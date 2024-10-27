Emanetin emin ellerde.’’

Dağ başlarında, tabiatın asude köşelerinde kamplar kuruyor.
Tepecik’te ilk ışık evini açıyor.
Işık evleri birbirini takip ediyor. Her fakültenin bir veya birkaç evi oluyor.
Kendi elleriyle üniversite öğrencilerine yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, sohbet ediyor.
Lakin onun bitmek tükenmek bitmeyen hayalleri, sevdaları vardır.
1976 sonbaharında Hizmet Hareketi’nin ilk öğrenci yurdu Bozyaka’nın yamaçlarında gecenin en karanlığında parlayan bir ışık gibi parlamaya başladı.
Anadolu insanı sevdi bu modeli.
1980’lere gelindiğinde yurt sayısı seksenleri geçti.
12 Eylül darbesi de Sefiller’deki Jean Valjean gibi köşe bucak arandı.
Duraklarda, duvarlarda, billboardlarda boy boy resimlerinin sergilendiği o günlerde Anadolu’yu karış karış dolaştı.
“Dağılmayın, korkmayın, işinize devam edin.” dedi.
Toplantılarına, derslerine, mütevellilerine ara vermedi.
Anadolu’nun her köşe bucağında yurtlar, okullar, evler her an debisi yükselen nurlu bir nehir gibi artarak devam etti.
Milyonlarca gencin imanının kurtulmasına vesile oldu.
Ütopya yazarlarının ancak hayal edebildiği ideal bir nesil yetiştirdi.
90’ larda Demirperde yıkılınca Anadolu insanın yönünü bu defa Asya’ya çevirdi.
“Asya bizim sevdamızdır.” dedi. “On üç yaşımdan beri hep Asya’yı hayal ettim. Onu o kadar çok düşündüm ki, Allah’ın izniyle, zamanla bana açıldı sırrı. Ben durumu Efendimizin (s.a.v) bir müjdesi ve emri olarak algılıyorum.
Şimdi gitme vakti.
Gidin ki ağlayan gözler gülsün!”
Sonra yönünü Afrika’ya çevirdi.
Yangınlardan yangınlara koştu.
Sofralar kurdu.
Barış sofraları, kardeşlik sofraları, iftar sofraları... “Gelin, ne olursanız olun gelin!” dedi. “Bu ülke, bu dünya hepimizin.’’
Uluslararası bir barış elçisi gibi çalıştı.
Roma’ya gitti. Papa ile görüştü.
“Gelin, dinlerin gücünü kullanarak savaşları kavgaları önleyelim.” dedi.
Anadolu insanı bu yaptıklarını sevse de şer güçler sevmedi.
Ve 1999’un şubat soğuklarında ülkesini bütün bütün terk etmek zorunda kaldı.
Martin Luther King Merkezi’nin dekanı Prof. Carter’ın; “İslam dünyasında 15 yıl Gandi gibi bir ses aradım. Nihayet onu buldum.” dediği o ses bütün dünyada yankılanmaya başladı.
Lakin 15 Temmuz sonrası yapılanlar, atılan iftiralar yüreğini çok yordu.
Sevenlerinin, eli kelepçeli kadınların yaşadıkları hapisler, gaybubetler, Meriçler yordu. Hamile kadınlara, yaşlı insanlara yapılanlar yordu.
Ülke cehenneme döndü ama ateşinde en çok da o yandı.
Ciğeri yandı.
“Başım bir volkan gibi kaynıyor.” dedi.
Ne konulan buzlar, ne edilen dualar o yangını söndüremedi.
“Bahar gelecek. Mutlaka gelecek. O bahardan bir gün önce beni al Allah’ım! Ben baharı görmeyeyim.” dedi.
Ve sonbahar rüzgarlarında ayrıldı aramızdan.
Vazifesini hakkıyla yapmanın huzuruyla göçtü bu dünyadan.
Canlı cansız bütün varlıklar buna şahit.
