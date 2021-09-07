Parmaklık arkasındaki özgürlük İlhan Sami Çomak

Dönmeli, geri gelmeli,



O sevdalar çağı.

Dayandım nasıl da

Unutamam bir daha artık,

O korkular, kaygılardı

Uçup gitti göklere.

Bir belalı susuzluk

Kabartıyor damarlarımı.

Dönmeli, geri gelmeli,

O sevdalar çağı.





Rimbaud









İlhan Çomak' la aynı yaştayız, Bingöl Karlıova'dan.

22 yaşında hapishaneye girmiş , 27 yıldır gökyüzüne hasret...

Bense üç kıta değiştirdim, gökyüzünün her tonunu yaşadım.





16 günlük işkence süresinden sonra bir ifade kağıtı eline tutuşturulmuş ve imzalatılmış. DGM tarafından içeri atılmış.

2000 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Yargıtay cezasını onaylayınca, AİHM’ye başvurmuş. AİHM, 2007 yılında aldığı kararla adil yargılanmadığına ve yargılanmasının yenilenmesine hükmetmiş…

Uzun prosedürlerden sonra cezası, Yargıtay tarafından 2018’de yeniden onanmış.

27 yıldır içeride tutulan en uzun fikir suçlusu.









Hapishane hayatı bazılarına tutsaklık bazıları içinse tam bir özgürlüktür. İlhan Çomak yazdığı şiirlerle mapushane şiirlerine güç katmıştır.





Masumiyetinin peşinde yepyeni bir ruhla yeni şiirler yazarak tüm dünyaya sesini duyurmakta, hayatı hücresine davet etmektedir.





“Gitmeler Çiçek Kurusu”, “Açık Deniz”, “Günaydın Yeryüzü” , “Kedilerin Yazdığı İlahi” , “Bir Sabah Yürüdüm”, “Yağmur Dersleri”, “Dicle’nin Günlüğü”, “Geldim Sana” gibi sekiz adet şiir kitabı var. Bu kitapların tümü de mapushanede yazılmış şiirlerinden oluşuyor.





Ayrıca 4,5 adımlık ortak alanda duvarda çıkan bitki ile ümide tutunuyor. Uzun mücadeleler sonucu odasına konulan plastik çalışma masasına çocuklar gibi seviniyor.





Avrupalı şairlerle mektuplaşıyor, şiirin yarısını onlar, diğer yarısını İlhan Çomak tamamlıyor. Hayata dışarıdan birisi gibi bakabiliyor ve yazdığı şiirler uzaklardaki okuyucularına ümit kaynağı oluyor. Ne kadar mahkumsa o kadar özgürleşiyor.





Kanatlanmış bir kuşu düğümlediler kalbime.

Çünkü senden öğrendim beklemenin yerleşik

bir değer olduğunu…

İlhan Sami Çomak

IFJ Uluslarası Gazeteciler Federasyonu raporuna göre Türkiye dünyanın en çok gazetecinin hapiste olduğu ülkedir.

Özgürlük istiyorsak, insanı özgürleştirelim.





Teklif ve önerileriniz için;

Twitter: e_incekul