verdiği Emevi Camii’nde namaz kılarken, bazan gurbette ölen son Osmanlı padişahı sultan Vahdeddin’in türbesi başında, ‘‘Affet bizi ulu sultan!’’ diyerek gözyaşı dökerken gördüler.
Bazen Sibirya semalarında, Afrika çöllerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, bazen Şam’da İslam’ın ses bayrağı Bilal-i Habeşi’nin mezarı başında ağlarken gördüler.
Bazen Afrika’daki bir okulda öğrencilerin tuvaletlerini temizleyen öğretmeni dolu dolu gözlerle seyrederken, bazen “Ben 25 yıl önce bu öğretmenleri görmüştüm.” diyerek yaptırdığı muhteşem binayı okul olarak bağışlayan Hintlinin rüyasını dinlerken gördüler.
Bir keresinde Altunizade’de, 5.Kat’ta kalabalık bir toplulukla birlikteydik.
Hocaefendi herkesin içinde, “Aysal Bey benim 30 yıllık dostumdur. Çizgisinde hiçbir değişiklik olmamıştır.” dedi.
O gün yüzünden gülücükler dökülerek yanıma doğru gelişi hala gözlerimin önündedir.
Onu birkaç gün önce değerli dostum Mehmet Yıldız’ın “Işık Süvarileri” programında geçmişin ihtişamlı günlerini anlatan önden giden atlılarla birlikte gördüm.
Üzerinde pembe bir gömlek ve gri bir yelek vardı.
Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen yüzü, berrak bir bahar sabahı gibi canlı ve tazeydi.
Gönlünün ışığı gözlerine dolmuştu.
Heyecanından hiçbir şey kaybetmemişti. Yine coşkun bir hatip gibi kaleme aldığı notlarını okuyordu.
Her konuşmasının sonunda söylediği o meşhur sözle tamamladı yine konuşmasını;