Bazı dindar görünenlerin ahlakla imtihanı

Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir;



Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir;





Merhum Mehmet Akif’e bunu söyleten ne idi acaba? Kuvvetle muhtemel yaşadığı dönemde “Müslümanım” dediği halde Müslümanlıkla telif edilemeyecek davranışlar sergileyen insanlara şahit olmasıydı. O, bu günleri görseydi bu beyti söylediğine pişmanlık duymazdı herhalde. Çünkü bu durum sadece Akif merhumun yaşadığı döneme has bir durum değil. Her devirde insanlara bu kabil şeyler söylettirecek örnekler görmek/göstermek mümkündür.









İslam’ın her zaman ihtiyaç duyduğu şey onu sosyal hayatın her alanında temsil edecek kişi/kişiler ve kurumlardır. Bu, Hizmet Hareketi ile belli bir düzeyde başarıldı. Fakat “tamir zor, tahrip kolaydır” kaidesince Müslümanlık adına hareket ettiğini iddia eden bazı kişi veya kurumların, din ve dindarlıkla ilgili sergiledikleri çelişkili tavırlar, maalesef yapılanları gölgeledi.









Şu anda ülkede iktidar ve takipçilerinin bir kısım suç ve günahları, yanlışları, idari ve ekonomik başarısızlıkları, din ve dindarlıkla kapatma çabaları var. Yalnız bu çelişki sadece siyasilere ait bir durum da değil. Bu durum, Müslüman toplumlarda da maalesef ferdi, ailevi ve sosyal hayatta sıklıkla şahit olunan bir problem. Bu duruma kim düşüyorsa, toplumda işgal etiği konuma göre tahribatı o seviyede oluyor. Bir anne babanın tahribatı bir aile ile sınırlı kalıyorken bir devlet başkanın ki, bütün toplumu sarsıyor.









Din ve dindarlık sadece ibadet midir?









Aslında bazı Müslümanların inançlarıyla bağdaşmayan tavırları karşısında her zaman böyle yakınmalar oldu. Buna sebebiyet veren en önemli hususlardan biri, “namazında abdestinde biridir” denilen kişilerin genellikle, Müslümanlığı “namaz-abdest ve ibadete” indirgeyen davranış veya telakkileridir. Yanlış anlaşılmasın, maksadımız -haşa- burada namaz abdest gibi dinin direği olan çok önemli bir farzı hafife almak değildir. Maksadımız, kişileri değerlendirilirken sadece namazı, orucu yani dini vazifeleri cihetiyle değil, ahlakı, karakteri ve zaafları yönüyle de, bir bütün olarak ele almak gerektiğine vurgu yapmaktır. Çünkü din ve dindarlık sadece ibadetten, camide görünmekten ibaret değildir. Onun iman buudunun yanında bir de ahlaka ve karaktere, insani ilişkilere, topluma ait vazifelere bakan yönleri de vardır. Din ve dindarlık bunların bütününden oluşan bir olgudur. En klasik ve en kısa manada din denildiği zaman; iman, ibadet ve ahlaktan oluşan bir prensipler bütünü kastedilir. Dindar kişide, bu üçünü birden temsil edebilen kişidir.









Dinin “gerçek iman” sacayağı









Din ve dindarlığın en önemli sacayaklarından biri -bilindiği gibi- iman ve iman esaslarıdır. İnanç esaslarımıza göre “şehadet getiren veya kelime-i tevhidi” söyleyen bir kişi, kalbindeki samimiyet sorgulanmadan mümin olduğuna hükmedilir. Gerçek müminler ise dil ile ifade ettikleri bu imanı kalplerinde de içten ve samimi olarak tasdik eden, onun gereğini yapan kişilerdir. Bu noktada münafıkların durumu farklılaşır. O, diliyle bu imanı -şehadet veya kelime-i tevhidi ile- ifade eden fakat katiyyen kalbi ile inanmayan kişidir. Gerçek imanın insanın duygu düşünce ve davranışlarını yönlendirici, bir kalıba (Allah’ın istediği) koyucu rolü olmasına mukabil kültürel/taklidi imanın insan ve fonksiyonları üzerindeki tesiri oldukça zayıf ve sınırlıdır.





