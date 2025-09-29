Sandalyeye asılı kırılgan karizma ve meşruiyet!





Trump'ın zaferine ne çok sevinmişlerdi. Şimdi meyvelerini topladıkları için çok memnunlar. Anti-demokratik uygulamalara kılıf, bahane ya da kendilerince ikna edici izah bulunca Türkiye'nin içine düştüğü acınası durumu meşrulaştıracaklarına inanıyorlar. Öyle ya, Beyaz Saray da Ak Saray'ın icraatlarını meşrulaştırınca, bundan iyisi artık Şam'da kayısı!

ABD seçimleri üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Daha ilk aylardan itibaren Trump'tan davet bekleyen Saray'ın BM görüşmeleri bahanesi ile gideceği ABD'de “Hazır gelmişken sizi de ziyaret etsek!” ısrarları ancak bir yıl sonra karşılık buldu. Trump, görüşme randevusu vermeden önce büyük oğlanı gönderip şöyle bir kabasını almayı ihmal etmedi. Trump Jr. ismiyle bilinen ailenin büyük oğlu, zengin aileler için problemli çocuk profiline bire bir oturuyor. Fazlası var eksiği yok.

Trump Jr.'a “Cumhuriyetçi Parti'nin ikinci Trump'ı!” diyen dostuma ne kadar güldüğümü bir bilseniz? Kendi ismi ile bile anılmayan birinden lider çıkarmak oldukça zor olacak. Ayrıca, yakinen bildiğimiz gibi popülarite ve karizma tevarüs edilip, ariyeten bir başkasına devredilemiyor. İşin aslı, Trump Jr.'ın da böyle bir derdi de yok. En çok sevdiği meslek barmenlik. Kendisi bunu “Dünyada babası milyarder olupta, barmenlik yapan tek oğulum!” diye övünüyor. Bir de herkesin bildiği avcılık hobisi ve tutkusu var. Küçük kardeşinin de aklını çelip onu da ava götürüyor. Afrika'da avladıkları hayvanlarla çektirdikleri resimler medyaya yansıyınca baba Trump'ı çileden çıkarmışlar. Trump Jr.'ın babası ile arası her zaman limoni imiş.

İhtimal ki baba Trump, Jr.'a bakınca ne kadar talihsiz olduğuna yanıyordur. Öyle ya barmenlikten şu an Z jenerasyonun idolü haline gelen Alexandia-Ocasio Cortez (AOC) gelecek kuşaklara göz kırpıyor. Kimbilir Başkan Trump içinden “Senin gibi oğlum olacağına şu AOC gibi kızım olsaydı. Ha boynu devrilesi!” diye geçiriyordur.

Bir yıldır ayarlanamayan Saray-Başkan Trump görüşmesi öncesinde Trump Jr'ın beklenmedik ziyareti kadar, ev sahibi devletlinin meseleyi gizleme gayreti de bir garip. Ana muhalefet liderinin kulağına fısıldanmasa haberimiz olmayacaktı. First Family'nin büyük oğlanı da ata sporu ok'u yeni nesillere tanıtma gibi önemli bir misyonu eda ederken Trump Jr'ın avcılık tecrübesinden mi istifade edecek dersiniz? İhtimal. Ancak, Saray zaten BM görüşmeleri için ABD'ye gidecekti. Trump Jr'ın ta oradan kalkıp gelmesi av ve avcılık merakından farklı sebeplerin olabileceği gizemini artırıyor. Ayrıca, Oğul Trump'ın Beyaz Saray'da aktif bir rolü yok. Öyle kafası esince, ülke liderlerini ziyaret edip avcılık fıkraları mı anlatıyor dersiniz? Devlet başkanlarının daha önemli işleri ve resmi görevi olan temsilcilerle görüşme gibi öncelikleri olduğunu zannediyoruz ya! O bizim naifliğimiz!

Başkan Trump, bürokratik işlerde aile efradını kullanmakta oldukça ısrarlı. Damadı Jared Kushner İsrail'in Gazze inşa ve imarı konusunda tek söz sahibi. Jared'in Babası Charles, yani Trump'ın kız tarafından dünürü Kushner da Fransa'da ABD Büyükelçilik görevini ifa ediyor. Saray'ın İsrail-Filistin krizi konusundaki merakını düşündündüğümüzde damat Jared Kushner'in ziyareti daha anlamlı olmaz mıydı? Ayrıca Kushner'in mürebbii, lala ve rehberi geçtiğimiz yıllarda ölen, ABD'nin efsane dış işleri bakanı Henry Kissinger. İnsanın aklından “Filistin'i dilinden düşürmeyen Saray'ı biri ziyaret edecekse o da Jared Kushner olmalı!” diye geçiyor. Anlaşılan o ki, mesele başka. Kimbilir belki de damatlar yüzünden pek şanslı olmayan devletlinin yarasını deşmek istememişlerdir. İşin ucunda Saray'ın “Ne damatlar var! Bizim büyük damat'a ekonomiyi teslim ettik. Berbat ettiği sistemi yoluna koymak için üç yıldır çektiğimize bak!” diye hayıflanması var!

Bütün bu önhazırlıktan sonra Saray'ın BM'de yaptığı ve süre kısıtlamasına takılan konuşmanın sonunu kimse merak etmedi. “Filistin Meselesi'nin dünyaya mal olması!” klişesi üç çeyrek asrın çok kötü yanılgısı. Liderinin BM görüşmelerine katılacak vize ve prestiji olmayan bir meselenin dünyaya mal olabileceğine ihtimal vermek oldukça zor. Filistin Halkı'nın dillerinden düşmeyen “Biz ölüyoruz. Sözümona bizim adımıza konuşanlar, ya özel uçaklarla ya da business class uçuyorlar!” acı kaderleri de hep aynı. BM'de yaptığı konuşmada ilgi uyarmayan Saray da Turkish Air Force One ile uçmuyor mu?

Ancak bir yıl sonra Beyaz Saray'a davet edilen Saray'ın BM gündeminden daha çok, ağır hasar gören karizma endişesi liste başıydı. Basından takip ettiğimiz kadarıyla, sıradan Beyaz Saray teşrifat seromonisini Saray'a özel gibi göstermeye çalışan havuz medyasının acınası haline bakmayın. Trump'ın muziplikle karışık sandalye çekme jesti ilk değil. Seçimi kazandığının haftasında Beyaz Saray'ın ilk konuklarından olan İsrail Başbakanı Netanyahu için yapılan benzeri jest de espri konusu olmuştu.

Neyse, bir yıllık sapır sapır dökülen devletli karizması altına sürülen bir sandalye ile tamir edilmiş oldu. Görüşme konularına göz gezdirdim Filistin Meselesine dair en küçük bir ima yoktu. Hazret konuşma notlarını BM binasında bırakmış olmalı. “Karizmayı deldirdik ama, meşruiyeti aldık!” başarısına sevinmekte haklılar. Aman bunu da kaybetmeyin! Sonra iş Saray'ın diploma meselesi gibi hükümet krizine dönüşmesin!