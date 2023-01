Soylu’nun derdi ne!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son dönemdeki hareketlerine bakınca kendisinin güvenlikten sorumlu bir bakan olduğuna inanmak istemiyor insan. Bütçe görüşmelerindeki Soylu’yu izlediniz mi hiç? 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başta HDP’liler olmak üzere muhalefetin tamamını rencide eden, aşağılayan aynı Soylu, Meclis Genel Kurul görüşmeleri sırasında da bu defa CHP’lilerin üzerine yürüdü. Soylu’nun bir derdi var bundan hiç şüphem yok! Gerçi derdi de belli; görevden alınmamak!











Soylu, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na takmış durumda. Son videosunu izlerken ne diyeceğini bilemedim; terini silmek için mendil istiyordu Soylu. Güya İmamoğlu’na göndermede bulunuyor. Ama bu gidişle Soylu’nun gerçekten terini silmesi gerekecek. Öyle bir mendil de yetmeyecek gibi Soylu’ya! Benden söylemesi Soylu yanına bir paket mendi alsa iyi olacak… Neden mi? Anlatayım…









Ancak ondan önce bir tespitte bulunayım. Soylu bu kadar agresif olmasının iki nedeni var. Soylu bir yandan Erdoğan’ın kendisini görevden almaması için çaba sarfederken diğer yandan da AKP’de alternatif bir lider gibi davranıyor. Detaylandıracağım…









Ankara kulislerinde Soylu’nun her an görevden alınabileceği konuşuluyor. O kadar ki Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin frenlemesine dahi tahammülü kalmamış! Zira Erdoğan, Kasım 2022’de İstiklal saldırısı sonrasında kendisini hem de G-20 zirvesinde açığa düşüren Soylu’ya olan kızgınlığa hala geçmemiş. Saray’a çok yakın bir kaynağımın ifadesine göre Erdoğan Soylu’nun telefonlarına da çıkmıyor. Hatta Erdoğan, bakanlar kurulu toplantılarında Soylu’yu rencide etmekten geri durmuyormuş artık. Erdoğan’a en yakın bakanlardan olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Soylu’yu hedef almasını bir de bu açıdan düşünün. AKP lideri Erdoğan’ın Soylu’dan rahatsızlığının temelinde İçişleri Bakanlığı’nda kadrolaşması ya da her gün yeni bir skandalla isminin anılması değil. Erdoğan’ın rahatsızlığı Soylu’nun giderek alternatif bir lidere, kendisinden sonra AKP içerisinde en güçlü figüre dönüşmeye başlaması.









Soylu’nun özellikle yabancı ülke ziyaretleri bu açıdan büyük önem taşıyor. Ankara’da yabancı ülkelerin milli günlerine sürekli katılan Soylu’nun Kasım 2022 sonunda BAE’ne yaptığı ziyaret ve BAE Şeyhi tarafından kabul edilmesi anlamlı. Soylu’nun son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararının Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu’nu hemen görevden alacağını açıklamasını alternatif lider politikası olarak okumak mümkün. Soylu’nun İmamoğlu’nun üzerine bu kadar gitmesini bir de bu açıdan bakın!









Soylu’ya tahammülü olmayan Erdoğan görevden alma hamlesi dahil İçişleri Bakanı’nın gücünü kırmak için her yolu denedi. Erdoğan, Soylu’nun jandarma ve emniyet üzerindeki yetkisini kırmak için doğrudan atamalar yaptı. Kritik konularda İçişleri Bakanı Soylu’dan bilgi almak yerine onu aşarak Soylu’ya bağlı bürokratlardan bilgi edinmeyi tercih etti. Erdoğan bununla da kalmadı güvenlik bürokrasinin Soylu’ya veri akışının adeta önünü kesti. Soylu’ya asıl bilgi akışının kesilmesi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üzerinden oldu, Erdoğan, Soylu’nun gücünü kırmak için MİT üzerinden Soylu’ya bilgilendirmelerin yapılmamasını sağladı. MİT’in kritik konularda bilgi akışını kesmesi ve ya sınırlandırması Soylu ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın aralarının da açılmasına neden oldu.









Şunu unutmamak gerekiyor; Soylu siyasi hırsları olan bir isim ve hesaplarını Erdoğan sonrasına göre yapıyor ve siyasete atıldığı günden bu yana ve özelikle 2007-2009 yıllarındaki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı döneminde teşkilatçılık yönünü çok geliştirdi. 2014 yılında AKP’ye geçen Soylu, AKP’de teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Soylu, 2014 yılından itibaren kademeli olarak AKP’nin sosyal medyada trol ağını kurdu. Güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre bu trol ağının finansmanı Soylu’ya yakın iş insanları tarafından sağlanıyor. Soylu, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a rağmen partide bir çıkış yapamayacağını biliyor. Onun için ilk adım olarak Erdoğan döneminde gücünü korumaya çalışıyor. Bakanlık görevinden alınması halinde Soylu AKP’de kalmaya çalışacak. Ancak bu olmadığı halde Soylu’nun B planı yeni bir parti kurmak veya kendisine sürekli destek olan Bahçeli’nin MHP’sine katılmak. Ancak Soylu şimdilik İçişleri Bakanlığı görevinde kalmaya çabalıyor. İşte bu açıdan seçimler, Erdoğan kadar Soylu’nun da siyasi geleceğini belirleyecek.