Gerçek imana sahip olan kişi bütün tutum ve davranışlarında imanın cereyanında, tesirinde yaşadığı halde diğerleri, bazen imanın, bazen de heva-heves ve nefsin bazen de menfaatin, rahat ve konforun tesirinde yaşar, özdeki iman, tutum ve davranışlarına hükmedemez. Çünkü o kadar güçlü değildir. Bu enerjisi zayıf bir pilin cihazı hareket ettirememesi gibi bir durumdur. Onun imanı ancak ona düşe kalka namaz kıldıracak seviyededir. Gerçek iman ruh ve tabiatına tam malolmadığı için azaları, el, kol ve hareketleri, davranışlarını, alışkanlıkları, neticesi, duygu düşünce, söylem ve eylemleri henüz ona göre şekillenememiştir. Halbuki imanın insandaki birinci tezahür alanı ibadet ve kulluk, ikincisi ise ahlak ve karakterdir.









Dinin ibadet ve kulluk sacayağı









Din ve dindarlığın en önemli ikinci sacayağı ibadet ve kulluktur. Başta farz ibadetler olmak üzere gücü yettiğince nafileleri yerine getirmek, haramlardan da mekruhlara varıncaya kaçınmak, tam inanmış bir mümin için imanın bir gereği, neticesi, tezahürü, göstergesi ve meyvesi olarak dinin, dindarlığın ibadet buudunu oluşturur. Bu noktada münafık yine ayrılır. Münafık kalben inanmadığı için sosyal hayatta, insanlarla beraberken, gerek mümin olmanın avantajlarından yararlanmak gerekse de münafık damgası yiyerek o avantajlardan mahrum kalmamak için camide görünür, namaz kılar, müminlerle beraber olduğunda mümin gibi hareket eder. Din dış görünüşe zahire göre hükmettiği için sosyal hayatta, dini ve hukuki olarak bunun aksi ortaya konmadıkça bir münafık, mümin, Müslüman muamelesi görür. İçini Allah bilir.





Bir münafık için, hele bugün, mümin görüntüsü vermek hiç de zor değildir. Onun münafık olduğuna hükmetmek de kolay değildir. Zira dinimiz toplumda hiç kimseye böyle bir vazife vermemiştir. Zaten bunun objektif tespiti çok zor olduğu gibi fitneye açık bir yönü olması hasebiyle oldukça netameli meseledir. Ashab-ı kiram da o günün toplumunda kimin münafık olup olmadığına dair aralarında ihtilaf yaşamışlardır. ( Nisâ :4/88)









Dinin ahlak, karakter ve beşeri münasebetler sacayağı









Din ve dindarlığın üçüncü sacayağı ise ahlak, karakter ve beşeri münasebetler, sosyal hayata bakan tutum ve davranışlardır. Gerçek iman ve hakiki ibadet, müminin hal ve tavırlarına yansıyarak onu Allah’ın (cc) istediği kıvama getirir. O kıvam ise, ihsan denilen, her an Allah’ın görüyor olduğu şuuruna ulaşmak, sadece ibadet anında değil, hayatın her lahzasında onun kontrolünde olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir. Bu duygu ve düşünceye sahip olan bir mümin ibadet ederken nasıl Allah’ın istediği dışındaki tüm tutum ve davranışlardan sakınıyorsa -zira o anda, Allah’ın huzurunda olduğunu ve adeta ona teftiş verdiğine inanıyor- aynen bunun gibi, ferdi, ailevi ve sosyal hayatta, beşeri münasebetlerde de Allah’ın istemediği hal ve davranışlardan uzak durma azminde bulunur, gizli-açık bütün yaptıklarının onun rızasına uygun, onun teftişine sunuyor gibi olmasına gayret eder. İşte bu hal zamanla müminde bir ahlak, davranış biçimi bir karakter oluşturur. Çünkü ilahi emir ve yasaklardan bir kısmı ferde diğer bir kısımda diğer insanlara, topluma yönelik emirlerdir.









