İsa’lar Hep Olacaktır

Rabbim beni hainlerin eline koma, ölüp gitsem bu dağlarda gam değil, yeter ki iffetimi koru.
Zeytin Dağı’na tırmandıkça soğuğun silleleri daha bir sertleşiyordu.
Her peygamberin kaderinde bir dağ vardı. Her peygamber daraldığında bir dağa sığınırdı. Zamanla o dağlar, o peygamberlerin ve dinlerin kutsal temaşasına dönüşürdü. Ne var ki benim yavrum daha anne karnında iken sığınmıştı dağa.
Milât öncesi yılların son güneşi de çoktan batmıştı.
Ovaya, obaya karanlık çökmüştü. İnsanlar kapılarını pencerelerini sıkı sıkı kapatmışlar, lambalarını yakmışlar, ısınmak için ateşlerinin başına geçmişlerdi.
Güvenli bir yer bulmalıydım.
Beytüllahim’e doğru yürüdüm.
Etraf bomboştu.
Uzaktan Beytüllahim kasabasının ışıkları görününce kalbim burkuldu. Herkes evinde huzur içinde oturuyordu.
Beytsahur tarafından çobanların yanık kaval sesleri, sürülerin çıngırak sesleri, ormanların uğultusu birbirine karışıyordu.
Bense sancılar içinde kıvranıyordum.
Yetim bir kızın verdiği zorlu bir imtihandı benimkisi.
Gece siyah peçesiyle örtse de yüzüm acılar harmanıydı.
‘Keşke bundan evvel ölseydim de unutulup gidenlerden olsaydım.’ dedim.
Babasız bir çocuğun doğum sancıları ile sarsılıyordum.
Babasız bir çocuğu korumak, bir genç kız için olabilecek en zor sınavlardan biriydi.
Hazreti Havva doğururken yanında dem’i vardı.
Ben cümle demlerden uzaktım.
Annem Hanne beni dünyaya getirirken yanında Zekeriya Peygamberin hanımı teyzem El İşa varmış.
Kudüs’ün Yedi Ebeler’i varmış.
Ben çok yalnızdım.
Çeşme ve pınar başlarında dolaşan iyilik perileri gibi etrafımın birtakım kimseler tarafından kuşatıldığını hissettim.
Birden bir ses döküldü göklerden…
‘Sakın üzülme… Rabbin aşağı tarafta senin için bir dere yarattı, hurma ağacını kendine doğru silkele; üzerine taze hurma dökülsün... Hurmadan ye, iç. Gözün aydın olsun.’
Birdenbire şirin bir derenin tatlı şırıltıları duyulmaya başladı. Az ilerideki kuru hurma kütüğü dala budağa büründü, birden yeşillendi.
Hurma ağacının yanına gidecek mecalim yoktu.
Seslendim, geldi. Üzerime doğru dallarını eğdi. Salkım salkım yeşil, sarı, olgun hurmalarla doluydu dallar.
Aman Allah’ım, neler oluyordu?
Aydınlık bir fecir, dayandığım ağacın üzerine yağıyordu.
Değişim düşlerle başlardı.
Dünya hayra yorulacak düşlerdeydi.
Neye hamile olduğumu çok iyi biliyordum.
Yeni bir dirilişin öncüsü olacak olan Mesih’im geliyordu.
Henüz daha on beş yaşındaydım.
Ben oğluma inanmış bir anneydim.
İsa’m elektriğin bir kutbu, teyzemin oğlu Yahya da diğer kutbuydu... İsa’m doğacak Kudüs aydınlanacak, dünya aydınlanacaktı.
“Ve Hızır geçiyordu o bilinmez yeşilliğini kentlere serperek, yeni insanı yeşertmek için.”
Vakit geceydi.
Hava soğuktu.
Sıcak terlerin kuşatması altındaydım.
Ve madde ve mananın beklediği an gelmişti. Muştular vardı ötelerden.
Dünya sırılsıklamdı.
lemde ne varsa her şey sükûn kesilmiş, atmosferin en seçkin molekülleri bana doğru sevk edilmiş ve her şey o muhteşem ân’ı beklemeye durmuştu.
Gece sırtını sabaha dayarken, melekler bütün madde ve manaya Mesih’imi müjdeleme yarışına girdiler. Bir niyaz koşusu başladı varlıklar arasında.
Ve gecenin en karanlığında bir gül açtı kutsal topraklarda…
Takvimler, milattan ne önceydi ne de sonra…
Milat’tı.
Milat sonrası günlerin ilk güneşi yeryüzünü aydınlatırken yavrumu kucağıma alarak Kudüs’e doğru yürümeye başladım.
Başka gidecek yerim yoktu.
Bundan sonrasını biliyorsunuz.
Kucağımda bebeğimle Kudüs sokaklarında görünür görünmez, hakaretler, taşlar yağmur gibi yağmaya başladı. İsa’mı korumak için bedenimi kucağımdaki yavruma siper ettim. Çünkü o yaşamalıydı.”
Bunlar, 2023 yıl önce yeni bir dirilişi başlatan bir kadının, bir annenin, Hazreti Meryem’in sözleri...
Şimdi yine bir yıla giriyoruz.
Kalbimizdeki ve ruhumuzdaki zifiri geceler de uzadıkça uzuyor. Musibet zamanlarında zaman, boynumuza kelepçelerini takıp bizi oradan oraya sürüklüyor.
Bugünlerin geçeceğini biliyoruz ama içimizde derin yaralar açıyor, ruhumuzu kanatıyor.
Yeni bir yıla girerken Kuzey rüzgarları bu defa da günümüz Meryem’lerinden birinin sesini taşıyor.
Bir İskandinav gecesinde hatıralarına misafir olduğumuz Muhacir Meryem’in sesini…
Muhacir Meryem, genç bir kız olarak Hazreti Meryem’in verdiği zorlu imtihanın bütün yeryüzü kızlarına ve kadınlarına sebat ve tahammülün dersi olarak yazıldığını bilenlerden.
İki çocuğu ile bu kuzey ülkesine gelmiş.
“Eşim ve ben ikimizde KHK ile ihraç edildik.” diye başlıyor bilcümle hikayesini anlatmaya.
“Sadece biz değil ailemizdeki hemen herkes ihraç edildi. Önce eşimi tutukladılar. Polislerin arasında eli kelepçeli giderken, ‘Allah’ım! Ne olur, onu değil beni alsınlar.’ dedim ama olmadı.
Çok geçmeden benim hakkımda da tutuklama kararı olduğunu öğrenince yirmi aylık yavrumla yollara düştüm. İkinci çocuğuma da hamileydim. O gün, gaybubet günlerim başladı.