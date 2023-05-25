Ergenekon tam saha devrede!

Türkiye 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine gidecek. Hem de 14 Mayıs seçimlerinin üzerindeki şaibeler hala dururken. YSK hala kesin seçim sonuçlarını açıklayamadı, zira seçmen sayısındaki kontrol edilmeyen şişirme başlarına bugün olmasa da yarın bela olacak cinsten. Saray’ın baskısı altında seçimleri yöneten YSK başkan ve üyeleri şimdi bu girdaptan kurtulmaya çalışıyorlar. 14 Mayıs seçimlerinde hiç kimse AKP Lideri Erdoğan’ın gerçekten yüzde 49 üzerinde oy aldığını inanmamızı beklemesin. Eğer gerçekten öyle olsaydı Erdoğan aynen 2019 İstanbul seçimlerinde olduğu gibi alavere dalavere ile seçimlere itiraz eder ve YSK’dan oy oranını yüzde 50’nin üzerine aşmasını isterdi. Ama bunu Erdoğan’ın bir planı olarak okumamak gerekiyor. Bu tam anlamıyla Ergenekon’un planıdır. Zira uyuyan bir yanardağın yeniden lav püskürtmesi gibi Ergenekon yapısı da yeniden aktif hale geldi.









AKP iktidarı ile 2012 yılından bu yana etkin olarak sürdürdükleri işbirliğinin bitecek olması tehlikesi kriptoların bile deşifre olmasına neden oldu. Tuncay Özkan, Nedim Şener, Özgür Özel, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Soner Yalçın’ın bütün güçleri ile bu yapıya destek vermesini bu şekilde anlayabilirsiniz. Ergenekon elindeki devleti yönetme aparatının kayıp gitmesine izin vermek istemiyor. Tam anlamı ile Şah ve Mat durumuna var ortada zira. Ergenekon artık oyununu sadece AKP üzerinden oynamıyor, zira artık bu yeterli olmuyor. Ergenekon bir ahtapot gibi hem AKP, hem CHP, İYİ parti ve MHP’nin üzerinde. Ergenekon gölge iktidarını sürdürebilmek için Milliyetçi-Ulusalcı-Alevi-NATO’cu-Avrasyacı bütün kliklerini sahaya sürmüş durumda. Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın adaylığı bu şekilde okunmalı… Hatta Rusya Lideri Putin ile Azerbaycan lideri Aliyev’in seçin öncesinde devreye girmesini de...











AKP Lideri Erdoğan ve ekibinin hırsızlık, yolsuzluk, silah ve uyuşturucu ticaretine bulaşması ve buna ilişkin görüntülerin Ergenekon elinde olması Ergenekon ekibinin en büyük avantajı. 15 Temmuz darbe planında AKP’ye verilen destek sonrasında Türkiye’de kurumların üzerinde etkin olmayı başaran Ergenekon şimdi ikinci hamlesini yapmak istiyor. Bunun için de AKP iktidarının yani Cumhur ittifakının yeniden seçimleri kazanması gerekiyor. Ergenekon için sadece AKP’nin bitirilmesi yetmiyor AKP’ye destek veren bütün siyasal İslamcı, cemaat ve tarikatların da bitirilmesi gerekiyor. Ankara’da bu konuda çok farklı ve uç senaryolar dile getiriliyor. Kimi senaryolar komplo teorisi gibi görünse de aslında hakikatin tam kendisi bunlar. Ergenekon operasyonlarında bu milletin camisinin bombalanması ve siyasilere yönelik suikast planları ortaya çıkmadı mı?









İŞTE ERGENEKON’UN PLANI!









Öncelikle şu tespiti yapmak gerekiyor. Erdoğan’ın sağlık durumu gerçekten iyi değil ve Erdoğan’ın bir yıla kadar sağlık nedenleri gerekçesiyle görevini yapması imkansız. İkinci olarak benzer şekilde de MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık durumu da hiç iyi değil. Erdoğan’ın sağlık durumu MHP’de, Bahçeli’nin sağlık durumu da AKP’de takip ediliyor. Hem Erdoğan hem de Bahçeli sonrasında kendi partilerinde söz sahip olmak isteyen parti yönetimindeki isimler her iki liderin sağlık durumuna odaklanmış durumda.

Oyun kurucusu olarak MİT eski müsteşarı Şenkal Atasagun’un bulunduğu Ergenekon’un birinci hedefi Erdoğan’ın seçimleri yeniden kazanması. Zira ülkeye tam hakim olabilmek için bütün planlar Erdoğan üzerinden yapılıyor. Amaç önce Erdoğan’ın seçimleri kazanması, daha sonra seçim öncesi yapılan anlaşma uyarınca tarikat ve cemaatlere yönelik operasyonların başlaması. Yani Erdoğan eliyle aynen Gülen Cemaati’nde olduğu gibi diğer cemaat ve tarikatların Erdoğan eliyle bitirilmesini amaçlıyor Ergenekon. İlk sırada da Süleymancılar grubu bulunuyor. İkinci sırada da İskenderpaşa grubu var… Kimse Erdoğan bu cemaatlere bir şey yapamaz demesin. Erdoğan’ın yaptıkları ortada. 15 Temmuz gibi bir darbe senaryosunu Gülen Cemaati’nin üzerine yıkabilen Ergenekon-Erdoğan birlikteliği saydığım bu cemaatleri bitirmekten nokta kadar tereddüt etmez. Zira toplumda Erdoğan’ın her dediğini ilahi bir emir olarak gören bir siyasal İslamcı kitle var. Çok acı ama gerçek bu! Ergenekon İslamcı saha temizliğini Erdoğan’a yaptırdıktan sonra bu defa sağlık gerekçesi ile Erdoğan’ın çekilmesini isteyecek. Erdoğan buna direnirse ekonomik kriz başta olmak üzere bütün alternatifler sahaya sürülecek ve Erdoğan-AKP’nin sonu bu şekilde getirilecek.