Allah’ın müminden istediği ahlak ve karakter nasıl olmalıdır









Allah’ın iman ve ibadetlere dair emir ve yasakları olduğu gibi ahlaka, sosyal hayata, beşeri münasebetlere dair de emir yasakları vardır. Mesela; her iş ve insani münasebetlerde doğruluk, güvenilir olmak, iffetli yaşamak, sözünde durmak, merhametli olmak, vefa, sadakat, cesaret, cömert olmak, adalet, şecaat, çalışmak, tevazu, müsamaha, şefkat, fedakarlık, diğergamlık gibi hususlar Allah’ın bir müminde olmasını istediği ahlak ve karakterden bazılarıdır. Diğer taraftan yalan, emanete hiyanet, itimatsızlık, sifah-fuhuş, vadinde durmama, acımasız ve zalim olmak, vefasız, hainlik, cimrilik, korkaklık, tembellik, hırsızlık, bencillik, gurur, kibir, enaniyet gibi tutum ve davranışlarda Allah’ın bir müminde olmasını istemediği ahlaki fiillerden bir kısmıdır. Ahlaka ve karaktere dair attığı her adımda acaba attığım bu adım, Allah’ın istediği, razı olduğu gibi midir? diyen gerçek bir mümin, zamanla bu doğru davranışları karakteri haline getirecektir. Tam inanmamış biri de, bunların yerine, menfaatine, heva ve hevesine uygun olan davranışı benimseyecektir.









İşte problemlerin ortaya çıktığı nokta burasıdır. Çünkü sosyal hayatta insanlar, herhangi birinin iman ve ibadetinden daha çok, kendilerine bakan yönüyle, onun ahlakına, karakter ve beşeri münasebetlerine, davranışlarına bakıyor ve ona göre bir hükme varıyorlar. Bunda da haksız sayılmazlar. Zira dinin, dindarlığın üçte birini oluşturan ahlaka, karaktere, dolayısıyla da beşeri münasebetlere bakan böyle bir yönü vardır.









Küpün içinde ne varsa, dışa onu sızdırır









Tabi ki kişinin iman ve ibadetinin de, sosyal hayata, beşeri münasebetlere -direkt veya dolaylı- sağladığı bir kısım katkılar yok değildir. Ancak insanın ahlak karakter ve beşeri münasebetlerinin, o kişinin din ve dindarlık seviyesini anlama ve tespit hususunda -elle tutulur olması yönüyle- iman ve ibadete göre daha objektif bir kriter olduğu söylenebilir. Zira o kişinin ahlak ve karakteri, kalbindeki iman ve ibadet hayatından süzülen, davranışlarına yansıyan bir tezahürdür. Küpün içinde ne varsa, dışa onu sızdırır. Bu açıdan meseleye yaklaşıldığı zaman, kişinin dindarlığı hakkında bir kanaat edinmenin en güvenli yollarından birinin o kişinin ahlaken, karakter olarak, beşeri münasebetlerdeki istikamet veya yanlışlarına bakmak olduğu gayet açıktır. Bu konuyla ilgili bir önceki, “Bir kişiyi tanımanın kriterleri nelerdir?” başlıklı yazımıza bakabilir.









“Din muameledir” sözü hadis olmasa da din ve dindarlığın ruhunu yansıtması, insan karakterini tanıma bakımından, bütün din büyüklerinin beğenisini kazanmış, tecrübe edilmiş, oldukça önemli bir kriterdir. Kuran ve sünnetteki ahlaka, müminlerin özelliklerine dair emir ve tavsiyeler genişlik ve darlıkta, zorluk ve kolaylıkta bir müminin davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiğinin anlatıldığı yerler aslında iman endeksli bir mümin portresinin çizildiği, resmedildiği yerlerdir.











Sosyal hayatta insanlar Ahlak ve karakterlerini, beşeri ilişkilerdeki samimiyetlerini genellikle iki zamanda ele verirler; bunların birincisi, zorluk ve korku zamanında, ikincisi de, menfaat ve mükafat zamanlarında.