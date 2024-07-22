Martyr'yi ısıran Lonely Wolf

Eski başkan Trump'a yapılan suikast girişimi, Demokrat ve akli melekelerini hala kaybetmeyen Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından ortak bir dille kınandı. Öyle olması da demokrasinin gereği. Tek kurşunla Perşembe Pazarı'na dönen otokratik sistemlerdeki panik ve kargaşayı demokratik esneklikte yumuşatmak işte böyle oluyor.



ABD'nin güvenlik güçleri, Trump suikastinde olduğu hemen her an kişisel, ferdi “Lone wolf attack” ya da kitlesel katliamlar yapabilecek ırkçı, şövenist illegal oluşumları mercek altında tutuyorlar.*

Marjinaller bildiğimiz gibi her yerde aynı. Komplo teorilerinin hazır müşterileri de iflah olmaz işte bu bağnaz takım. Her olaydan sonra daha sağım-solum demeden ya bir senaryo üretiyorlar ya da eski ve modası geçmişlerden bir tanesini makyajlayıp piyasaya sürüyorlar. Aldanmaya bu kadar hazır ve teşne olmakta en ibtidai insan zekası için bile çok fazla. Komplo teorilerinin ortak özelliği de zaten bu. Girift ve çetrefilli meseleleri ilk akla gelen benzerlik ile anında çözüyor görünmek tadına doyulmayan zihni konforlardan. Ondan sonrası “Nuh” dedikten sonra “Peygamber” demekte ayak diretmeye kalıyor.

Eski Başkan Trump'a yapılan suikast girişiminin ilk anından itibaren hadiseye soğukkanlı yaklaşımayı bilen ilgili kurumların ciddiyeti gerçekten ilginçti. Hatırı sayılır ve ismi bilinen medya grupları, ilk günün telaş ve heyecanlarını panik atak aceleciliğine düşürmediler. Acele edip mahçup olmaktansa ağır davranıp isabet etmeyi tercih etmeleri piyasa itibarları açısından önemli.

Türkiye'de Havuz Medyası'nın binlerce kilometre ötedeki bir suikast girişimini anlama konusunda fazla sabrı yok. İlgili makamlardan resmi açıklama gelmeden işi “Derin Devlet”e bağlamaları sürpriz olmadı. Burunlarının ucunda, şahit oldukları 15 Temmuz Senaryosu'nu anlamaktan aciz bir zihni yapının, okyanus ötesi bir hadiseyi akıllarına gelen ilk klişe ile çözme konusunda, Trump'ın Partisindeki bağnazlarla aynı çizgiye düşmelerine şaşırmadık. Ne bekliyordunuz ki?

Herşeyden önce Trump şu an itibariyle eski başkan ve Cumhuriyetçiler'in Kasım ayı seçimler için aday. Henüz ABD Başkanı değil. Trump'ı hemen başkan kategorisine yerleştirip, suikaste maruz kalan ABD Başkanları arasında zikretmek herkesin düştüğü bir hata. Dolayısıyla geçtiğimiz Cumartesi Trump'a yönelik suikast girişimi devlet işleyişini aksatacak bir özellik taşımıyor.

Konu ile ilgilenen güvenlik birimleri geçtiğimiz haftayı olay esnasında öldürülen Thomas Mathew Crooks'ın suikast girişimindeki motivasyonunu anlamakla geçirdiler. Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı olan Crooks, partinin yatırım yaptığı genç kategorisine uyuyor. Okul arkadaşlarından alınan bilgilere göre Crooks içine kapalı, vasat derecede başarılı ve mezuniyet sonrasında dokuz-beş mesaisine razı olan sıradan bir Amerikan genci. Bu özellikler güvenlik birimlerinin Lonely Wolf (Yalnız Kurt) portresine uyan bir prototip. Kullandığı silah da uzak mesafe suikastler için bilinen bir marka.

Eski Başkan Trump'ın maruz kaldığı suikast girişimi konuşulmaya devam edecek. Kasım seçimlerinde işine yarayıp yaramayacağını tahmin etmek için biraz erken. Amerikan seçmeninin ilk andaki tepkisinin ne kadar süreceği şu an için meçhul. Olay hakkında daha ilk günden komplo teorileri üretenler de şimdiden yoruldular. Çünkü hiçbiri istenen rüzgarı oluşturamadı.

Suikastın seçimlere nasıl etki ettiği Kasım ayında görme imkanımız olacak.





* Amerika'da Aşırı Sağ Eğilim'in oluşturduğu terör havasını merak edenler için ilginç bir kitap: God, Guns and Sedition: Far-Right Terorism in America. Bruce Hoffman, Jacob Ware.