Sevgili dostlar, mübarek bir mevsimde bulunuyoruz..



Hac mevsimindeyiz..O coşkulu hac günleri bu sene maalesef yok..

Buruk bir sene yaşıyoruz..Allah sonunu hayr etsin..

Başımızdaki bu büyük musibet bir an önce son bulsun.. Özlediğimiz o güzel günler tekrar gelsin.. İnşallah..

Bugünler Kur’an’ı Kerim’de “zikir günleri” olarak tavsif ediliyor.. Ramazan için kullanılan ifade “sayılı günler” bu günler için de aynıyla kullanılıyor..

Ancak “o sayılı günlerde Allah’ı zikredin” ifadesiyle anlatılıyor..

Demek bu günler özel olarak Allah’ı zikir günleri..





“O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah’ı zikredin!” (Bakara suresi, 203)

Sayılı günler: teşrik günleridir. Teşrik: yüksek sesle tekbir almaktır. Bu günler, kurban bayramının Arefe günü sabahından 4. günü ikindi vaktine kadardır. (9-13 Zilhicce, Bu sene miladi takvime göre 30 Temmuz Perşembeden başlayıp 3 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor.)

Arefe günü özellikle Rabbimizi en güzel şekilde anmamıza vesile olan 1000 adet İhlas suresini okumayı büyüklerimiz tavsiye etmişler.

“Arafat’ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife’ye doğru akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da (Müzdelife’de) Allah’ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde O’nu zikredin!” (Bakara suresi, 198)

Bu ayet-i kerimeler elbette hac ibadetiyle ilgili..

Ancak o mübarek mekanlarda ve o sayılı mübarek günlerde yapılan Allah’ı zikir, oradan başlayarak dünyanın her yerindeki inananlara bir çağrı gibidir..

Bu ayetlerden anlaşılan bu günlerde yapılması gereken iki şey var:

1-Allah’ı zikir..

2-Günahlara istiğfar..

Allah’ı zikir ile ilgili bir kaç cümle zikredelim:

Kabe’nin etrafında tavafa başlarken okunan dua ile başlayalım..









“Sübhansın Sen ya Rab! Hamd Allah’a mahsustur. Allah’dah başka ilah yoktur. Allah büyüktür. Havl ve kuvvet ancak Aliy ve Azim olan Allah ile elde edilir.”











"Allah’tan başka ilah yoktur. O tek ilahtır. Mülkünde ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hükümranlık O’na aittir. Sonsuz hamd O’na mahsustur. Hayatı verip yaşatan O’dur, vefat ettiren de O’dur. O hayattardır asla vefat etmez, her türlü hayır O’nun elindedir. O’nun gücü her şeye yeter, dönüş O’nadır."

İstiğfarla ilgili okuyabileceğimiz pek çok duanın yanında Rabbimizin bize öğrettiği şu duayı bu günlerde çokça okuyabiliriz:





“Yâ Rabbi! Sen beni/bizi affet, Sen bana/bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin Sen!”





Ayrıca bu günlerde bulaşıcı hastalıklara ve bütün bizi tehdit eden şerlere karşı sürekli okumamız gereken şu dua ile bitirelim:





Ey Haafiz ve Hafiiz olan Allahım! Senin koruman ne güzeldir! Allah'ım önümüzden ve arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden (gelecek her türlü tehlikelerden, özellikle Korona virüs gibi bulaşıcı hastalıklardan) bizi koru ve altımızdan helak edilmekten de Senin azametine sığınırız ya Rabbi!.

Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah!

Şimdiden gelecek bayramınızı tebrik ediyorum.





Hüseyin Yağmur