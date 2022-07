Ya Kral ölürse!

Son ABD seçimlerinde alışılmışın dışında, sonuçları öğrenmek için hafta sonunu beklemek zorunda kalmıştık. O günlerde “Trump kazansaydı ne olurdu?” diye sorduğum soruya, her zaman olduğu gibi kendim cevap vermiştim. Cevap o kadar girift ve karmaşık değildi; Amerikan halkı, zorlu geçirdiği dört Trump'lı yıla bir dört yıl daha ekleyecekti. Hepsi o kadar. Dört yıl çökmeyen idari sistem, bir dört yıl daha Trump’a dayanabilirdi.











Başkanlığının ilk yarısında Trump enkazı ile uğraşan Biden’ın yaşlılık dezavantajları ile de uğraşması işini çok zorlaştırıyor. İleri yaş ABD bürokrasisi için sıra dışı bir durum değil. 39. ABD Başkanı Jimmy Carter hala hayatta. Biden 46. Başkan. Carter, kendinden sonra yedi başkan görmüş. Kissinger’i ne siz sorun ne ben söyleyeyim.









Ekonomideki bozulma ve enflasyonun artması Başkan Biden’in kamuoyu yoklamalarında geçer oy alma trendini her gün biraz daha aşağıya çekiyor. Kendi partisi içinden de tekrar başkan adayı olmaması yönündeki eğilim oldukça yüksek. Bununla birlikte, iki sene içinde Trump’ın verdiği zararları telafi etmekte oldukça başarılı. Tek dönemlik başkan olmayı göze aldığı için, seçim yatırımından daha çok Amerika için uzun vadeli projeleri tamamlamaya niyetli.









Geçtiğimiz hafta içinde Başkan Biden’in sağlığı ile ilgili iki haber çıktı. Bizim havuz medyası, sırf haber olsun diye Biden’in yıllar önce geçirdiği cild kanserini, yeni teşhis edilmiş gibi vererek, Trumpseverlik budalalığına çeşni katmış oldu. Başkan Biden’in bisikletten düşmesi, adeti olduğu üzere sürekli gaf yapması ya da iç siyasette kan kaybetmesine çocuklar kadar sevinen bir gürüh, medya sektörünü tam bir soytarılar sirkine dönüştürdü. Saray ile Eski Başkan Trump arasında kurdukları romantik bağlılığı taze tutmak için yalanın en ucuzuna acem mülkünü feda ediyorlar.









Ortadoğu gezisinden sonra Başkan Biden’in Covid-19’e yakalandığı haberi bir hafta içindeki ikinci hastalık haberi oldu. Tedbirler konusunda ne kadar dikkatli olunursa olunsun Covid-19 adres sormuyor. Trump, Covid-19 konusunda ne kadar laubali ve umursamaz ise, Başkan Biden ta başından itibaren salgın konusunda o kadar ciddi ve tutarlı hareket etmişti. Amerikan kamuoyu Biden’i başkanlığa taşıyan en önemli etkenlerden birinin, salgın konusunda ortaya koyduğu başkana yakışır tavır olduğunda hemfikir.









Demokratik ülke liderleri ile demokrasi ile tanışamayan ya da ayak direyen ülke liderleri sağlık durumları açısından da birbirlerine benzemiyorlar. Bu yüzden, son zamanlarda Putin ve Türkiye’deki bazı ‘liderler’ hakkında çıkan hastalık söylentileri en çok Saray Eşrafını rahatsız etti. Hatta Putin için“ Allah Putin’e uzun ömürler versin!” diye dua eden kapasitesiz takımı bile var. Allah akıllarını başlarına toplasın diyeceğiz ama, bir sürü beyinsiz kafaya toplu bir reçetemiz yok ki!









ABD Başkanları dört ya da sekiz yıllık görev sürelerine tabiler. Başkanlık tarihinde öldürülen, istifa eden, suikast girişiminde bulunulan ve başkanlık sınırlarını aşıp görevinden el çektirilenler var. ABD Anayasası’nın 25. Maddesi, Başkan’ın ölümü, istifası ya da görevden el çektirilmesi durumunda, başkan yardımcısının görevi devralmasını kanuna bağlamış. J.F Kennedy öldürüldüğünde yardımcısı Lyndon Johnson iki saat içerisinde görevi devralıyor. Nixon, Yüce Divan’a sevkedildikten sonra istifa ettiğinde yerini, yardımcısı Gerald Ford dolduruvermiş.









Başkan Biden’a bir şey olması durumunda başkan yardımcısı (Şu an için Kamala Harris!) bir sonraki seçim dönemine kadar görevi sürdürürecek. Eğer Başkan yardımcısına bir şey olursa, Meclis Sözcüsü (Şu an Pelosi!) görev için hazır. Her iki bayan da despot ve zorba liderlerde nefret ediyor, Trump’tan da. Anlayacağınız, Trump ve bizdeki Turumpsever takımı, iki sene daha gırtlaklarına takılan kılçık ile acı acı yutkunmaya devam edecekler.









Gözünü 2024 seçimlerinde Trump’ın bir kez daha başkan olma ümniyyesine bağlayan Saray, iktidar ve bilumum ayak takımı, Başkan Biden’in başına gelen her olaydan sonra Saray’ın arka bahçesindeki helva kazanlarının altını yakıyorlar. Eğer Biden aniden ölüverirse helva döktürüp, başında da cübbeli soytarıya dua ettirecekler.









Türkiye’deki siyasi çöküşün çaresini ABD Başkanı’nın ölümüne bağlayan zavallılara diyecek bir seyimiz yok. ABD Başkanı’na bir şey olursa, 2024’e kadar yeni bir seçim olmayacak ve işler hız kesmeden devam edecek. Asıl ondan önce Kral’a bir şey olursa o zaman kötü. Daha düne kadar “Kral Çıplak!” denmesinden hop oturup hop kalkanlar, Kral’ın ölebileceğini düşünmek bile istemiyorlar. Asıl o zaman kopacak cümbüşün seyrine doyum olmayacak. İyisi mi, Saray’ın arka bahçesine istif edilen o kazanlar orada öylece dursun! Kaderin işi belli olmaz. Kime niyet kime kısmet! “Kral” ile Putin’i(!) kastettiğimi söylememe gerek yok değil mi?