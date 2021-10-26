Asi ama Kahraman Diplomat

“Doğru olanı yapmak için deli olmanız gereken bu dünya nasıl bir yerdir ?”



Aristides de Sousa Mendes





Kahramanlar zorlu ve korkulan dönemlerde ortaya çıkarlar. Savaş zamanları, diktatörlük dönemleri Emile Zola gibi vazife insanlarının insiyatifine, yüreğine ihtiyaç duyulduğu dönemlerdir.





Diktatörler korku duvarları ile sarılı bir dünya kurarlar kendilerine. Ulaşılmaz olduklarına ,seçilmiş olduklarına ,herşeyin en doğrusunu bildiklerine inanırlar. Ama hem yalnızdırlar, hem de korkak.

Portekiz asıllı Aristides de Sousa Mendes (18 Temmuz 1885- 3 Nisan 1954), hem bireyler hem de aileler için çılgınca vize vererek Holokost'tan 30.000 hayat kurtaran prestijli Portekizli bir diplomattı. 16-23 Haziran 1940 tarihleri ??arasında Aristides de Sousa Mendes, vicdanının emirleri doğrultusunda diktatör Salazar'ın dayattığı emirlere itaatsizlik etti. Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, 19 Temmuz 1885'te Viseu yakınlarındaki Cabanas de Viriato'da doğdu . Maria Angelina Ribeiro de Abranches ve yargıç José de Sousa Mendes'in oğludur. Coimbra Üniversitesi'nden Hukuk bölümünden, 22 yaşındayken ikiz kardeşi César ile birlikte mezun oldu.

1908'de 14 çocuğunu dünyaya getirecek kuzeni Angelina ile evlendi. Diplomatik kariyerine çok genç yaşta başladı ve 1910'da İngiliz Guyanası'ndaki Demerara konsolosu oldu. İngiliz Guyanası'nda, Zanzibar'da, Brezilya'da (Curitiba ve Porto Alegre), Amerika Birleşik Devletleri'nde (San Francisco ve Boston), İspanya'da (Vigo), Lüksemburg, Belçika'da ve son olarak Fransa'da (Bordeaux) konsolosluk yaptı. O bir aile babasıydı. Eşini ve çocuklarını hiç terk etmeyen, onlara akademik eğitimin yanı sıra resim ve müzik dersleri veren bir patrikti. Oğullarından biri bir gün şöyle dedi: “Evimizde gerçek bir oda orkestrası vardı ve düzenli olarak insanları konserlerimize davet ediyorduk. Diğerlerinin yanı sıra Chopin, Mozart, Bach, Beethoven oynadık.”





İkinci Dünya Savaşı sırasında, Salazar'ın diktatörlüğü altındaki Portekiz, açıkça ve gayri resmi olarak Hitler yanlısı olmasına rağmen, sözde “tarafsız” bir ulustu. Portekiz hükümeti, Yahudiler, Ruslar ve vatansız kişiler de dahil olmak üzere mültecileri güvenli bir sığınak olarak reddederek tüm diplomatlarına zorunlu bir “14 Genelge” yayınladı. Ama bu korkunç emirlere karşı çıkan ve vicdanının sesini yükselterek 30.000 kişiyi kesin ölümden kurtaran bir adam vardı. Aristides Sousa Mendes, Sousa Mendes'in kara listeye alınan ve rejim tarafından üniversite eğitimine girmesi engellenen 15 çocuğu olduğu için, pozisyonunu kaldıran ve geçimini garanti altına almanın herhangi bir yolunu reddeden Salazar tarafından ağır bir şekilde cezalandırıldı. Nazi tehdidi yoğunlaştıkça ve Avrupa'daki binlerce Yahudi'nin zulmü yoğunlaştıkça, her zamankinden daha korkutucu hatlara bürünürken, Bordeaux'daki binlerce Yahudi mülteci, kesin ölümden kaçmak, vize almak için Portekiz ve İspanya konsolosluklarının önünde toplandı. İspanya, Yahudi mültecilere vize vermedi ve tek umut Portekiz konsolosluğunda yatıyordu.





16 Haziran 1940'ta, Bordeaux'daki Portekiz konsolosu Aristides de Sousa Mendes, işgal altındaki Polonya'ya kaçan Haham Kruger ile tanıştı. Salazar liderliğindeki Lizbon hükümetini ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verir. O gece, Haham Kruger'i evine kabul eder. 17 Haziran 1940 sabahı Lizbon, Yahudi mültecilere vize vermeyi reddediyor, ancak beklenmedik bir şekilde Aristides de Sousa Mendes, mültecilerin korkunç toplama kamplarında ölüme mahkum edildiğini bildiği için hahama vizeleri vereceğini bildirdi.

Aile evi – Casa do PassalViseu, Cabanas de Viriato'da bulunan , bankaya iade edildi ve sonunda borçları ödemenin bir yolu olarak satıldı. O zor günlerde Lizbon Yahudi Derneği, Sousa Mendes ailesine yiyecek ve tıbbi yardım sağlayan tek kurumdu. Aristides de Sousa Mendes 3 Nisan 1954'te fakirlik içinde öldü, ancak son nefesine kadar yaptıklarının adaleti için savaştı.





17-19 Haziran tarihleri ??arasında Portekiz konsolosu iki çocuğuyla birlikte yemek yemeyi bile bırakmadan vize vermek için aralıksız çalışıyor. Bu üç gün içinde, diktatör António de Oliveira Salazar'ın açık emirlerinin aksine 30.000 vize verildi. Buna karşılık, Portekiz'in Bayonne ve Hendaye konsoloslukları Salazar'a itaat etmişti, ancak Aristides de Sousa Mendes bu şehirlere şahsen gidiyor ve daha fazla vize veriliyor. Yaptıklarının sonuçlarının farkındaydı, ancak vicdanının emirlerini takip etmişti. 24 Haziran 1940'ta Aristides de Sousa Mendes, Salazar'dan kendisine itaatsizlik eylemini açıklamak için Lizbon'a gelmesini emreden bir telgraf aldı. Aristides de Sousa Mendes sadece kovulmakla kalmadı, aynı zamanda herhangi bir reformdan da mahrum bırakıldı. 30 yıllık diplomatik kariyerin ardından çocuklarının üniversite eğitimi alması yasaklandı ve Sousa Mendes ailesi aile evi dahil herşeyini hızla kaybedecekti. Lizbon Yahudi Cemaati, aileye barınak ve yiyecek sağlayarak bazı çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'ya taşınmasına yardımcı oldu.





İlk tanıma 1966'da Aristides de Sousa Mendes'e “Uluslararsı Dürüstlük Ödülü” İsrail'den geldi. 1986'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, onun kahramanca eyleminin onuruna bir bildiri yayınladı. Daha sonra nihayet Portekiz tarafından tanındı ve o zamanki Cumhurbaşkanı Mário Soares, Sousa Mendes ailesinden özür diledi ve Portekiz Parlamentosu ölümünden sonra onu büyükelçi rütbesine terfi ettirdi. Sousa Mendes'in yüzü birçok ülkede pullara basıldı.( Kaynak: Center Portugal)





“Bir hayat kurtaran, tüm insanlığı kurtarır." A.S.Mendes





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