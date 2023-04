Siyasi tecrübede “Perp Walk!” ve “Catwalk” yürüşleri!

Herhalde önemli hukuki davalar da askeri ihtilaller gibi hafta sonuna bırakılıp, kontrolü zor infialler iki günlük tatil sakinliğine erteleniyor. Modern hayatın akışı içinde sivil toplumun rahatsızlığını asgariye indirmek de akıllıca bir durum. Her iki halin istisnaları olabilir ancak genel eğilim, hafta sonu rehaveti sadece iş yorgunluğunu değil, sosyal gerginliklere de birebir.









Perşembe günü öğleden sonra Eski ABD Başkanı Trump hakkında cezai netice verebilecek ciddi bir dava açıldı ve tespit edilen suçtan hakim önüne çıkacak. Trump, Amerikan başkanlarının en zenginlerinden biri olmakla birlikte, utanç verici bir suçtan dolayı sivil bir mahkeme tarafından dava açılan ilk başkan olma unvanını da almış oldu. Şimdiye kadar hakkında ileri sürülen benzer suçlardan bir şekilde yakayı kurtarmayı başaran gayr-ı menkul zengini Trump bu kez köşeye sıkıştı. “Batırılamayacak kadar zengin, yargılanamayacak kadar kudretli ve hapse yollanmayacak kadar yakışıklı!” üçlemesi, Trump için son iki şık ihtimali ile bozulmuş oldu.









2016 seçimlerinde siyasi söylem de dahil, siyasi normların altından vurup üstünden çıkan Trump, devlet adamı ve siyasi bir figür olmaktan çok New York sosyetesinin bombastic erkek karakteri olarak davrandı. Halk tabiri ile anlayacağınız, biraz hovarda ve ayağı dışarda. Televizyonlarda hala yayınlanan ve Amerikan Klasikleri arasına giren (Friends ve Seinfeld) bir çok televizyon dizisinde stüdyo olarak kullanılan mekanlar Trump’a ait. Show dünyasında tanımadığı, nazının geçmediği ve iş yaptıramadığı neredeyse kimse yok.













Baba-Oğul Trump inşaat ve emlak piyasası açısından tam bir kurtlar sofrası sayılan New York’ta hayatta kalmayı başarabilmişler. New York demek bir yönüyle organize suç ve mafya yapılanmalarının da yoğun olduğu gizemli bir şehir de demek. Her ne kadar kırklı yıllardaki gibi sokak ortasında birbirine giren gangaster ve eli silahlı şehir eşkiyaları görmesek de, modern şehrin dokusu içine yerleşmiş Rus, İtalyan ve Latin ve Siyahi kökenli suç örgütleri varlıklarını sürdürüyorlar. Dünyanın en eski ve devamlı imparatorluğu unvanını taşıyan mafya yapılanmaları ışıklar şehri New York’u boş bırakmıyorlar.









Oğul Trump, babasından hatırı sayılır bir zenginlik tevarüs etmenin yanında, Amerika’nın ekonomik depresyon yaşadığı yıllarda inşaat sektörüne giren Baba Trump’ın siyasi ilişkilerini de sürdürmeyi başarmış. Aynı sektörde iş yapanlar Trump ailesinin, New York’un nakliye piyasasını elinde tutan organize suç örgütleri ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu söylüyorlar. İnşaat malzemesinin karaborsaya düştüğü zamanlarda bile ailenin inşaat işleri hiç sekteye uğramamış. Eski Başkan Trump’ın hareketlerine yansıyan mafyavari tavırlarda bu ilişkilerin büyük bir payı var. 2016’nın seçim günlerinde “Beşinci caddede (New York, Manhattan’ın en meşhur caddelerinden biri) birini vursam, bir tek oy bile kaybetmem!” cüreti işte oradan geliyor.









Eski Başkan Trump, Beyaz Saray’ı kaybettikten sonra medyaya hakkında açılan davalarla konu oldu. 2022 Aralık ayı itibariyle Trump Şirketleri haklarında açılan vergi kaçırma, rüşvet verme ve tanıkları tehdit etme suçlarından 250 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldılar. Trump, para cezaları ile yola getirilemeyecek kadar zengin ve maddi kayıplar onu ürkütmüyor.









Eski Başkan hakkında perşembe günü verilen karar ise bir hayat kadınına ödenen 130 bin dolar tutarındaki “Ağzını sıkı tut!” bedeli gibi yüz kızartıcı bir durum. Hakkında açılan davaların hemen hepsi için “Tarihin en büyük cadı avı!” klişesine sığınan Trump, davaya bakan savcılar için de “Beyaz Amerikalılar’dan nefret eden ırkçı Siyahi Savcılar, ne olacak!” ithamını yenilemekten çekinmedi. Perşembe günkü davanın Manhattan Savcısı da Siyahi Amerikalı, Alvin Bragg’de bu ithamlardan nasibini aldı. Trump onun için “You are animal!” demekten çekinmedi.

Amerikan Başkanları arasında daha çok kötü ‘İlkler’le bilinen Eski Başkan Trump, tek dönemlik başkanlık sürecine İki Yüce Divan’a sevk süreci sığdırarak yine bir ilke imza atmıştı. Görevdeki ABD Başkanları için “Görevdeki Başkanın hüküm giymeyeceği!” zırhı ile hakkındaki davalar dört yıl boyunca askıya alınan Trump için ayrıcalık ve imtiyaz hakları geride kalmış durumda.









Trump davanın kesinleşmesinden birkaç hafta önce “Eğer ceza alırsam bu Amerika için iyi neticeler doğurmaz, ona göre!” diyerek savcı, mahkeme ve ilgili makamlara gözdağı vermiş ve 6 Ocak 2021’deki Kongre Baskını’na benzer bir iç karışıklığa imada bulunmuştu. Kendi partisi ve seçmen tabanından beklediği ilgi ve tepkiyi göremedi. Muhtemel kalkışmalar için New York’da 36 bin güvenlik ekibi göreve hazır durumda bekletiliyor.









Eski Başkan Trump Salı günü hazır bulunacağı mahkemeye giderken, sıradan suçlular gibi muamele görmesi bekleniyor. Yani hakları yüzüne okunduktan sonra kendisine, susma ve konuşma hakkının olduğu hatırlatılacak, turuncu saçları ile uyumlu portakal renkli yükümlü kıyafeti ve emniyette alınmış sabıka fotoğrafı ile basına görüntü vermesi bunlar arasında. Ancak, hukuk çevreleri, sabıka fotoğrafı ve haklarının yüzüne okunması dışında diğer detayların Başkanlık hatırına esneyebileceği kanaatindeler.









Trump’ın New York’ın jet sosyetesinde zamparalığı ile yürüdüğü ve göründüğü Catwalk onu 2016’da ABD başkanlığına taşımıştı. 2024’deki seçimler için Perk Walk’ın ne kadar işine yaracağını zaman gösterecek!









Perp Walk: Suçluyu ifşa etmek, fotoğrafını çekmek ya da video kaydı için yürütmek.

Catwalk: Manken ve modellerin yürüdüğü podyum.