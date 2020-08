Siyahi, Onurlu ve Sempatik!

Başkanlar ve devlet yetkilileri de oy kullanıyor ama, Başkan Obama gibi bunu sempati ve sevimliliğe dönüştürebilen lider sayısı pek fazla değil. Tam bir bıçak sırtı sayılan 2012 seçim günü, bir dönem daha şansını deneyen Başkan Obama, oy verme işleminin ciddiyetini espri ve sempatiye dönüştüren nadir liderlerden.







Amerika'da, hem siyahi, hem zeki, vakur, karizmatik, yakışıklı, sinirlerinize hakim olmakla düşman çatlatacaksınız, bu da yetmezmiş gibi üstüne kapak iki kez başkanlık kazanacaksınız! Beyaz-ırkçı eğilimden kurtulamayan Vatikan'daki Papa için bile bu kadarı çok fazla! Eh, herkes sabır taşı değil ki?





Hele Başkan Obama'nın yüzünden hiç eksik etmediği Hollywoodvari gülüşü, Obama'yı Oscar ödüllü bir kaç Siyahi oyuncudan biri kabul edilen Danzel Washington'dan bile daha popüler hale getiriyor. Eski Başkan'ın bu özellikleri, Başkan Trump'ı da çileden çıkarıyor.





Başkan Obama'nın, ikinci dönem için şansını denediği 2012 yılı seçim gününde, Chicago'da oy kullanmak için gittiği lokal seçim merkezindeki olay, YoUtube'da altı milyondan fazla izlenmiş . Obama'nın izlenme rekoru kıran onlarca videosundan sadece biri bu. Bu satırların yazarı bile aynı videoyu beş kez seyretti ve bir o kadar kişiye de seyrettirmeyi başardı. “Do not touch my girlfriend!” ismini taşıyan bu videoyu şimdi de sizinle paylaşıyor. Seyredin. Hak vereceksiniz. Ardından, ABD'nin en popüler komedyenlerinden biri olan Jerry Seinfeld'in, Beyaz Saray'da Başkan Obama'nın çalışma odasına arkadan dolanıp, “Ee Başkan, kapıyı açmayacak mısın?” diye camı nasıl tıklattığını kendiniz bulup seyredin.





Bir vatandaş olarak oyunu kullanmaya çalışan Başkan Obama'nın önünden geçen siyahi bir delikanlı “Sakın kız arkadaşıma dokunayım, deme!, Do not touch my girl!” diyerek Obama'nın yanında oy kullanmakla meşgul, kendisi gibi siyahi kız arkadaşını işaret eder. Erkek arkadaşının bu cüretine karşı ne yapacağını şaşıran genç kız, Başkan Obama'nın pimi çekilen espriyi aynı seviyede nasıl devam ettirdiğine şahit olur. Obama, telaş içindeki genç kızın yanağına şefkatli bir öpücük kondurarak, delikanlıyı kıskançlıktan çatlatmayı da ihmal etmez.





Kasım 2020'de yapılacak Başkanlık Seçimleri için Demokratların başkan adayı Joe Biden. Sekiz yıl boyunca Başkan Obama'nın hem yardımcısı hem de yakın dost ve arkadaşı olarak kabine içinde yer alan Biden, ABD seçmenlerinin yakından bildiği bir siyasetçi. Biden ABD senatosunun en tanınan yüzlerinden biri ve 2008'de Obama tarafından başkan yardımcılığına seçilmesi çok isabetli bir karar olarak kabul edildi. Gerçekten, Biden, Amerikan siyasetinin 'Altın Çocukları'ndan biri kabul ediliyor. 1970'li yıllardan bu yana mecliste. Aynı seçimde, Cumhuriyetçi aday John McCain'in başkan yardımcısı olarak seçtiği, Alaska Valisi Sarah Palin, telafisi imkansız siyasi bir hata olarak konuşuluyor. Sarah Palin'in ısrarla tercih ettiği kırmızı renkli elbiseler içindeki dillere destan güzelliği, seçimlerde beklenen karşılığı bulamamıştı.