Ergenekon’un MHP’ye ilişkin planları da kuşkusuz var… Kim ne derse desin Bahçeli’nin de sağlık durumu hiç de iyi değil. Bahçeli’nin seçimleri ayakta geçirmesine bile şükrediliyor. Ergenekon için en büyük lider adayı Sinan Oğan. MHP Lideri Bahçeli’nin veya MHP’deki güçlerin isteyip istememesinin önemi yok, eğer gerçekten Ergenekon, Oğan’ın MHP lideri olmasını isterse Oğan MHP lideri olur. Belki de Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bir anlamda Oğan’ın olası MHP adaylığı için bir test sürüşüdür.









Ergenekon’un en büyük hedeflerinden birisi de CHP liderliği. Zira Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokratik kişiliği Ergenekon açısından bir tehlike. Ergenekon illegal operasyonların içinde yer alabilecek bir lider arıyor. Erdoğan buna uygun, Bahçeli buna uygun, Oğan ve İnce de buna uygun. Kılıçdaroğlu’nun CHP lideri olmasını hiçbir zaman istemedi Ergenekon. Muharrem İnce’nin sürekli Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkarılmasının nedeni bu. Muharrem İnce CHP liderliğine hazırlandı ancak başaramadı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yapıldı yine olmadı.









ERGENEKON’UN CHP İÇİNDEKİ LİDER ADAYI ÖZGÜR ÖZEL’DİR









Ergenekon’un yeni CHP planı şöyle; Ergenekon kesinlikle Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanmasını istemiyor. Hem TBMM hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu’nun siyaseti bırakmasını sağlamak. Ergenekon’un CHP için Tuncay Özkan’ı düşündüğünü sakın sanmayın. Özkan defolu bir isimdir, sadece siyasi aparat olarak kullanılır ancak. Ergenekon’un CHP içindeki lider adayı Özgür Özel’dir… Özel’in bu kadar parlatılmasını nedeni budur. Özel’in nasıl bir kişilik olduğunu anlamınız için biraz saha araştırması yapmanız yeterli, Özgür Özel’in siyasi duruşu her şeyi ele veriyor. Ama Ergenekon artık CHP içinde ne kadar sıkıştı ise Özel, çıktığı CHP’de seçim gecesinin oyları takip açısından bir sıkıntı yaşanmadığını açıklamak zorunda kaldı. Zira Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan’ın görevden alınması, seçim kampanya ekibinin değiştirilmesi ile Kılıçdaroğlu’nu Ergenekon’un CHP içindeki etkisini kırmayı amaçlıyor.









Ve İYİ Parti… Akşener şu ana kadar Ergenekon’a yönelik net bir duruş sergilemedi. Hatta Ergenekon’un en güçlü isimleri olan Ahmet Zeki Üçok ve Turhan Çömez’i partiye aldı. Her iki ismin Ergenekon’un en güçlü isimlerinden emekli orgeneral Hurşit Tolon’a yakın olmadığını bilmeyen yok. Çömez ki daha Erdoğan’ın yanında iken görevde olan Tolon ile sürekli görüşen bir isimdi.









Peki ne yapmalı? Ergenekon’un planlarının boşa çıkması için ilk etapta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda seçilmesi gerekiyor… Peki bu yeterli olacak mı ? Kuşkusuz hayır. Zira Ergenekon bu defa B planını devreye sokacak. Bu plan da; Cumhur İttifakı’nın elindeki TBMM ile Millet İttifakı’nın elindeki Cumhurbaşkanlığı makamını karşı karşıya getirmek ve kaos ortamının oluşmasını sağlamak olacak. Ama unutmayın ki kendi inşa ettikleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, B planında Ergenekon’un önündeki en büyük engel. Zira bu sistemde güç TBMM’de değil Cumhurbaşkanında…









Peki Erdoğan kazanırsa ne olacak? İşte o zaman hem cemaat ve tarikatlar, hem de AKP yıkım nasıl oluyor görecek. Zira Ergenekon’un 2006 yılında hazırladığı plan “Gülen Cemaati ve AKP’nin bitirilmesi” idi… Önce zor olanı yaptı Ergenekon; Gülen Cemaati’ne Türkiye içinde büyük darbe vurdu ancak yurtdışı yapılanmasına dokunamadı bile.

Şimdi Ergenekon kolay olanı yapacak: AKP’yi bitirecek ve bunun içinde Erdoğan'ın ikinci turda seçimleri kazanması gerekiyor. Siyasi zeminde plan bu ama unutmayın ilahi plan ALLAH’ın elindedir. Bize düşen sebeplere riayet etmek ve oyumuzu kullanmak. Bundan sonra ne mi olacak? Bekleyip görelim…