Ege camilerinin kürsüleri, minare gölgeleri şahit…
Ege Cansen’in ‘‘Bir gün bu okullar bütün bütün yıkılsa, harap olsa o okullardan geriye kalan son taş; burada bir zamanlar büyük bir medeniyet yaşandı, diyecektir.” dediği, kandil kandil dünyaya yayılan ışık evleri, yurtlar, okullar, üniversite hazırlık kursları, etüt merkezleri, üniversiteler şahit…
‘‘Aydınlar birbiri ile kavga değil, ülkenin meselelerini birlikte ve dostça tartışabilmeli.’’ diyerek oluşturduğu entelektüel sofralar, Abant Platformları şahit…
Cenaze namazını kıldıran, 60 yıl önce Edirne’de birlikte çalıştığı Suat Yıldırım Hoca şahit…
Vefatından birkaç gün önce dünyanın dört bir yanından gelen kutsal davasına öncülük eden arkadaşlarını kampta ziyaret etti.
Onları mehtabın yıldızları seyrettiği gibi seyretti.
“Bu yolları birlikte yürüdük.” dedi. “Hiç eksik yok. Hepiniz buradasınız.”
Safların sık ve düzgün olduğunu gördü.
“Emaneti sizler götüreceksiniz.” dedi.
Gözler doldu, gönüller taştı.
Bu katıldığı son toplantı oldu.
Bir sonbahar gecesi sabaha doğru akıp giderken rüzgarlar bütün dünyaya acı haberi duyurdu;
“Koca bir ifritle savaşan yiğit” Sonsuzluğun Sahibi’ne yürüdü.
Washington Post, The New York Times gibi dünya çapında yayın yapan gazeteler,” Büyük bir İslam alimi öldü.” diye ilk sayfadan haber yaptılar.
Dünya koca bir göz oldu ağladı.
Onu uğurlamak için koşanlar stadyumlara sığmadı.
Bütün dünya onu niçin namaza durdu.
Afrika’nın, Asya’nın çocukları, “Sanki insan değil de bize yeryüzünde yürüyen melekler gönderen Hocaefendimiz öldü.” diye gözyaşı döktü.
Malavi’den Toko Zani, “Gönderdiği öğretmenlerle buraları İrem bağlarına döndüren hocamız gitti ama biz onun emanetini devam ettireceğiz.” diyerek ağladı.
Adını koyduğu gençler tabutuna omuz verdiler.
Fransız öğretmen sınıftaki öğrencilerine, ‘‘İnsanlığa bu kadar iyiliği dokunan birine beş saniye de olsa dua ediniz.” dedi.
Afganistanlı kızımız mersiyeler yazdı.
Cenaze merasiminin yapıldığı stadyumun sahibi duygularını şu sözlerle dile getirdi;
“Dün gece yatakta yatarken, onun etkisini düşünmeden edemedim. Ölümünden sonra bile mesajı yaşamaya devam ediyor. Barışa, birliğe ve anlayışa olan bağlılığı, onu hiç kişisel olarak tanımamış olanlara ilham vermeye devam ediyor. Etkisi köprüler kurmaya ve empatiyi beslemeye devam ediyor.”
Dünya Barış Forumu Başkanı M. Din Syamsuddin, “Hizmetlerini sürdürecek nesillerin bu emanete sahip çıkacağına olan inancımız tamdır.” dedi.
Kosova’dan Ennur Cano, “21 Ekim sabahı medyadan vefat haberini aldık. İnanamadım, yalan haber dedim. Fakat çok sürmedi. Birkaç dakika sonra kapım çaldı. Gelen bir ablamızdı.
Hıçkırıklarla “Duydun mu? Hocamız vefat etmiş!” dedi.
O gece bir rüya gördüm! …
Yemyeşil bir yerde Efendimiz (sav) öncülüğünde bir atlı ordu. Atların hepsi beyaz. Muhterem Hocamız ve onun arkasında bay, bayan hizmet kardeşlerimizle dolu bir ordu…
Hocamız yüksek sesle üç kere seslendi, “Küheylanlar gibi koşacaksınız, hiç durmayacaksınız, söz verin bana!”
Gözlerimi açtım. Sabah ezanı okunuyordu. Gözlerimden hala yaş damlıyordu.
Sana söz veriyoruz, muhterem Hocam! Mirasına sahip çıkacağız, davamızdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz….