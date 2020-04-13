Musk'a Yazık Olur!

NASA bir kaç ay önce, yeni uzay araştırmaları için kadrolar açtığını duyurdu. Uzay mekiği içine bindirip, aya göndereceği astronot adayları da buna dahil. Nakliye şirketlerinin TIR şoförü aradığı gibi, NASA da bu kez kadro ihtiyacını bu şekilde ilan etti. İlginç değil mi? İlan sonrasında medya ile paylaşılan rakam on iki bin. Uzay yolculuğundaki yüksek risklere rağmen gözünü yükseklere dikmiş ilginç bir nesil ile karşı karşıyayız. Bu daha da ilginç!







Bahsettiğim bu olay, korona virüsü duyulmadan çok önceydi. Yani bazı aklı evvellerin “Dünya yaşanır olmaktan çıktı. Bari uzaya gidelim!” uçarılıkları gibi aniden verilmiş kararlar değil. Başvuran adaylar içinde, böyle düşünen tek bir kişinin bile olabileceğine ihtimal vermiyorum. NASA'ya yapılan iş müracaatlarını, belediye fen işlerindeki münhal kadroları doldurmak için üretilmiş iktidar arpalıkları zannetmeyelim. Araştırma kurumunun harcama bütçesi, Amerikan Başkanlarını ciddi ciddi düşündürecek boyutlarda. Hatta Trump'ın 2016 seçim kampanya vaadleri arasında, NASA harcamalarını kısmak bile vardı. Müteahhit Trump, bu giderleri kısıp, Meksika sınırına baştan başa duvar örecekti. Adam gayr-ı menkul zengini, ne bekliyordunuz ki?





Muhafazakar ve milliyetçilik hisleri derin bazı arkadaşlar gibi, “Adaylar arasında hiç Türk asıllı birisi var mı ki?” diye merak etmedim. Bu tür ilmi gelişmeleri ırk üstünlüğü için övgü vesilesi yapmaktan herkes gibi ben de çok yoruldum. NASA'nın son işçi alımlarındaki ırki yelpaze açıklanmadı. Eğer bir tane bizim milletten olsaydı, maaşlı medya esnafı “Mars da artık bizden sorulacak!” diye övünürlerdi.

Devlet destekli NASA araştırmaları ile yarışan Elon Musk'ın tutkuları ise daha bir garip. Mars'a yapılacak seyahat için şimdiden rezervasyon almaya başlayan Musk, bu neslin en sıradışı adamlarından biri sayılıyor. Mars seyahati konusunda verdiği bir röportajda, gazetecinin “Mars'a gidip gelmenin yüzde yetmişlik bir şansı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu sizi korkutmuyor mu?” sorusuna, “Sıradan bir trafik kazasında ölme riskim daha yüksek!” diye çılgınca bir cevap ancak Elon Musk'a yakışır. NASA'nın iş müracaatlarında rakamın yüksek olmasında, onun bu cesurca çıkışlarının da payı olduğunda kuşku yok.





Dünyanın en zenginleri listesinde ilk üç sırada sayılan Bill Gates, bilim araştırmalarına maddi destek sağlamanın yanında, bizzat kendisi de çalışmaların içinde bulunuyor. Şu an dünyayı kasıp kavuran salgın ile alakalı olarak bir kaç yıl önce bazı tespitleri gündeme gelmişti. Başkan Trump'ın konu ile alakalı isabetsiz kararlarını eleştirmekten de geri durmuyor. Geçenlerde, virüsün tedavisi için yüz milyon dolarlık bir bütçe ile araştırmalara katkıda bulunacağını da duyurdu.





Elon Musk'ın, durumdan vazife çıkarıp, kendi markası olan Tesla'nın üretimine ara vererek, acil bir ihtiyaç haline gelen ventilatör üretimine başlamış olmasını es geçmeyelim. Önümüzdeki bir kaç hafta içinde, gecikmeli de olsa bahsettiği ürünleri gerekli yerlere ulaştıracağını basın ile paylaştı.





Son bir ayda, ABD'de işsizlik oranı yüzde dört civarına çıktı. Önümüzdeki aylarda bu oranın daha da artacağı söyleniyor. Amazon'un sahibi Jeff Bozes geçtiğimiz günlerde yüz bin kişilik iş alımı için duyuruda bulundu. Virüsten dolayı kepenk kapatan ve işlerini kaybeden yemek ve gıda sektörü çalışanlarına açık çek verdi; “Gelin bizde çalışın.” Ayrıca, virüs ile alakalı araştırmalar için bir kaç milyar dolarlık bir bütçe ayırdığından da bahsediliyor.





Dünyanın çözüm için kilitlendiği korona salgını konusunda zaman kaybına, top çevirmeye, dostlar alışverişte görsün türünden iş güzarlıklara kimsenin tahammülü yok. Ama huylu huyundan vazgeçmiyor. Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Saray'a bağlı medya camiası, meseleyi global bir mesele olarak anlama kapasitesine sahip değiller. İşin o kadar suyunu çıkardılar ki, kerameti kendilerinden menkul bir çok merdiven altı farmakoloji uzmanı virüs için aşıyı ha bugün ha yarın bulacaklarmış hissi veriyorlar. Onlar bulacaklar, karizması yerlerde sürünen Cumhurbaşkanı da bunu bütün dünyaya deklare ederek dünya için ne kadar yararlı işler yaptıklarını alemin gözüne sokacak. Sonra da “Üç haftada olmadı ama bir ay içinde geliştirdik!” deyip caka yapacaklar. Ama tahminlerinin hiçbirisi tutmadı.





Yabancı ülkelerde, virüse karşı yapılacak mücadelede ilim adamları, araştırma merkezleri, zenginler ve diğer devlet kuruluşları ortak bir çalışma temposu yakaladılar. Türkiye'de ise, devleti hortumlayan iktidar zenginleri, bağış adı altında yeni bir kaynağın kendilerine nasıl aktarılacağının yollarını arıyorlar. Gözlerine dizlerine dursun! Saray'ın “Elon Musk”u rollerini oynamayı pek seven genç damat da ortalarda görünmüyor. “Biz Suriye gibi büyük operasyonlarda İHA uçurmuş adamız! Şimdi, idrar tahlili, kan tahlili, tansiyon ölçme ya da röntgen çekme gibi basit işler yapacak halimiz yok!” diyor olabilir. Haksız da sayılmaz! Saray'a damat olunca, artık çalışmaya ihtiyacı kalmadı.





Elon Musk'ın Mars'a gitme konusundaki kararlılığını duyunca, içim cız etti. Yüzde yetmişlik bir şans bile olsa, milenyumun altın çocuklarından birisini riske atamayız. Malum, zamansız ölen Steve Jobs'ın boşluğu hala doldurulamadı. Bu yüzden, Musk'u korumak için başka teklifler bulmak ve geliştirmek boynumuzun borcu. Aslında aklıma bir fikir gelmiyor da değil. NASA ciddi bir devlet kuruluşu olduğu için ona ulaşmak ve araya birilerini sokarak iş gördürmek oldukça zor.





Elon Musk'ın Mars seyahati için yoklukları pek fazla hissedilmeyecek kimseleri teklif etsek nasıl olur. Eh, kendisinden o kadar bahsettik, biraz nazımız geçer elbette! Elimizde, Cumhurbaşkanı, Sağlık ve İçişleri Bakanı, işe yaramaz sözde muhalefet liderleri ve sıhri akrabalığı nakte çeviren damatlardan oluşan prestijli bir liste var. Musk'a rahat hareket etmesi için, bunları dünya yörüngesinden çıkardıktan sonra geri gelmeleri şartını da koşmayız. Hatta, arka koltukları dörtlerse, AYM üyeleri, işe yaramaz spor adamları, hayızdan kesilmiş sanatçı müsveddelerinden de bir liste oluşturabiliriz. Tam bilet yerine One Way Ticket kesebilir.





“Elon, bırak onlar gitsin! Sen bu seyahatte geride kal! Sonra, bizi arkandan sessiz sessiz ağlatma!





Kadir Gürcan