Eski Başkan Obama, bir kaç hafta önce dostu Biden'ın başkanlığına destek vermek amacı ile kısa bir video yayınladı. Obama-Biden beraberliği, tahminlerin ötesinde iyi bir dostluk ve samimi bir arkadaşlık örneği olarak öne çıkıyor. Bu dostluk Bruce Wills ve Samuel Jackson ya da Lethal Weapon serisinde Mel Gibson ile Danny Glover arasında kurulmaya çalışılan iyi niyet gayretlerinden çok öte. Hollywood bütün gayretlere rağmen, ırkçı tercihlerden kendini kurtaramıyor. Hollywood'un başarılı bir yönetmeni, “Gerçekçi olmamız gerekiyor. Siyahi bir oyuncunun başrol oynadığı filmler, gişelerde çakılıyor. Bunu gizlemeye gerek yok!” realitesini dile getirmekten çekinmiyor. Biden'a destek olarak çekilen kısa video'da Obama'nın “Brotherly Love”, Kardeşlik Sevgisi olarak isimlendirdiği sekiz yıllık dostluğun görüntüleri kameraya yansımış.





Amerika'da aşırı-beyaz ırkçı söylemler Trump ile altın çağını yaşıyor. Altmışlı yılların başlarında zirve yapan siyah-beyaz ayrımcılığı adeta tekrar hortladı. Şu kadar var ki, daha önce sadece siyahi-zenci insanların katıldığı ırkçılık karşıtı bilinç ve farkındalık, daha geniş bir zemine yayılmaya başladı. Bu da bir kazanç olarak görülüyor. Başkan Trump'ın körüklediği beyaz ırkçılık, ayrımcılığa direnen gurupların etnik yelpazesini genişletiyor.





Devlet desteği ve yasal mermisi ile terör estiren, aşırı-ırkçı kolluk kuvvetleri, siyahi vatandaşlara ayrı bir tarife uyguluyor. Trafik suçu işlediği için gün ortasında öldürülen masum, siyahi-genç sayısı gerçekten ürpertici. Başkan Trump, azınlıklara şiddet uygulayan ve suçları sabit olan bir çok kamu görevlisini affederek, kendi oy tabanını besliyor ama, lokal hadiselerde suçlu bulunan güvenlik güçleri hak ettikleri cezayı çekmek üzere şu an hapisteler.





Başkan Trump'ın istemeye istemeye kabul ettiği ve tahammül edemediği Başkan Yardımcısı Mike Pence ile münasebeti, Cumhuriyetçi Parti'nin bir dayatması ile gerçekleşmiş zoraki bir evlilik. Pence, dindar Amerikalıların oyları için düşünülmüş bir sigorta. Başkan Trump, Pence'i ya lüzumsuz işler için kullanıyor ya da muhtemel mayınları patlatmak için kulaklarına fener bağlayıp tehlikeli arazilere sürüyor. Başkan Yardımcısı Pence de, Başkan Trump'ın bir şekilde başkanlıktan uzaklaştırıldıktan sonra ABD Başkanlığı koltuğuna kurulacağı günleri sayıyor. Her ikisi de saadeti, birinin yitip gitmesine bağlamış. Ne dayanılmaz bir evlilik!





Başkan Obama'nın, Demokrat Aday Biden için yaptığı videonun altına yüzlerce beğeni yorumu düşülmüş. “Biden'ı boşver. Aday ol, seni tekrar başkan seçelim!” diyenler bile var. Siyahi Başkan Obama, Bill Clinton'dan sonra, başkanlık yıllarına imrenilen önemli ABD başkanlarından biri olmayı başarmış.





Obama'nın 2008 seçimlerinde uyardığı heyecan, Amerikan Halkı'nın oy kullanma oranını çok yükseklere taşımış. Eski Başkan'ın, Biden için yaptığı videoyu seyreden bir arkadaşım “Bu yıl oy kullanmayı düşünmüyordum ama, Obama'yı seyrettikten sonra, üşenmedim, gittim seçmen kaydımı yaptırdım!” dedi.





Amerika'da siyahi toplumun ortak liderlerinden kabul edilen Malcolm X “Hem zenci olup hem de onurlu olunabilir!” gerçeğini dile getiren biri olarak biliniyor. Yıllar önce, Danzel Washington'un Malcolm X'i canlandırdığı biyografik film(1992) ilgiyle seyredilmişti. Siyahi oyunculardan ümidini kesen Hollywood'lu yönetmenler, Trump-Pence ikilisinin sebep olduğu milli felaketi gördükten sonra, bu saplantılarından kurtulmayı denerler mi, dersiniz? Belki de, Malcom X'i bir kez de Başkan Obama ile çekmeyi deneyebilirler. Fena da olmaz hani!





Kadir Gürcan / ABD