Peki, Soylu seçimlerden önce görevden alınabilir mi? Bu durum sürpriz sayılmamalı. Erdoğan şimdiye kadar MHP lideri Bahçeli’nin karşı çıkması nedeniyle Soylu’yu görevden alamadı. Ama anlaşılan o ki hem Erdoğan hem de AKP’nin Soylu’ya tahammülü kalmadı. Erdoğan böyle bir adım atarsa MHP lideri Bahçeli ittifakı bozar mı? Bahçeli’nin ittifakı bozacak bir adım atması zor. Seçim barajı yüzde 7’ye düşse de MHP’nin AKP’ye ihtiyacı var. Zira son anketlerde MHP’nin oyu ancak yüzde 7’yi aşabiliyor. Bu sonuç da Bahçeli’nin elini kolunu bağlıyor.









Soylu’nun görevden alınması AKP’de nasıl yankı bulur? Soylu görevden alınırsa AKP’de sevineceklerin sayısı oldukça fazla. AKP’de özellikle Siyasal İslamcı tabanda Soylu’ya yönelik büyük bir tepki bulunuyor. Soylu’ya en ciddi tepki gösteren isimlerin başında Adalet Bakanlığı’nda da etkin durumda olan Hakyol Grubu geliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Soylu’ya açık bir şekilde bayrak açan isimler. Siyaseten şu anda önde olmasa da Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ve ona bağlı olan İstanbul Grubu da Soylu’yu istemeyen ekipte yer alıyor. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlet Çavuşoğlu ile TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da Soylu’yu sürekli eleştiriyor. AKP’de Soylu’ya yönelik tepkinin en temel nedeni Soylu’nun İslamcı bir gelenekten gelmiyor olmasına rağmen AKP liderliği için Erdoğan’dan sonrası için en şanslı pozisyonda bulunması.









AKP’de Soylu’ya yönelik tepkinin bir diğer nedeni de Soylu’nun İçişleri Bakanlığı bürokrasine ağırlıklı olarak MHP kökenli isimleri ataması, Milli Görüşçülere hiçbir şans vermemesi. Soylu’nun bu tavrı AKP milletvekillerini rahatsız ediyor, özellikle AKP’nin Kürt kökenli milletvekilleri Soylu’ya ilişkin şikayetlerini Erdoğan’a iletiyor. Mayıs 2021’de 15 Kürt kökenli AKP milletvekilinin Erdoğan’a bir mektup yazarak Soylu’nun aşırı milliyetçi söylemlerinden şikayetçi olması unutulmasın. Ve son dönemde bir de buna Erdoğan’ın tavrını etkileyin.









Saray’a yakın bir kaynağın ifadesine göre AKP lideri Erdoğan, Soylu aleyhine kullanabilecek her türlü bilgi (uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları, kumarhane ve sanal bahis gibi konular) bir dosya haline getiriliyor. Soylu görevden alınsa bile kendisi hakkında hukuki bir sürecin başlaması çok olası görünmüyor. Çünkü Süleyman Soylu ile ilgili bir yargılama sürecinin başlatılması Soylu’nun da Erdoğan’a karşı harekete geçmesi anlamı taşır. Soylu, 15 Temmuz 2016 darbe olayı başta olmak üzere Kürt siyaseti, Suriye ilişkileri, göçmen siyaseti, petrol ve silah kaçakçılığı gibi konularda çok önemli ayrıntılara sahip bir isim. Soylu, bu gücü nedeniyle Erdoğan’ı zora sokabilecek bir pozisyonda bulunuyor.









Siyasi hayatının en zor seçimine hazırlanan Erdoğan, bir de karşısına Soylu’yu almak istemez. Soylu ise bakanlık görevinden alınsa bile AKP’de kalarak siyasi mücadelesine devam eder. Zira Soylu’nun amacı Erdoğan sonrasında AKP’nin başına geçmek. Soylu AKP’den istifa ederek bunu sağlayamaz ve onun için AKP’de kalması gerekiyor. Kısacası çanlar Soylu için çalıyor… Soylu ya seçimden önce gidecek ya da seçimden hemen sonra… Onun için Soylu’ya tavsiyem her durumda bir kutu mendili hazır etmesi! Benden söylemesi!