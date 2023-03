Togg ikinci ele ne zaman düşer?

Masum hobilerin, kendi mütevazilikleri içinde kaldıkları sürece kimseye bir zararı yok. Şoför koltuğuna oturmak zorunda kalanların da ellerinde olmadan kendilerini içinde buldukları otomobil merakı ve hobisi bunlardan biri. Binlerce kez, dikiz aynası ya da sollama şeridinde gözümüze takılan araba markalarına zamanla gelişen ilgi ve alakayı bu masumiyet içinde görebiliriz. Bineğe olan merak delikanlı milletinin cibilli tutkularından biri olsa gerek ve bunun için yaş limiti de yok.











İleri yaşın zorluklarını yaşayan bu satırların yazarının da masum hobileri arasında, Made by Elon Musk mamülü Tesla var. Sollama aynasının radarına yakalandığı ilk anda farları, benzersiz dış görüntüsü ve kendine has Aerodynamic’i ile tam bir teknoloji harikası Tesla ile yakından ilgileniyorum. Alman mühendisliğinin tekelinde olan otomobil kategorisinde çok kısa sürede kendine özel bir yer edinen Elon’ın Tesla’sı bu övgüyü hakediyor. Diğer dünya markaları da kendilerini ispat etmiş durumdalar ancak, Tesla’dan bahsedeceksek yarış kulvarını önceden belirlemeliyiz. Tesla için Made in USA kullanmamamızın özel bir sebebi var, dikkatlerden kaçmasın. Ülkelerin yapamadığını özel teşebbüsün yaptığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.









Seçim dönemlerinde her zamankinden daha fazla yerli, milli ve muhafazakar görünmek adettendir. Saray ve iktidar her şeyin olduğu gibi bununda suyunu çıkardı. Seçmen tabanının milli gururu kısa süreli de olsa, o günlerde köpürtülmeye, okşanmaya ve suiistimal edilmeye müsaittir. İktidar geçtiğimiz iki on yıl içinde bu kartı ölümüne kullandı. Ortaya çıkan acınası tablonun sorumlusu onlar ama yine de bu kötü resmin yanına, yerli ve milli(!) Togg’u ekleyince işin çözüleceğine çok inanmışlar.









Kendi kendine yetme avuntusu, milli ve yerli kalma sloganı, en az iktidar yüzü kadar yıpranmış ve ayağa düşmüş bir klişe. Bu aldanışın devam eden örneklerinden biri Rusya. Putin Rusyası’nın, Ukrayna kriziyle içine düştüğü çıkmaz, dünyadan kopuş ve Rus Halkı’nı mahkum ettiği açmaz her gün biraz daha derinleşiyor. Kremlin, ekonomi, banka, para birimi, ticari usul, teknik ve sosyal konularda kendisini izole etti ve bunun uzun vadeli tahribatını şimdiden kestirmek mümkün görünmüyor. Bunlardan bazıları kendi tercihi bazıları ise Ukrayna Krizi sebebiyle konulan ambargo ve yaptırımlar. Bu yüzden, Putin’in Çin vasıtası ile dünyaya duyurduğu barış şartlarının başında Rusya’ya konulan ambargoların kaldırılması geliyor. Zengin doğal kaynakları ve bunların gelirlerini boca ettiği savaş yatırımları asırlık Rusya ve iki on yıllık Putin’in kendine yetiyor olma ütopyasını uçurumdan aşağı itti.









Rusya’nın, modern dünya ile ilişkilerinde kendi fişini çekmesi, gelişmiş dünya için sürpriz olmadı. Öyle ama Putin geçen hafta misafir ettiği Çin Devlet Başkanı’na, Ukrayna Krizi sebebiyle kapatıldığı söylenen Amerikan Şirketi KFC (Kentucy Fried Chicken)’nin menüsünden kızarmış tavuk ve patates ikram etti. ABD karşıtlığı ile bilinen iki devlet başkanının Amerikan Mutfağına özgü damak tadı ortak olmalı. Eh, onlarda insan, bu kadarcık hobileri mazur görülmeli. Öyle değil mi? Demek ki, öyle afra-tafra ile dünyadan kopulamıyormuş.









