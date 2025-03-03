Süper Lig'de kimler var?





Saray medyası olmadık yerde velinimetlerini yüceltmeye başlayınca nedense işkilleniyorum. Ya kamuoyu araştırmaları ve istatistikler yüz güldürmüyor ya da iktidarda asılı kalanlar bekleneni vermiyor. Oysa ki, bütün anket sonuçlarında istedikleri sonucu alıyorlar. Hepsinde de Saray'ın tek ve rakipsiz çıkmasından da razı değiller. Yoksa olmadık yerde Saray'ı yerleştirecekleri Dünya Süper Lig'i arama telaşları niye?

Lokal bir oyuncuyu dünya kalitelerine yükseltmek sanıldığı kadar kolay değil. Hani o, Adalet Bakanı ile yeğeninizi tanıştırıp istediği yere atanma garantisi almak gibi nepotik girişimler biraz iç piyasa işleri. Hani şu “Hamil-i kart yeğenimdir!” kayırmaları.

Havuz medyasının Saray ve iktidarı yüceltmeye yönelik günlük limitlerini doldurma telaşı olmadık şeyleri denemeye kendilerini mecbur bırakıyor herhalde. Saray'ın doğum günü için dünya liderlerinden “Happy Birthday Mr. President!”, “Doğum günün kutlu olsun Sayın Başkan!” tebrikleri toplamak en son icraatlarından. Öyle yabancı devlet yetkililerinden doğum günü tebrikleri alınca dünya standartları yakalanmış mı oluyor?

Muhalefetten gelen eleştirilere karşı hazır-manga, emre amade bir kaç bakan ve onların medya versiyonları hemen her topa kafaya çıkıyorlar. Hazret'in doğum gününü ilk kutlayanlar da onlar. Süper Lig'de tuttukları Saray'ı güya mahalli idarelerin belediye başkanlarını “muhattap” bile almayacak ufuklarda arşiyeler çizdiği imajını verecekler. Hafta sonu yapılan abartılı ve içi boş kurultaydan sonra ortaya fazla bir şey çıkmayınca, medyanın “Beş tane muhtarın mazbatasına el konuldu!” haberlerine gülmekten karnım şişti. Ne ola ki? Zavallı muhtarların ilkokul diplomaları sahte mi çıktı dersiniz?

Nedense üçüncü dünya ülkeleri ya da gelişmekte olan ülke liderleri kürsülerden büyük laf edip iç siyasette prim yapmaya bayılıyorlar. Murdar öldüğüne bakmayıp “AB'yi biz kurtarırız!” savrulması bir tarafa, coğrafik olarak komşu olduğumuz sorunlarda sürekli ve iradi olarak oyun dışında bırakılmayı kendi aralarında nasıl izah ediyorlar hala anlamış değiliz. Ukrayna, Suriye ve Filistin meselelerinde kendilerini vazgeçilmez oyuncu sayan Saray'a “Happy Birthday Mr. President” davetiyesi gönderildiğini duymadık.

Dış dünyada kendinden bahsettirmenin genel kabul görmüş kuralları yok. Bununla birlikte, öyle ya da böyle şartların belirlediği ve öne çıkardığı isimler oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky şu an için öne çıkan en önemli isim. Geçtiğimiz hafta New York Times, Zelensky'i yılın en etkili isimlerinden biri görmekte kalmadı “Modern zamanların Churchil'i” olarak tanımladı.

Trump'ın “Vasat bir komedyen!” olarak küçümsediği Zelensky, üç yıldır Putin'in bütün hesaplarını alt-üst etmesi bir yana liderlerin hayali olan savaş dönemi başkanlığı sınavını da başarıyla sürdürdü. 2022 Şubat ayından bu yana Kremlinli zorba ve otoriter lider ile uğraşıyordu, son bir aydır buna New York'lu gayr-ı menkul zengini eklendi.

Yaptığı siyasi esprilerle yıllarca Ukrayna seyircisini güldüren Zelensky, üç yıldır gülmeyi unutmuş görünüyor. Geçtiğimiz hafta kendisi ile yapılan bir röportajda Trump hakkındaki soruya hafifçe tebessüm ederek cevap verdi. Ayrıca Zelensky, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya NATO güvencesi vermesi halinde, ülke başkanlığını hemen bırakabileceğini ifade edecek kadar da kendinden emin. Savaş dönemi liderliği ile Ukrayna'nın başına otoriter bir idareyi garantileme derdinde değil.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesinde aracılık eden ABD, bunun karşılığında Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerini işletme garantisini istiyor. Geçtiğimiz hafta sonunda bu anlaşmanın bitirilmesi planlanmıştı. Ne var ki, Trump ve Zelensky arasındaki sert basın toplantısı Beyaz Saray'ın oldu-bitti'ye getirmeyi tasarladığı kısa günün kârını şimdilik sekteye uğrattı.

Beyaz Saray'da dünyanın gözü önünde gerçekleşen iki lider arasındaki sevimsiz tartışma ilginç bir şeyi de gözler önüne serdi. Trump'ın “Vasat bir komedyen!” diyerek tepeden baktığı Zelensky, gergin geçen toplantıda kelimenin tam manasıyla savaş yöneten bir lider görüntüsü verdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Trump ise kötü bir komedyen olarak bütün dünyayı kendisine bir kez daha güldürmeyi başardı. ABD medyası Trump'ı laughingstock, kepaze olmakla suçluyor.

Doğum gününde kendisi adına “Happy Birthday Mr. President” tebrikleri toplayanların gazına gelip Süper Lig'in lider kürsüsünde kendine yer beğenen Saray, Beyaz Saray toplantısından haberdar olduysa, durumunu bir kez daha gözden geçirir mi dersiniz? Gördüğünüz gibi Süper Lig'de bütün suçu hakeme yüklemekle iş bitmiyor. Dünyaya laughinstock olmak da var.