Her on yılda bir komşu ülkelerden birine saldırmayı alışkanlık haline getiren Rusya’nın, yirmi yılı aşkın Putin iktidarı ile bu tutkunun ülkeye maliyeti çok ağır oldu. Savaş ve savunma giderlerine ayırdığı bütçeden otomotive sanayii nasibini alamamış. An itibariyle Rus Halkı, piyasanın yüzde kırkını oluşturan Çin mamulü araçlara mahkum edilmişler. Rusya’dan Togg’a dair bir sipariş duymadık!









Havuz medyası, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Genç Damat kontrolündeki teknolojik fantezilere harcayan Saray’ın düştüğü hali meşrulaştırmak için bahane arıyordu. Deprem sonrasında, felaketzedelere bağış yaptığını ilan edenler arasında Genç Damat’ı gördüğümde sizin gibi ben de şaşırmıştım. O da, Paşababası gibi, devlet bütçesi ile ürettiği şeyleri sahiplenip iktidar ve popülarite hevesine düşmüş olmasın? Rus halkı için şimdiden ağır neticeler doğuran Ukrayna Krizi sonrası “Putin dünyadan kopuyorsa biz niye kopmayalım ayol! Neyimiz eksik!” diye manşet atan medyanın sevinci boşuna değil. Saray’ın kötü bir Kremlin taklidi olduğu biliniyor ama bu konu sadece Putin ile sınırlı değil; modern diktatör ve zorbalar ile aynı koğuşu doldurmak gibi bir durum da sözkonusu.









Milenyumun ilk çeyreğini tamamladığımız şu günlerde, teknoloji her zaman olduğundan çok daha şeffaf ve herkes için kullanıma açık. Zorba ve despot idareler halka dağıtılması gereken devlet bütçe ve gelirlerini savaş, savunma ya da teknolojik gelişmelere harcamayı tercih ediyorlar. Depremzedeler başta olmak üzere, tabii afetler ile perişan olan halkına bir çadır bile kurmayı beceremeyen Saray ve iktidarın seçim yatırımı olarak tank, uçak, İHA ya da Togg’a imza atma merasimleri pek görgüsüzce. Devlet bütçesi ve millet malı ile ortaya çıkan ürünleri şahsileştirmek ve bir de üzerine imza atmak da neyin nesi?









İktidar ve Saray on yıldır konuştuğu ama bir türlü vitrine koyamadığı Togg’u astronomik bir fiyat ile piyasaya sürdü. Talep ve sipariş rekorları kırdığına dair haberler havuz medyasının kendilerinden menkul kerametleri. Yerli üretim(!) olduğu için daha ucuz ve hesaplı olması beklenen yerli ve milli otomobilin bu şartlar altında yabancı markalarla aşık atma şansı yok. Yapacakları tek şey, devlet kurum ve kuruluşlarına, millet bütçesi ile üretilen toggları, fahiş fiyatlarla tekrar satmaktan ibaret. Ama fazla endişe etmeyin, zorba ve müstebit liderlerin ürettikleri şeyler kendi ömürleri ile sınırlı olup onlarla aynı mezara giriyor!









Togg’ın ilk el fiyat ve kalitesi pek realist olmadığı için ikinci ele düştüğünde de popülaritesini sürdürmesi imkansız. Bu yüzden yazarınız, Tesla’nın ikinci el piyasasını yakından takip ediyor. Yastık altı, emekli ikramiyesi ve hacctan geriye kalacakla bir kaç döküntü Second Hand bir Tesla’ya göz kırpabilir.









Saray Soytarıları şimdiden “Togg’a karşı olanlar vatan hainidir!” demeye başladı. Putin ve Xi’nin öğle menüsünde KFC sipariş etmesini, Saray ve iktidarın resmi araç tercihinde Alman mühendisliği ürünlerindeki ısrarlarını görmezden gelen budala takımının, masum hobilerimize dokunmasına müsaade etmeyelim! Kaldı ki, memur maaşı ile gücümüz ancak, eğer düşerse ikinci el teslaya yetecek.